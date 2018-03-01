Недоліки системи середньої шкільної освіти і віддаленість у часі змін, які має принести освітня реформа, змушують батьків дедалі частіше замислюватися про альтернативні школи. Якщо вашій дитині категорично не підходить графік шестигодинного сидіння за партою, якщо вона професійно захоплюється якимось видом спорту чи мистецтва, якщо вона допитлива і самостійна, то їй може підійти форма дистанційного навчання.

Учні дистанційної школи так само мають розклад занять і класного керівника, виконують контрольні та лабораторні роботи, складають розмовні теми з англійської мови і декламують напам’ять вірші з літератури, беруть уроки з малювання, отримують оцінки, вітають одне одного з днем народження і перемогами на олімпіадах, вислуховують зауваження і поради вчителів. Але все це відбувається онлайн. За потреби учень може домовитися про консультації з учителем через скайп або в будь-який час написати йому повідомлення. Учні з Києва та Київської області мають змогу приїжджати на зустрічі однокласників у шкільний офіс.

Психологи зауважують, що одним з найвагоміших недоліків дистанційного навчання може бути брак живого спілкування. Проте якщо дитина веде активне позашкільне соціальне життя, то дистанційне навчання може стати гідною альтернативою традиційній школі.

Про те, чи важко розвивати вітчизняний ринок альтернативних освітніх послуг і хто нині навчається в дистанційній школі, «Урядовий кур'єр» розпитував у директора приватного Центру дистанційної освіти кандидата юридичних наук доцента Олени КУЗЬМЕНКО.