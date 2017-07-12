Відтепер контроль за перетином державного кордону України істотно посилять. Це питання було чи не найголовнішим на порядку денному засідання Ради національної безпеки і оборони. Президент Петро Порошенко так вводив у курс справ: «Ідеться про посилення контролю за в’їздом, виїздом і перебуванням громадян інших держав на території України. Ми запроваджуємо біометричний контроль для всіх громадян, які перетинають український кордон. Маємо зняти біометричні дані, включно з відбитками пальців, цифрову фотографію. Це істотно посилить наші можливості в боротьбі з тероризмом».

Глава держави переконаний, що озвучені проекти рішень підтримає й суспільство. Усі його доручення з підготовки відповідних проектів документів виконано. Докладнішу інформацію Президентові надало керівництво МЗС і Держприкордонслужби. Домовлено відвести певний проміжок часу на перепідготовку. Для того, щоб, за словами Петра Порошенка, «добропорядні громадяни не відчували будь-яких незручностей».

Після того як Держприкордонслужбі нададуть кошти, розпочнеться технічне забезпечення цього рішення. За те, чи матимуть прикордонники потрібне обладнання для фіксації біометричних даних на всіх основних пунктах перетину кордону, нестиме відповідальність міністр внутрішніх справ.

По завершенні засідання Секретар РНБО Олександр Турчинов пояснив представникам ЗМІ, що Україна запроваджує біометричний контроль для іноземців, щоб диверсанти не перетинали кордону за підробленими документами. «Зрозуміло, що насамперед це стосуватиметься російських громадян. Питання пов’язане з посиленням безпеки після нещодавніх терактів; після тієї агресії, яка відчувається в межах гібридної війни, яку веде проти нас РФ; для того, щоб диверсанти, терористи, шпигуни не мали змоги перетинати наш кордон з підробленими документами або за іншими технологіями», — цитує його слова УНІАН.

Для росіян запровадять електронну систему попередньої реєстрації. Згідно з нею, громадянин РФ, який має бажання прибути на територію України, заздалегідь повинен буде зареєструватися й надати МЗС дані, які визначатиме українське зовнішньополітичне відомство. Окрім цього, обов’язковою стане реєстрація громадян РФ, які перебувають на території України. Вказуватиметься місце тимчасового перебування росіянина й фіксуватиметься інформація щодо його пересування територією України.

У Росії зустріли новину з обуренням. Окрім погроз відповісти «дзеркально», там попередили про негативні наслідки для самих українців. Мовляв, на кону «кар’єрна» доля чотирьох мільйонів громадян України, які працюють у Росії.

Громадяни країн-членів ЄС рішення РНБО майже не відчують. Його ухвалять із завершенням технічних робіт, пов’язаних з реєстром біометричних даних. Нововведенню дали назву: інтегрована система контролю за в’їздом/виїздом і переміщенням всередині країни. Ймовірна дата початку її чинності — 1 січня 2018 року.

Будуватимуть завод боєприпасів

Члени РНБО підтримали пропозицію Президента звести в Україні завод з виробництва боєприпасів з вітчизняної сировини із запровадженням новітніх технологій згідно зі стандартами НАТО. Такий проект оцінюють у 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Глава держави наголосив, що значну частину коштів від перевиконання державного бюджету спрямовано на посилення сектору оборони й безпеки.

Розбудова Збройних сил та інших правоохоронних органів — першочерговий намір керівництва країни. «Будівництво заводу відповідає тим пріоритетам, які маємо в забезпеченні оборони нашої держави, — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП. — Це дасть змогу не просто складати боєприпаси, а забезпечити їх виготовлення з вітчизняної сировини. Маємо відновити ті потужності, які були в Україні до початку окупації Російською Федерацією. Ставлю цю позицію як один із перших пріоритетів».

Ще мільярд 600 мільйонів гривень планують спрямувати на закупівлю новітнього озброєння й військової техніки. Ідеться про налагодження виробництва новітньої бронетехніки включно з танками «Оплот» і новітніх ракет. Закриваючи це питання, глава держави доручив посилити системи радіоелектронної боротьби, системи новітніх модернізованих безпілотних літальних апаратів, а частину фінансування спрямувати на антиснайперські комплекси, оскільки саме диверсійні групи створюють серйозну небезпеку захисникам суверенітету й територіальній цілісності України.

«Кошти слід надати зараз, бо це значно підвищує ефективність дій підрозділів, зокрема розташованих на лінії зіткнення. Де-факто матимемо змогу бачити, чути й протидіяти російській агресії», — резюмував Президент.

Він вніс пропозицію спрямувати мільярд гривень на створення комфортних умов проживання для військовослужбовців контрактної служби. Слід забезпечити в пунктах постійної дислокації бригад нормальні умови розміщення контрактників. Їх нині понад 90 тисяч. «Маємо 100% військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО на контрактній основі. Для повернення в пункти постійної дислокації маємо забезпечити їм комфортне житло. Це будуть не казарми, а житло», — сказав Петро Порошенко.

Цей мільярд надають зі спеціального фонду державного бюджету. За ці кошти вдасться розмістити щонайменше 15 тисяч контрактників. Наступне доручення — забезпечити будівництво в межах 150 тисяч квадратних метрів житла й створити майже 100 житлових комплексів з відповідною інфраструктурою для проживання й реабілітації військовослужбовців.

Законопроект внесуть восени

Секретар РНБО повідомив, що законопроект про реінтеграцію Донбасу вноситимуть до Верховної Ради восени після консультацій з міжнародними партнерами. Законопроект про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей розробляв апарат РНБО разом з експертами, фахівцями з питань безпеки. Він уже готовий. На запитання, чому дату розгляду перенесено на осінь, Олександр Турчинов відповів так: «Є доручення Президента Петра Порошенка, яке реалізовано на засіданні РНБО, щодо проведення консультацій з нашими стратегічними партнерами. Насамперед це стосується держав-учасниць нормандського формату — Німеччини, Франції та США, наших партнерів з НАТО щодо змісту цього закону. Сподіваюся, після відповідних консультацій на початку вересня закон буде внесено до парламенту».

Окрім цього, РНБО доручила Кабінету Міністрів, СБУ та НБУ найближчим часом подати пропозиції про розширення санкційного списку щодо РФ. «Це пов’язане з тим, що і США, і ЄС ухвалили рішення про запровадження нових санкцій проти РФ, і ми не можемо не врахувати ці ініціативи наших стратегічних партнерів. Щойно ці пропозиції нам буде внесено, РНБО ухвалить рішення про розширення переліку персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій стосовно фізичних і юридичних осіб РФ», — резюмував Олександр Турчинов.