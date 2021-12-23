Медицина в Україні розвивається. Закуповують нове обладнання для лікарень. Розбудовують приймальні відділення. На цьому Прем’єр-міністр Денис Шмигаль акцентував після ознайомлення з роботою приймального відділення Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківської міської ради. Він укотре підтвердив, що наступного року мінімальна зарплата лікаря перевищуватиме 20 тисяч гривень, а середнього медперсоналу — 13,5 тисячі.

«Нині на порядку денному вакцинація проти коронавірусу. На жаль, Прикарпаття не може похвалитися активною вакцинацією. Нині лише 30% жителів області та 40% — обласного центру щеплено. А цього недостатньо для формування колективного імунітету», — зауважив Прем’єр і вкотре скористався нагодою закликати українців активніше вакцинуватися, адже вакцини доступні й безпечні.

«Вакцинація справді рятує життя. В умовах четвертої хвилі коронавірусу в міській лікарні Івано-Франківська кажуть, що до них на госпіталізацію потрапляє менше трьох відсотків щеплених. Двоє померли в реанімації, оскільки вакцинувалися вже в момент зараження коронавірусом. Усі, хто вчасно вакцинувався, хворіють майже безсимптомно або в легкій формі, або не хворіють зовсім. Захист вакцини становить 70—95%. Щеплення допоможуть подолати пандемію в Україні», — підкреслив очільник уряду.

У межах робочої поїздки Прем’єра відбулася нарада щодо прискорення наступного року реалізації проєкту «Мале карпатське коло». Денис Шмигаль зазначив, що попри таку назву, йдеться про великий інфраструктурний регіональний проєкт, який розкриє туристичний потенціал чотирьох областей, додасть робочих місць, оживить розбудову пунктів пропуску на кордонах, позитивно вплине на транскордонну співпрацю (розширить транзитний потенціал між Україною, Румунією, Польщею).

Прем’єр узяв участь у конференції послів України «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави». Там він наголосив, що пріоритети уряду в напрямі економічної дипломатії незмінні: сприяння українським експортерам та залучення іноземних інвестицій.

«Ці пріоритети визначено торік, і вже 2021 року українські компанії розпочали експортну діяльність за кордоном завдяки сприянню українських дипломатів. 83 іноземні компанії почали інвестувати в Україну за цей час. Майже 6,5 мільярда доларів іноземних інвестицій очікується за підсумками 2021-го. Це найвищий рівень за останні роки», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Прем’єр нагадав, що як стимул для інвесторів набув чинності Закон «Про державну підтримку інвестпроєктів із значними інвестиціями», і дві перші компанії вже підписали необхідний пакет документів, подавши свої інвестпроєкти на суму 96 мільйонів доларів. У черзі стоїть ще понад 20 проєктів на суму понад 2 мільярди доларів.

«Наше спільне завдання — не менше 5 мільярдів доларів великих інвестицій щороку», — звернувся Денис Шмигаль до дипломатів.

Триває робота із залучення інвесторів до реалізації проєктів на умовах державно-приватного партнерства.

«За останній рік Україна уклала 11 угод про розподіл продукції для нарощування власного видобутку газу. Наша держава має достатній потенціал для забезпечення себе власним енергетичним ресурсом. Угоди про розподіл продукції планують і в галузі видобутку й переробки критичної сировини, адже країна має величезні інвестиційні переваги в цьому напрямі. Тож потрібно консолідувати зусилля для залучення іноземних інвесторів, які на умовах державно-приватного партнерства створюватимуть інфраструктуру в Україні, продовжуватимуть інвестувати у видобуток і переробку корисних копалин», — підкреслив Денис Шмигаль.

Наступного року розпочнеться будівництво першого в Україні автобану Краковець — Броди — Рівне. Є зацікавленість інвесторів до реалізації ще шести концесійних автодоріг.

Прем’єр говорив, що наступний рік має стати роком приватизації та корпоратизації державних активів. «Торік розпочато процес малої приватизації, цьогоріч розблоковано велику. Наступного року маємо намір активізувати реформу», — зауважив Денис Шмигаль, закликавши дипломатичні установи сприяти залученню інвесторів до відкритих аукціонів.

Очільник уряду поінформував, що для призначення наглядових рад у межах корпоратизації підприємств регулярно засідає Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств. І це свідчить про те, що уряд послідовно працює над упровадженням корпоративної реформи і сприяє залученню інвесторів.

На конференції презентовано нову цифрову платформу NAZOVNI, що має стати зручним каналом комунікації бізнесу з державою для просування українського експорту. Платформа Міністерства закордонних справ має допомогти збільшити експорт і залучити нові іноземні інвестиції та технології в Україну.