З 9 червня 2021 року всі області нашої країни перейшли до «зеленої» зони епіднебезпеки. Про це під час засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. А міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко уточнив, що поточна епідемічна ситуація дає змогу говорити: вся країна відповідає індикаторам «зеленого» рівня епідемічної небезпеки. Адже рівень захворюваності становить 74 на 100 тисяч населення за визначеного показника «зеленого» рівня 75 на 100 тисяч. А в 16 областях цей показник значно нижчий за визначений. Середня завантаженість ліжок із киснем нині становить 17% за граничного показника 65%. Рівень госпіталізацій у країні удвічі нижчий за кількість пацієнтів, які одужують і виписуються з лікарень.

Попри такий позитив, не слід втрачати пильності: «Прошу кожного українця бути раціональним, кожного підприємця — відповідальним, а кожного представника влади — заохочувати громади до мобілізації та самоорганізації», — закликав Прем’єр.

Туристський потік відновлять

Один із пріоритетних напрямів співпраці з іншими державами — відновлення й активізація туристського потоку. Тому Денис Шмигаль розповів про документи, що їх українці зможуть використовувати як підтвердження вакцинації для вільного перетину кордонів і подорожей.

Перший — Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Документ видають після проходження повного циклу вакцинації, його використовуватимуть для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.

Другий — так звані ковідні сертифікати, або імунні паспорти, які нині перебувають у стадії розроблення. Їх буде впроваджено після затвердження міжнародних вимог ЄС і ВООЗ. Запровадження такого сертифіката заплановано орієнтовно на липень 2021 року, видаватимуть його у паперовій й електронній формах у закладах охорони здоров’я і через додаток «Дія».

Цей документ міститиме інформацію не лише про вакцинацію, а й про негативні результати ПЛР-тестів чи одужання після коронавірусної хвороби й наявність антитіл.

На засіданні уряду було затверджено ратифікацію угоди між урядами України і Турецької Республіки про співпрацю у галузі будівництва житла для представників кримськотатарського народу, внутрішньо переміщених осіб та учасників ООС.

«Ця угода дасть змогу пожвавити будівництво такого житла за рахунок мінімізації податкового навантаження щодо такої діяльності», — наголосив Денис Шмигаль.

Урядовці затвердили Меморандум про взаєморозуміння з Об’єднаними Арабськими Еміратами для забезпечення взаємного визнання посвідчень водія, які видано в Україні та ОАЕ. Документ підписано за підсумками домовленостей, досягнутих цьогоріч у лютому.

Завдання цілком реальне

А для подолання диспропорцій у регіональному розвитку було затверджено законопроєкт «Про особливості стимулювання регіонального розвитку». «Він передбачає угоди про регіональний розвиток та програми з подолання депресивності територій», — пояснив Прем’єр.

Не менш важливе регіональне питання — інвентаризація лісів. Тож на поточному засіданні уряду затверджено порядок використання коштів, аби повною мірою провести таку інвентаризацію протягом наступних чотирьох років.

«На цей рік на ці цілі передбачено майже 20 мільйонів гривень. І міністр захисту довкілля правильно наголосив, що таку масштабну й комплексну реформу започатковано вперше за історію незалежності України. Інвентаризація дасть змогу зрозуміти все про кількість і якість лісів. Дуже активно тут упроваджуємо цифровізацію, аби знищити всі корупційні чинники. І вже зараз починається бета-тестування двох найбільших послуг у цифровому форматі: отримання лісорубного квитка і сертифіката про походження лісоматеріалів», — поінформував очільник уряду.

У найближчій перспективі є план висадити мільярд дерев. І це завдання Президента цілком реальне. Адже лише торік, за даними Держлісагентства, їх було висаджено майже 200 мільйонів.

Не оминули урядовці увагою і підготовку до наступного опалювального сезону. За поданням Міністерства енергетики було затверджено відповідний план, визначено всі деталі й відповідальних за цей процес.

«В українських підземних газових сховищах є 16 мільярдів кубометрів газу, і його закачування триває. Вугілля на складах майже 1,4 мільйона тонн. І цьому питанню слід приділити увагу, аби безперебійно пройти опалювальний сезон і було зрозуміло джерела поставок. А також слід урегулювати питання заборгованостей виробників теплової енергії. Підкреслю, що в нашому плані реструктуризація боргів стосується саме підприємств теплоенергетики, які постачають тепло й гарячу воду для населення», — сказав Прем’єр-міністр.

Розвиток євроінтеграції

Україна активно готується до оновлення Угоди про асоціацію з Євросоюзом, зокрема в торговельній частині і щодо тарифів. Триває активна робота з отримання промислового безвізу.

«За перші п’ять місяців 2021 року наш експорт до Євросоюзу зріс більш ніж на третину. А це додаткові 2,7 мільярда доларів виручки для українського бізнесу. Тож і надалі працюватимемо, аби українські підприємці отримували повний доступ до ринків Європи», — наголосив Денис Шмигаль.

Уряд ухвалив проєкт змін до Митного кодексу, продовживши його адаптацію до тих процедур, які визначено ЄС і передбачено Угодою про асоціацію. Від оподаткування звільняють обладнання тих підприємств, які переносять свою діяльність на територію України.

«Цим кроком ми заохочуємо великі підприємства починати роботу в Україні, інвестувати тут і створювати нові робочі місця», — пояснив очільник уряду.

Від оподаткування буде звільнено й наукові прилади і обладнання, але тільки якщо воно призначено для некомерційних цілей.

Прем’єр повідомив про підписання меморандуму з ЄБРР, USAID та Американською торговельною палатою про підготовку і створення в Україні повноцінного фондового ринку. Тобто у наступні три роки в Україні має запрацювати національна біржа з торгівлі капіталом і товарами NEXT-UA.

Замість податкової міліції буде створено Бюро економічної безпеки. Уряд делегує в конкурсну комісію з обрання директора бюро трьох осіб.