Прем’єр назвав пріоритетні напрями, за якими уряд працюватиме цього року

Відкриваючи перше цього року урядове засідання, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що влада працює над тим, щоб цей рік став роком справедливого миру, Україна вистояла та продовжила відновлюватися. Він означив головні урядові пріоритети та напрями, за якими країна рухатиметься вперед 2025 року.

Нарощування вітчизняних виробничих спроможностей ОПК, розвиток ракетної програми, збільшення виробництва далекобійних дронів, розвиток системи укриттів за фінською моделлю — пріоритети в оборонній галузі, над якими уряд працюватиме цього року. На засіданні Кабінету Міністрів очільник уряду зазначив, що на забезпечення армії та посилення оборонної промисловості в державному бюджеті передбачено рекордні видатки.

«Загалом на оборону і безпеку заклали 2 трильйони 230 мільярдів гривень. Кожну гривню платників податків із держбюджету буде знову спрямовано на ці потреби. Видатки на озброєння та військову техніку становитимуть щонайменше739 мільярдів гривень. Плани вітчизняних підприємств ОПК передбачають нарощування наявних виробничих спроможностей до 30 мільярдів доларів», — наголосив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що в межах проєкту «Зброя перемоги» буде запроваджено довготривалі контракти з виробниками на три — п’ять років.

«Особливу увагу приділятимемо компоненту далекобійності та ракетній програмі. Завдання від Президента України — виробити щонайменше 30 000 далекобійних дронів. Українські підприємства також планують виготовити приблизно 3000 крилатих ракет і ракет-дронів», — наголосив Прем’єр-міністр.

За його словами, увагу приділятимуть розвитку данської моделі, за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії. За цим проєктом 2025 року заплановано залучити понад1 мільярд доларів.

Денис Шмигаль зазначив, що в галузі безпеки робитимуть акцент на розвитку системи укриттів за фінською моделлю: «Це державно-приватне партнерство, яке передбачає велику мережу надійних укриттів. У мирний час ці укриття матимуть різне цільове призначення».

Соціальні зобов’язанняі фінансова стійкість

Цього року уряд забезпечить фінансування всіх пріоритетних видатків: пенсій, зарплат і соціальної підтримки.

«Маємо чітке розуміння, як нам пройти цей рік із точки зору фінансів», — наголосив Прем’єр. Він зазначив, що цього року Україна отримає кошти від ЄС у межах Ukraine Facility, а також від МВФ в межах спільної програми. За словами Дениса Шмигаля, країни G7 та ЄС нададуть нашій державі 50 млрд доларів, що будуть забезпечені російськими замороженими активами.

«Наша мета цього року — розробити та затвердити механізм повної конфіскації російських заморожених активів на користь України. Ці кошти мають стати основою для фінансування відновлення та стійкості України», — наголосив Прем’єр-міністр. Він зазначив, що уряд продовжуватиме програми з підтримки та розвитку вітчизняного бізнесу.

«Ключова економічна філософія уряду — програма «Зроблено в Україні». І основну державну підтримку буде спрямовано саме на неї», — наголосив він і додав, що увагу також приділятимуть таким напрямам, як глибинна переробка. Це сприятиме збільшенню експорту продукції з доданою вартістю.

Прем’єр наголосив, що уряд планує запровадити нові інструменти для залучення інвестицій та страхування ризиків, спричинених війною.

Інвестиціїта відновлення

Відновлення і захист енергооб’єктів — ключові завдання на цей рік. Як наголосив Денис Шмигаль, уряд також продовжить розвиток розподіленої генерації та розбудову інфраструктури. Це дасть змогу імпортувати більше електроенергії з Європи.

«Українська газотранспортна система тепер працює без транзиту російського газу, і важливо вже цього року реалізувати нову модель її роботи. Приділятимемо особливу увагу розвитку концепції «Україна — газовий сейф Європи», — зазначив глава уряду.

Денис Шмигаль повідомив, що буде впроваджено новий підхід до державних капітальних інвестицій.

«Понад 200 мільярдів гривень буде спрямовано на найбільш пріоритетні проєкти для держави. Усі вони пройшли оцінку за критеріями критичності економічної доцільності та технічної готовності до реалізації», — зазначив Прем’єр.

Також буде продовжено програму «єВідновлення». Її фінансування зросте зокрема й за рахунок коштів від використання російських заморожених активів.

Продовжуватиме діяти й програма доступної іпотеки «єОселя». Денис Шмигаль повідомив, що уряд цього тижня ухвалив рішення про додаткові 20 мільярдів гривень на її фінансування.

«Одним із пріоритетних проєктів відновлення цього року має стати завершення будівництва водозаборів та магістральних водогонів для забезпечення водою міста Миколаєва. Передбачили на це 8 мільярдів гривень», — зазначив Прем’єр-міністр.

Гуманітарне розмінування також у фокусі роботи уряду. Заплановано збільшення кількості приватних операторів і посилення спроможності державних підрозділів, зокрема розбудову Центру підводного розмінування.

Крім того, буде продовжено модернізацію пунктів пропуску на кордоні з європейськими країнами та реформування митниці.

Гуманітарна складовата ветеранська політика

Цього року уряд планує почати реформу нової соціальної політики. «Будемо реалізовувати проєкт базової соціальної допомоги. Замість багатьох різних виплат для родин, які потрапили у складні життєві обставини, впровадимо одну, але істотну виплату», — повідомив Прем’єр-міністр. Він зазначив, що в березні буде проведено індексацію пенсій. Крім того, триватиме робота над ухваленням законодавства щодо накопичувальної пенсійної системи.

Прем’єр-міністр наголосив, що пріоритетом для уряду залишатиметься ветеранська політика. Цього року заплановано відкриття перших ветеранських просторів на рівні районів, буде збільшено кількість фахівців із супроводу ветеранів. Крім того, як зазначив Денис Шмигаль, для ветеранів будуть індивідуальні плани обстеження та лікування, скринінг хронічних захворювань, розширення психологічної підтримки.

«Почнемо також роботу кабінетів турботи про ветеранів, а амбулаторні реабілітаційні відділення для ветеранів мають з’явитися в кожній громаді, де є лікувальний заклад», — повідомив Прем’єр.

Для Міністерства з питань ветеранів одним із пріоритетних завдань визначено будівництво Національного військово-меморіального кладовища. Цього року його мають відкрити для поховань загиблих героїв.

2025 року уряд продовжить підтримку і розвиток освітньої та медичної галузей. Так, за словами Дениса Шмигаля, цього року відбудеться найбільше розширення програми «Доступні ліки», на реалізацію якого передбачено 6,6 мільярда гривень.

«Буде додано 30 нових діючих речовин, і завдяки цьому додатково 500 тисяч українців зможуть істотно зменшити витрати на лікування», — наголосив Денис Шмигаль. Він додав, що заплановано будівництво та повне оновлення 15 важливих медичних закладів на суму понад 2,6 мільярда гривень. Серед обраних проєктів — підземна лікарня «Ковчег», онкологічні та реабілітаційні центри.

У галузі освіти, за словами Прем’єра, уряд продовжить втілення політики «Школа офлайн».

«На укриття у школах закладаємо більш як 6 мільярдів гривень. На модернізацію харчоблоків та шкільних їдалень — майже 1 мільярд гривень. На закупівлю шкільних автобусів українського виробництва — 1,6 мільярда. На безкоштовне гаряче харчування для школярів молодших класів — 2,8 мільярда гривень, — повідомив глава уряду. — Такі значні суми демонструють важливість для нас модернізації освіти, яка також містить продовження реформи «Нова українська школа» та запровадження пілотної старшої школи. Окремо працюватимемо над тим, щоб у кожному регіоні з’явився військовий або військово-патріотичний ліцей. У галузі вищої освіти продовжимо програму грантів для студентів і маємо закріпити все це відповідною законодавчою базою».

Євроінтеграціяй цифровізація

Денис Шмигаль побіцяв цього року більше захисту, більше нових цифрових проєктів, більше документів та сервісів у «Дії».

«Плануємо цьогоріч запровадження єдиної платформи житлово-комунальних послуг. Поліпшимо контроль за якістю послуг і створимо ефективний інструмент взаємодії між споживачами, постачальниками та державою. Маємо завершити процес скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС. Найближчим часом плануємо відкриття перемовин за переговорними кластерами», — перелічив він, зауваживши, що одночасно Україна поглиблюватиме секторальну інтеграцію з Європейським Союзом і поступово інтегруватиметься до внутрішнього ринку ЄС.

«Маємо зробити все можливе, щоб продовжити та безстроково закріпити економічний і транспортний безвізи, які передбачають безмитну торгівлю та перевезення без дозволів. Посилимо роботу щодо промислового та роумінгового безвізів», — наголосив Денис Шмигаль. Він висловив сподівання, що буде активізовано роботу зі створення сприятливих умов для повернення українців додому, зауваживши, що Міністерство національної єдності має цього року представити відповідні напрацювання.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ