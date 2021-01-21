НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ — 2030

22 січня розпочнеться широке обговорення Національної економічної стратегії-2030, яку розробляє урядова робоча група на платформі Центру економічного відновлення. Публічні заходи за участю представників уряду, парламенту, Офісу Президента, де представлятимуть ключові ідеї стратегії та обговорюватимуть шляхи її імплементації, триватимуть до 10 лютого. Ця стратегія — головні вектори, за якими розвиватиметься економіка країни у найближчі десять років, і стимули для її розвитку.

Ключова мета заходів — за підсумками обговорення розробити й подати на розгляд Кабміну проєкт урядового рішення про формування економічної політики до 2030-го, обговорити пріоритетні заходи в Плані діяльності уряду на 2021— 2023 роки й перелік пріоритетних законів, що має ухвалити парламент протягом наступних трьох років.

Тематика зустрічей: інвестпривабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність; підтримка креативних індустрій та індустрії гостинності; розвиток підприємницької культури й регуляторна політика; розвиток енергосектору, добувна промисловість і ефективний захист довкілля; промисловість, транспорт і інфраструктура; міжнародна економічна політика й торгівля; цифрова економіка; управління державною та комунальною власністю; реінтеграція тимчасово окупованих територій України; розвиток агросектору.

Загалом над стратегією працювали майже 400 фахівців з різних галузей, проведено понад 500 інтерв’ю з експертами, вивчено досвід Великої Британії, Німеччини, Польщі, Австралії, арабських країн, де подібні довгострокові економічні стратегії вже успішно реалізовано, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабміну. Документ відображає економічний потенціал держави й пропонує конкретні механізми його реалізації з чіткими строками. Це підхід розвинених країн до створення стратегічних документів.