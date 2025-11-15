Розповідаємо про п’ятірку безпілотних літальних апаратів, які застосовує для розвідки у ворожому тилу 411 окремий полк безпілотних систем

«А Залізняк в Смілянщині домаху гартує», — писав Тарас Шевченко в поемі «Гайдамаки», наводячи назву старовинної козацької шаблі. Домаха — виготовлена з високоякісної дамаської сталі разюча зброя українських козаків, яка вирізнялася міцністю, гнучкістю та гостротою.

Гострозора «Домаха»

Назва сучасного українського розвідувально­коригувального БпЛА «Домаха» спонукає згадати це призабуте тепер слово. Бо воно й справді якнайкраще личить безпілотникові, головне завдання якого — виявлення ворожих цілей та коригування артилерійського вогню для їх подальшого ураження.

«Домаха» поєднує традицію вояцької майстерності із сучасними технологіями, цей дрон — тиха шабля сучасного поля бою: швидка, точна та не помітна для ворога. Вона нагадує, що сучасні українські дрони — спадкоємці давньої зброярської культури, адже українці завжди вміли вправно воювати і чужоземною, і виготовленою власноруч зброєю.

Тож БпЛА «Домаха» — не лише технічний виріб, а й метафора української сили і традиції подібно до того, як колись дамаська шабля була символом честі і бойової досконалості. Дві перехрещені шаблі під синьо­жовтим прапором і тризубом на емблемі безпілотника — пряме нагадування про цю тяглість української звитяги.

Бійці готують «Домаху» до запуску — і вже за мить бойовий дрон розтинає повітря, немов гостра разюча шабля, несучи «очі» для влучного удару українським артилеристам, а смерть та знищення — ворогові, який марно намагається сховатися від гострозорого дрона.

Люта «Фурія»

Фурії — давньоримські богині нестримного шаленства, безжальної помсти та невблаганного переслідування злочинців. Жахливою крилатою зграєю з батогами та смолоскипами в руках вони наздоганяли грішників, щоб упасти їм на голову грізною невідворотною карою за злодіяння.

Безпілотний авіаційний комплекс розвідки та корегування артилерійського вогню «Фурія» має таку назву саме тому, що чинить з ворогом так, як античні посестри, — виявляє гострим оком, наздоганяє на стрімких крилах і спрямовує на голову окупантів усю люту міць української артилерії.

БпАК А1­СМ «Фурія» — високоточний досконалий апарат, що потребує дбайливого ставлення і професійного обслуговування. У руках українських бійців летючий дрон працює, немов тонкий, точний і чутливий жезл диригента, вправно й вишукано керуючи зловісною для ворога симфонією артилерійських залпів.

Сфотографувати «Фурію» в польоті непросто, адже вона стрімка і далекосяжна. Дрон здіймається над полем бою і ширяє у височині не доступний людському окові й навіть професійній апаратурі. Однак на землі в руках українських воїнів «Фурія» покірно й лагідно позує фотографові, показуючи досконалі обтічні форми окриленого корпусу.

Огляд і підготовка до запуску, натягнутий струною пусковий трос — і летюче крило стрімко зривається з рук і зринає в небо. За якусь мить апарат зникне з поля зору у височині — «Фурія» відлетіла на виконання бойового завдання. Невдовзі вона повідомить цінну інформацію, на яку всі з нетерпінням чекають.

Крилата «Акула»

Безпілотник SHARK має назву «Акула» через візуальну подібність до цієї прекрасної та смертоносної мешканки океанів. Попри те що його стихія — не вода, а безмежний повітряний простір неба над полем бою, він ширяє в небесній височині так само хижо і нестримно, як морський хижак в океанічних глибинах.

Для ворога «Шарк» так само небезпечний в повітрі, як безмовна зубата риба для здобичі під водою. Мета крилатого небесного дрона — виявити, вистежити і навести на ворожі цілі засоби ураження Сил оборони. Усюди, де промайне над землею холодна сіра тінь SHARK, на окупантів чекає невідворотна смерть.

Для українських воїнів «Шарк» — добрий друг і вірний помічник, який обов’язково подбає про господарів, якщо вони належно дбатимуть про нього. У руках досвідчених дронарів безпілотник стає не лише високоточним апаратом, а й справжнім досконалим хижаком.

SHARK полює на загарбників так, немов справді спроможний почути запах їхньої чорної крові за десятки кілометрів. Після зльоту його хижий писок обтічної форми пильно вдивлятиметься в земну поверхню та обов’язково виявить окупантів, хоч би як вони намагалися сховатися. Коли безпілотник піднімається в повітря, два крила обабіч його фюзеляжу нагадують хрест на небесній блакиті. Коли українські воїни несуть дрон перед запуском, вони подібні до Спасителя, який несе свій хрест на Голгофу. Це пронизливо символічна схожість, адже кожен Захисник справді несе свій хрест служіння українському народові.

Небесний «Кит»

БпЛА Flirt Cetus — український безпілотний літальний апарат фіксованого крила, призначений для аерофотознімання, топографічного та мультиспектрального моніторингу великих територій з високою точністю. Його назва поєднує античну міфологію й астрономію, а також підкреслює унікальні особливості апарата.

Cetus, або «Кит», — у давньогрецьких міфах гігантське морське чудовисько, страшна морська потвора, яку Посейдон наслав на Ефіопію як кару за гордість цариці Кассіопеї. У сучасній астрономії Cetus — одне з найбільших на небі сузір’я Кита, назва якого зберегла давнє грецьке коріння.

Cetus як назва БпЛА символізує велику потугу, що рухається глибинами. Це грізна сила, образ якої добре передає спроможності витривалого дрона, здатного виконувати завдання над великими просторами. Астрономічний бік назви пов’язує безпілотник з космосом, акцентуючи на дальності польоту, автономності й точності навігації. Тож образно БпЛА Cetus можна назвати дроном­важковаговиком, призначеним для далекої розвідки у глибокому тилу ворога. Запускаючи його з катапульти в далекий тривалий політ, українські військові впевнені: небесний «Кит» не підведе, збере всю необхідну інформацію й успішно повернеться.

Разом з акулячим «Шарком» Cetus виконує свою частку специфічних завдань у небі над ворогом, діючи саме там, де використання цього типу БпЛА найдоцільніше. Важкенький пузатий «Кит» на плечі українського воїна — дієвий інструмент повітряної розвідки та вагомий аргумент у боротьбі з ворогом.

«Співоча пташка» піднебесся

Назва БпЛА Songbird перекладається українською «Співоча пташка», що символізує легкість, безшумність і свободу польоту. Дрон летить у небі, немов співає пісню, — настільки природний та піднесений його політ у піднебессі. А маючи вертикальний зліт і посадку, безпілотник здіймається в небо й сідає на землю, немов справжній птах.

В українському небі Songbird — насамперед всевидющий розвідник, спроможний працювати далеко від лінії фронту глибоко в тилу ворога, довго перебувати в повітрі та передавати чіткі дані спостереження в реальному часі. Завдяки гібридній конструкції Songbird може злітати і приземлятися фактично будь­де, що робить його зручним для використання в польових умовах.

«Співоча пташка» здатна працювати там, де інші дрони можуть бути обмежені умовами зльоту чи дальністю польоту. Легка, точна і майже безшумна, вона вдало поєднує дальність і витривалість літака із гнучкістю мультикоптера. Це робить дрон вдалим доповненням до авіапарку інших БпЛА­розвідників на озброєнні Сил оборони України. До того ж Songbird працює в повністю автоматичному режимі — з автозльотом, автопосадкою, програмуванням маршрутів і функцією повернення до бази. Один оператор може керувати дроном через бортовий контро лер або з наземної станції, а для транспортування апарат легко розбирається й поміщається в компактний кейс.

Немов справжня витривала пташка, Songbird може працювати в несприятливих погодних умовах: сильного вітру, низьких температур або дощу. Тож українські бійці тепло і з любов’ю відгукуються про своїх «Співочих пташок», сприймаючи їх як справжніх живих істот — добрих друзів та помічників.

Антон ПЕЧЕРСЬКИЙ,

АрміяInform, онлайн­видання Міноборони