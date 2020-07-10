За останні пів місяця для посилення державного контролю за проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів із запобігання поширенню COVID-19 під час карантину територіальні органи Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів провели 53 829 заходів, встановивши порушення на 13 152 об’єктах. Тобто на кожному четвертому. Про це «Урядовий кур’єр» повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій.

З огляду на епідситуацію Держпродспоживслужба посилила державний санітарно-епідеміологічний нагляд на підставі аналізу ризиків: збільшено кратність перевірок об’єктів підвищеного епідризику, запроваджено регулярні моніторингові перевірки на ризикованих об’єктах.

Найкритичніші за порушеннями вимог протиепідемічних заходів такі об’єкти: заклади громадського харчування (порушення на кожному третьому — 30,0%, перевірено 11 846, із них виявлено порушення на 3556); торгівлі продовольчими товарами (порушення на кожному четвертому — 24,0%, перевірено 23 975, із них виявлено порушення на 5758); агропродовольчі ринки (порушення на кожному четвертому — 23,3%, перевірено 5038, з них виявлено порушення на 1173); торгівлі непродовольчими товарами — порушення на кожному четвертому, 20,5%, перевірено 12 970, з них виявлено порушення на 2665.

На штрафи реагують по-різному

Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, на порушників складають протоколи і приписи на усунення виявлених правопорушень. Із 17 червня, відколи було посилено відповідний державний нагляд, по 5 липня до порушників застосовували відповідні заходи реагування, зокрема складено 2678 протоколів про адмінправопорушення.

Так, за статтею 42 КУпАП (порушення санітарних норм) складено 2315 протоколів, з них винесено 1153 постанови на загальну суму 255 255 гривень, решта перебуває на розгляді й відповідному оформленні (майже 50%), стягнення проводить ДФС. За статтею 188/11 (невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків, інших законних вимог посадових осіб органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби) складено 151 протокол, з них винесено 76 постанов на загальну суму 29 465 гривень. Інші перебувають на розгляді та відповідному оформленні (майже 50%), стягнення проводить ДФС. За статтею 44/3 (порушення правил щодо карантину людей) складено й передано до суду 212 протоколів. Але жодного протоколу за цією статтею на користь Держпродспоживслужби не ухвалено, стягнення проводять у судовому порядку.

За інформацією територіальних органів Держпродспоживслужби, причини доопрацювання і відмови у розгляді протоколів за цієї статтею в судах — необхідність внесення змін до КУпАП (у частині повноважень Держпродспоживслужби), Закону «Про основі засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (в частині застосування норм на період карантину).

Як порушники реагують на штрафи? По-різному. Сумлінні підприємці — позитивно, усвідомлюючи необхідність виконання спільних завдань, створення мінімальних ризиків можливості виникнення та поширення інфекційних захворювань. Якщо порушили — несуть покарання, але роблять належні висновки. Іноді, коли не вдається порозумітися, перевіряльникам доводиться звертатися по допомогу до правоохоронців.

У країні низька соціальна відповідальність

Як раніше зазначав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, такі перевірки мають бути системними з огляду на темпи захворювань на коронавірусну хворобу після пом’якшення карантину. Зважаючи на ситуацію, яка стала результатом низької соціальної відповідальності громадян і комерційних та інших підприємств, було терміново проведено коригування протиепідемічних заходів у бік посилення контролю.

Після пом’якшення карантину найчастіше фіксували порушення маскового режиму, відсутність термометрії на вході, порушення допустимої кількості людей у приміщенні.

Олексій Чернишов наголошував: хоч у якому важкому економічному стані вся країна і як важко кожний бізнес реагує на коронавірус, працювати підприємцям і закладам треба. Але працювати відповідально. Адже наслідки можуть бути ще болючішими, якщо не ставитися з максимальним рівнем свідомості до обмежень і необхідності дотримання протиепідемічних норм.

«Україні вдалося на початку епідемії уникнути масових заражень — уряд ухвалив непопулярні, але життєво необхідні рішення, які не дали стрімко поширитися пандемії. Проте ситуація свідчить про небезпеку, запобігти якій — наш прямий обов’язок», — акцентував Олексій Чернишов.

Нині, за повідомленням пресслужби міністерства, неможливо визначити регіон, де проводять найбільше перевірок. Усі однаково активні. Існують особливості здійснення перевірок у Донецькій та Луганській областях, визначені законодавчо. Особливу увагу приділено областям з найбільшою кількістю хворих на COVID-19, із значним збільшенням кількості хворих і густонаселеним містам.

Держпродспоживслужба вживає заходів для приведення об’єктів до максимальних рівнів безпеки, створення мінімальних ризиків можливості виникнення й поширення інфекційних захворювань та усвідомлення суб’єктами господарювання і суспільством відповідальності за здоров’я й життя населення.