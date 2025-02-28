Україна продовжує реформувати систему охорони здоров’я, щоб забезпечити якісну, доступну та безоплатну медичну допомогу для українців. У Львові міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко провів робочу нараду з керівниками департаментів охорони здоров’я обласних адміністрацій, щоб обговорити ключові зміни в комплексній реабілітації, зокрема фізичній, і психосоціальній допомозі відповідно до стандартів Євросоюзу. На нараді він представив основні здобутки у становленні та розвитку реабілітації в охороні здоров’я, а також конкретні плани для досягнення максимальної доступності реабілітаційних закладів для громадян України, а насамперед наших воїнів — захисників і захисниць.

Як модель інноваційного підходу учасникам було представлено успішний досвід функціонування Центру лікування, протезування та реабілітації UNBROKEN НЕЗЛАМНІ — унікальної екосистеми на базі КНП «Перше медичне об’єднання Львова». Центр поєднує стаціонарну й амбулаторну допомогу, забезпечуючи комплексний підхід до відновлення пацієнтів у царині фізичної реабілітації й ментального здоров’я. З початку повномасштабного вторгнення росії тут пролікували понад 19 тисяч поранених українців, серед яких 350 — діти.

«Нині як ніколи важливо приділяти увагу ментальному здоров’ю та реабілітації, адже це ключ до відновлення людини. За даними ВООЗ, потреби у психологічній підтримці зростають, і нині 68% українців відчувають погіршення ментального стану. 2024 року понад 500 тисяч пацієнтів отримали послуги з підтримки ментального здоров’я на первинній ланці. Це вчетверо більше порівняно з 2023-м. І це засвідчує, що наблизити цей вид послуг до пацієнта з допомогою сімейних лікарів було правильним рішенням МОЗ у співпраці з міжнародними партнерами.

Наступним кроком стане розбудова національної мережі центрів ментального здоров’я на базі кластерних та надкластерних лікарень. Із цього року держава гарантує фінансування таких центрів за програмою медичних гарантій на підставі договорів з НСЗУ. На 25 лютого 95 центрів ментального здоров’я законтрактовано НСЗУ на надання безоплатної психіатричної і психосоціальної допомоги, до кінця року плануємо збільшити їхню кількість до 200.

Розбудова національної мережі центрів ментального здоров’я з мобільними мультидисциплінарними командами дасть змогу наблизити психосоціальну та психіатричну допомогу до людей, зробити її сучаснішою, людиноцентричнішою та доступнішою для кожного, хто її потребує, вже і зараз», — зазначив Віктор Ляшко.

До Програми медичних гарантій повністю інтегровано послугу психосоціальної підтримки на первинному рівні. Це означає, що у всіх закладах первинної медичної допомоги, які уклали договір з НСЗУ, пацієнт може безоплатно отримати послуги з охорони ментального здоров’я.

Із 1 січня 2025 року запроваджено новий пакет медичних послуг — «Психосоціальна і психіатрична допомога дорослим та дітям». Її надаватимуть у центрах ментального здоров’я та мобільні мультидисциплінарні команди, до складу яких увійдуть лікарі-психіатри, психологи, психотерапевти, медичні та соціальні працівники.

Ті, хто потребує спеціалізованої психіатричної чи психосоціальної допомоги, зможуть отримати її амбулаторно або в умовах денного стаціонару. У складі центрів ментального здоров’я працюють мобільні мультидисциплінарні команди, які надаватимуть послуги за місцем проживання пацієнтів.

Нагадаємо, що функціонування центрів ментального здоров’я — частина Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні до 2030 року та Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Особливий акцент у роботі таких центрів буде зроблено на підтримці дітей, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб.

Ще один важливий напрям в галузі охорони здоров’я, розвиток якого є запорукою якісного відновлення людини і який нині активно розвивається, — реабілітація. Торік понад 360 тисяч українців отримали реабілітаційну допомогу в медичних закладах. Попит на такі послуги зростає, і держава працює над розширенням доступу до якісної реабілітації.

Заплановано створення сучасних реабілітаційних відділень в кожній кластерній та надкластерній лікарні — загалом понад 250 у всій країні. Крім того, у кожній громаді, де є лікувальний заклад, працюватимуть 300 амбулаторних реабілітаційних відділень для ветеранів. Це важливе завдання на 2025 рік, яке поставив Президент України в межах внутрішнього плану стійкості, і МОЗ активно працює над імплементацією цієї ініціативи. Завдяки комплексному підходу до відновлення людини кожен постраждалий українець матиме змогу повернутися до повсякденного життя. Держава й надалі працюватиме, щоб кожен, хто потребує високоспеціалізованої допомоги, мав доступ до якісних та найнеобхідніших послуг.

Це відповідальність держави перед кожним, хто постраждав у цій війні, і важливий крок до успішного майбутнього України.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я