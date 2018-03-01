Ефективна боротьба з корупцією і якісна робота антикорупційних органів та Антикорупційного суду стане запорукою не тільки викорінення порушень законодавства, а й дасть змогу наповнювати бюджет коштами, які раніше розходилися по кишенях корупціонерів. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, відкриваючи урядове засідання.
«Боротимемося з корупцією — наповнюватимемо бюджет. Приклад — митниця. Торік ми мобілізували до бюджету 70 мільярдів гривень. Хочу сказати, що багато з цих грошей розходилося по кишенях. Тепер, коли починаємо системно змінювати ситуацію, кошти залишаються в бюджеті, — сказав Володимир Гройсман. — Так можемо модернізувати країну, підвищувати соціальні стандарти».
Під час засідання урядовці заслухали черговий п’ятий звіт громадської ініціативи «Разом проти корупції», яка викриває корупційні ризики в роботі центральних органів влади.
Найбільш тривожними було визнано випадки купівлі-продажу підроблених лікарняних, посвідчень водія, а також нестача системи оцінки ризиків під час будівництва доріг. Як наголосили автори звіту, саме на дорожнє будівництво держава цього року витратить до 50 мільярдів гривень, тож контроль використання коштів і якості виконаних робіт — надважливе питання.
«Я максимально зацікавлений у тому, щоб ініціатива продовжувала роботу й проливала світло на всі зловживання. Треба сміливо йти далі. Обіцяю повну підтримку», — прокоментував підсумки дослідження глава уряду.
Володимир Гройсман ініціював створення спеціальної комісії з питань виконання вимог законодавства щодо захисту бізнесу і відповідальності контролюючих органів за надмірний тиск на підприємців. За його словами, до складу комісії увійдуть представники передусім ділових кіл, і кожен випадок тиску на бізнес обговорюватимуть у прямому ефірі.
Прем’єр наголосив, що в уряді поважають слідчих, які розслідують важкі злочини, Нацгвардію, бойові підрозділи, але засуджують тих, хто всередині системи «паплюжить погони і вимагає хабарі від підприємців».
Як відомо, торік у вересні під час наради за участю Президента, Прем’єр-міністра, народних депутатів та керівництва Генеральної прокуратури було проголошено ініціативу «Маски-шоу-стоп», покликану покласти край будь-яким проявам тиску силових органів на підприємців. Продовженням цього діалогу став законопроект про протидію тиску на бізнес, розроблений спільно Міністерством юстиції, Міністерством внутрішніх справ, Секретаріатом Кабінету Міністрів, Офісом бізнес-омбудсмена та іншими відомствами. Законопроект ухвалено в парламенті конституційною більшістю голосів.
Не менш важливою темою обговорення на засіданні Кабінету Міністрів стала енергонезалежність. Україна має всі можливості — ресурсні та фінансові, — щоб за кілька років перейти на повну енергонезалежність і запровадити програми ефективного споживання енергоносіїв, наполягає Прем’єр. На його переконання, правильні заходи в сфері енергозбереження можуть знизити комунальні рахунки у 2—3 рази.
«Ключові питання — скільки ми споживаємо тепла і енергоефективності — виходить тут на передній план, — сказав Володимир Гройсман. — Котельні мають бути сучасними та високоефективними, труби до будинків — замінені та ізольовані, щоб вони не гріли землю та повітря. У будинках потрібно утеплити стіни, встановити вікна, індивідуальні пункти, які запобігають втратам тепла. Це питання регулювання й споживання. І відповідальність за це несе місцева влада».
Глава уряду наголосив, що на місцях зосереджені понад 100 мільярдів гривень додаткових доходів, тож ресурси для проведення необхідних заходів є, і нагадав, що цього року в Україні за підтримки міжнародних партнерів розпочне роботу Фонд енергоефективності. Кабінет Міністрів схвалив учора низку документів, необхідних для його запуску.
Ухвалили урядовці й зміни до законів у сфері торговельного захисту. Чинні закони, які регулюють цю сферу, ухвалено ще 1998 року. Відтоді відбулися значні зміни у міжнародній торгівлі та практиці проведення торговельних розслідувань.
Законопроекти пропонують ухвалити нову редакцію трьох законів і внести зміни в супутні закони. Зміни стосуються серед іншого запровадження двоетапного розслідування та чіткого дотримання строків їхнього проведення, розмежування та уточнення повноважень і функцій компетентних органів, врегулювання участі бізнесу в розслідуваннях та запровадження механізму внесення імпортером фінансової гарантії у вигляді грошової застави (для сплати особливих видів мит).