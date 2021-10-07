Підготовка до опалювального сезону — питання номер один для українців напередодні його початку. У світі нині масштабна енергетична криза. Ціна на газ на європейських біржах б’є рекорди і вже ледь не вдесятеро перевищує торішній показник. Зростають ціни на нафту й вугілля. І це призводить до зупинки окремих підприємств і галузей у Китаї, інших країнах. А Російська Федерація продовжує енергетичний шантаж, аби країни ЄС дозволили їй швиденько ввести в експлуатацію «Північний потік-2». Тому Франція, Іспанія, Чехія, Румунія та інші держави закликали ЄС розслідувати ситуацію з газовою кризою. На цьому на засіданні уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Щодо ситуації в Україні він повідомив, що у вітчизняних газосховищах накопичено майже 19 мільярдів кубометрів блакитного палива, що дасть змогу пройти опалювальний сезон стабільно. А перед керівництвом Нафтогазу та Укргазвидобування уряд поставив чітке завдання: наростити видобуток власного блакитного палива. Для цього передано ділянки для видобутку, надано ліцензії, є угоди про розподіл продукції.

«Збільшення такого видобутку — це питання національної безпеки», — наголосив Прем’єр.

Готовність нашої інфраструктури до початку подачі тепла становить 99%. Це стосується і ремонту теплотрас, і готовності шкіл, дитсадків та житлових будинків. Тарифне питання уряд вважає фактично вирішеним. Запорука цього — підписання меморандуму з місцевими владами, які взяли на себе зобов’язання не підвищувати тарифи на тепло й гарячу воду для населення. Нафтогаз постачатиме газ місцевим теплокомуненерго за ціною вчетверо меншою, ніж на європейському ринку. Уряд реструктурує борги й компенсує місцевій владі різницю в тарифах.

На переконання Дениса Шмигаля, в поточному опалювальному сезоні Україна буде з теплом.

«Хочу попередити окремі газопостачальні компанії: будь-які спроби відключити соціальну інфраструктуру від газу або нажитися на цій ситуації уряд жорстко припинятиме», — наголосив очільник уряду.

Ресурс для накопичення газу є

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що нині на складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 846 тисяч тонн вугілля. Це певне відставання від графіка. Та все буде надолужено і збалансовано за рахунок виконання договорів за імпортом вугілля. І це вже відбувається. Стосовно постанови уряду про те, що вугільні компанії мають спрямовувати не менш як 80% прибутку на виплату зарплат шахтарям, виконання її, за його словами, незадовільне. За серпень 2021 року цей показник у середньому становив приблизно 30%. У вересні він трохи зріс, але залишається значно нижчим від запланованого.

«До директорів підприємств, де виконання постанови зривається, ми застосовуємо дисциплінарні заходи у вигляді стягнень», — поінформував міністр.

Щодо газу, то опалювальний сезон планують почати з його запасами на позначці 19,2 мільярда кубів у сховищах. Нафтогаз забезпечено необхідним фінансовим ресурсом для продовження накопичення газу.

Серед гострих питань порядку денного уряду — поширення коронавірусу. Нині в нас триває його четверта хвиля. На жаль, невпинно зростає кількість хворих і госпіталізованих. А в деяких областях пандемія набуває загрозливих масштабів, і вони можуть найближчим часом опинитися в «червоній» зоні епіднебезпеки. Тобто кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, лише якщо 100% персоналу буде вакциновано двома дозами. Те саме стосуватиметься й відвідувачів. Початкові класи середніх шкіл, дитячі садочки та спеціалізовані заклади освіти працюватимуть, але вакцинація працівників теж має бути повною.

Поліція перевірятиме наявність сертифікатів

Прем’єр зауважив, що бізнес сам має перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію, і закликав підприємців поставитися до цього відповідально. У Нацполіції та інших уповноважених органів відтепер є програмне забезпечення, завдяки якому вони перевірятимуть у відвідувачів наявність COVID-сертифікатів.

В Україні нині понад 10 мільйонів доз вакцин, і всі охочі й відповідальні можуть без проблем і черг отримати щеплення.

Глава уряду нагадав, що у «червоній» зоні освітні заклади працюватимуть дистанційно. Приймати учнів вони зможуть, лише якщо педколектив буде на 100% щеплений двома дозами вакцини. Він повідомив і хороші новини: на початок цього тижня вже понад 81% українських педагогів вакциновано. Це дає змогу більшості закладів освіти працювати у звичайному режимі.

Приділено увагу й питанням євроінтеграції. Уряд підтримав проєкт розпорядження Президента про уповноваження міністра освіти і науки Сергія Шкарлета на підписання угоди між Україною і Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії про участь України у рамковій програмі з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» та програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії на 2021—2025 роки. Підписання угоди заплановано в межах 23-го саміту «Україна — Європейський Союз» у Києві 12 жовтня 2021 року.

Мінімальна пенсія зросте з 1 грудня

Прем’єр-міністр повідомив, що із 1 грудня мінімальна пенсія в Україні зросте до 2,6 тисячі гривень. Уряд збільшив дохідну та витратну частини Пенсійного фонду на понад 18 мільярдів гривень, що дасть змогу планово підвищити пенсії з 1 грудня. Таке підвищення відбудеться у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6,5 тисячі гривень. І це лише частина заходів з реалізації комплексного плану з підвищення соціальних стандартів.

Очільник уряду зауважив, що збільшення пенсій, зарплат і соціальних виплат відбувається й відбуватиметься на регулярній основі, адже це обов’язок держави та уряду.

Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Міністерства закордонних справ, яка спрощує порядок оформлення в’їзних українських віз для іноземних студентів. Нову процедуру втілюють у життя спільно з іншими відомствами в межах затвердженого урядом експериментального проєкту про організацію набору до закладів вищої освіти і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи. Спрощений порядок передбачає, що посольства та консульства України за кордоном видаватимуть студентам візи на підставі електронних запрошень на навчання. Він набуде чинності після завершення впровадження міжвідомчої системи. Вітчизняне МЗС додатково повідомить точну дату, коли новий порядок оформлення віз набуде чинності.