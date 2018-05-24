Керівники підприємств, які неефективно їх використовують, можуть потрапити до в’язниці

Розпочинаючи роботу й оголошуючи порядок денний та окреслюючи головні теми — якість вітчизняних доріг і перевірки фахівцями ДСНС місць перебування великої кількості людей і гарантування їхньої безпеки, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив: він сподівається, що вже цього тижня буде ухвалено проект закону про створення антикорупційного суду як завершальної ланки антикорупційної інфраструктури. На його переконання, це має стати позитивним сигналом для суспільства й міжнародної спільноти — партнерів та інвесторів України.

«Прошу народних депутатів об’єднатися навколо закону і створення антикорупційного суду. Це буде сигнал суспільству щодо рішучої боротьби з корупцією, сигнал усім, хто інвестує кошти в економіку України. Усе, що залежить від уряду, зробимо вчасно», — сказав Володимир Гройсман.

Створення суду відбуватиметься одночасно з усуванням можливостей для корупції, запровадженням принципів прозорості, які унеможливлять махінації. Адже, за його словами, приміром, сектор державних закупівель завжди був дуже корумпованим.

Запровадження системи ProZorro звело корупційні схеми нанівець. Але тепер має постати наступний елемент — відповідальність і покарання за порушення закону. Прем’єр-міністр наголосив, що антикорупційний суд має стати прикладом прозорості, відповідальності й незалежності.

На автошляхи — майже 50 мільярдів

Першим на порядку денному засідання було питання перевірки якості вітчизняних доріг. Доповідач — виконувач обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) Славомір Новак повідомив, що за підсумками перевірки 90% із 487 об’єктів торішнього дорожнього будівництва порушення виявлено на 30% з них, або на 136.

«На решті 10% перевірки буде завершено до 1 червня. А 80% із знайдених порушень уже усунули, вони не були дуже серйозними», — зауважив очільник Укравтодору.

За словами фахівця, основними дефектами стали розкриття стиків, наявність вибоїн і тріщин. Найбільшу кількість браку в дорожньому будівництві було виявлено в Донецькій, Луганській і Миколаївській областях. Найякісніше дорожнє будівництво в 2017 році було у Вінницькій, Львівській та Одеській областях.

А Володимир Гройсман зауважив, що у 2018 році мають оновити вдвічі більше доріг, ніж 2017-го, точніше, 3,5 тисячі кілометрів. Це траси загальнодержавного і обласного значення. На це буде витрачено близько 47 мільярдів гривень, зокрема 11 мільярдів — у регіонах.

Він наголосив, що відповідальність за неякісне виконання таких робіт обов’язково буде: «Ніхто не давав права красти кошти або розпоряджатися ними неефективно. Контроль і якість виходить на перший план. Ми досягнемо того, щоб якість була на рівні», — зазначив Володимир Гройсман.

Глава уряду дав доручення МВС, ДФС і Рахунковій палаті об’єднати зусилля, обрати 3—4 об’єкти й провести дослідження. «Якщо будуть відхилення від норм будівництва, постане питання про справедливе покарання», — сказав Прем’єр.

У питаннях безпеки не буде компромісів

Другим питанням порядку денного було дотримання норм безпеки людей у місцях масового перебування. За словами голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна, перевірено понад 13 тисяч, або 41% запланованих об’єктів. З них понад 10 тисяч дошкільних і шкільних закладів, 500 лікарень та понад 2 тисячі ТРЦ і об’єктів дозвілля.

«Виявлено майже 200 тисяч порушень, 37% з яких не усували тривалий час. Найгірше — в Чернівецькій області, де не виконано 59% з раніше запропонованих заходів, а також у Волинській — 57%, Дніпропетровській — 55% та Одеській — 54%. Загалом на керівників об’єктів накладено понад 12 тисяч адміністративних стягнень, а до суду подано позови на закриття 405 об’єктів, з них 155 ТРЦ, 30 лікарень та 220 дошкільних і шкільних закладів», — сказав очільник ДСНС.

Серед основних порушень — захаращені шляхи евакуації, брак засобів пожежогасіння, недообладнані системи протипожежного захисту або їх неробочий стан, проблеми з обслуговуванням.

Отже, глава уряду доручив продовжити моніторинг ситуації. «Якщо щось трапиться там, де є порушення, це буде прямий шлях відповідальним за це до в’язниці. Інформацію про зони ризику надамо головам ОДА і зобов’яжемо провести додаткові перевірки. А далі оприлюднимо імена тих, хто дозволяє собі наражати людей на небезпеку», — наполягає Володимир Гройсман.

Він звернув увагу на підготовку закладів літнього відпочинку дітей. «Важливо, щоб комісії, які прийматимуть такі об’єкти, були безкомпромісними. Жодних компромісів у питаннях безпеки бути не може», — наголосив Прем’єр-міністр.

Він доручив представникам ДСНС, МВС та Нацгвардії провести у школах роз’яснювальні бесіди серед дітей щодо неприйнятності використання газових балончиків у місцях скупчення людей. А також з’ясувати, звідки діти їх беруть, хто їх продає, чому і як цьому запобігти.

«Національна поліція зі Службою безпеки спільно працюють, щоб виявити, чи є зв’язок між цими випадками, чи це якась хвиля. Треба визначити, як ці небезпечні речі потрапляють до рук дітей. Тому я б просив у школах посилити роз’яснення щодо неприйнятності таких дій», — сказав Володимир Гройсман.

Уряд затвердив угоду з урядом Турецької Республіки про військово-фінансове співробітництво; оновив перелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію України походженням з РФ, схвалив проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; ухвалив рішення реалізувати пілотний проект щодо впровадження Національної програми стажувань в центральних органах виконавчої влади; вніс зміни до Схеми тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій.

Затверджено положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи; опис та зразки форми одягу і знаків розрізнення осіб рядового, начальницького складу і курсантів навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби та план заходів на 2018 рік щодо встановлення українського прикордонного стовпа прикордонного знака «Буг».