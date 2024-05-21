Президент України Володимир Зеленський в суботу взяв участь у відкритті пам’ятного каменя, на місці якого в майбутньому з’явиться Меморіал пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. 18 травня світ ушановує 80­ті роковини депортації з півострова Крим, яку влаштувала радянська влада.

На заході також були присутні лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, міністр оборони Рустем Умєров, постійна представниця Президента в Криму Таміла Ташева, військові, волонтери, представники Меджлісу та посли.

«Тепер кожне кримськотатарське серце відчуває біль, коли згадує події тих днів, тих років. Точне число людських втрат від депортації досі не відоме. Вигнання на чужину забрало життя щонайменше третини загального числа киримли, які тоді жили на півострові», — сказав Президент.

Пам’ять усіх убитих депортацією дорослих і дітей ушанували хвилиною мовчання. Володимир Зеленський зазначив, що з відновлення незалежності України і до 2014 року Крим був щасливим домом для багатьох наших людей. І наголосив, що таким він обов’язково буде знову після визволення від російської окупації.

«Півострів, якому судилося стати одним з найкращих для життя місць у Європі, саме таким і буде — без росії», — наголосив Президент.

Мустафа Джемілєв нагадав, що саме цього дня рік тому Президент запропонував встановити Меморіал пам’яті жертв кримськотатарського народу.

«Значення Меморіалу дуже велике. Це демонструє ставлення держави до корінного народу Криму. І це особливо важливо з урахуванням того, що нині відбувається із кримськотатарським народом на його батьківщині, у Криму», — сказав він.

Раніше на місці, де має з’явитися меморіал, упродовж пів століття стояв пам’ятник чекістам. Кілька років тому його демонтували.

«Пам’ятник, що прославляв не людей, а жорстоку систему, яка винна зокрема у геноциді кримськотатарського народу. Саме на цьому місці в Києві має постати меморіал нашої поваги до кримськотатарського народу і вшанування пам’яті всіх жертв геноцидних ударів росії по нашому Криму», — наголосив Президент.

19 травня, в День пам’яті жертв політичних репресій, Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали Національний історико­меморіальний заповідник «Биківнянські могили». Вони вшанували пам’ять людей, яких убила тоталітарна радянська влада.

«Завжди буде з нами пам’ять про жертв політичних репресій і тих, хто боровся за нашу незалежність. Шана всім, хто нині боронить Україну», — сказав глава держави.

Саме Биківнянський ліс під Києвом упродовж 1937—1941 років був місцем, де таємно ховали тих, кого співробітники НКВС розстрілювали в київських в’язницях. Це найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичнихКрепресій.

Джерело: Офіс Президента