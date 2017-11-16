У пріоритетах роботи уряду цей пункт стоятиме першим ще кілька років

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сподівається на ухвалення проекту закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік» в цілому до 10 грудня. Відповідні доручення він дав саме під час засідання уряду. «Я хотів доручити команді уряду, Міністерству фінансів організувати доопрацювання з урахуванням зауважень, які висловили народні депутати, до другого читання з 1 по 10 грудня на пленарний тиждень, — сказав він, а потім подякував народним депутатам за ухвалення проекту документа за основу. — Бюджет абсолютно збалансований. Це бюджет економічного зростання. Ми передбачаємо, що наступного року зможемо досягти економічного зростання на понад 3%».

На думку Прем’єра, якщо країна матиме Держбюджет-2018 у першій декаді грудня, то в управлінців буде час на адаптацію роботи. «Ми повинні бути передбачуваними, ми не можемо робити під ялинку ніяких сюрпризів, маємо заздалегідь ухвалювати ті рішення, які необхідні», — розставив крапки над «і» Володимир Гройсман.

Потім ішлося про зростання надходжень від Державної фіскальної служби за підсумками 2017-го порівняно з минулим роком. Суму перевиконання оцінено в 150 мільярдів гривень. «Це те, що завжди крали на ПДВ, відкатах, конвертації, контрабанді, те, що не доходило до економіки нашої країни», — сказав глава уряду, подякувавши за виконану роботу керівникові відомства Мирославу Продану.

Укравтодор б’є рекорд

Та найдовше міністри дискутували щодо курсу на відновлення дорожнього господарства, будівництва та ремонту доріг в Україні. До ланцюжка додається ще й модернізація матеріально-технічної бази утримання доріг. Цей пріоритет, до речі, переносять і на кілька наступних років. «Ми організували ремонт та реконструкцію доріг. 2016 рік став початком роботи, в 2017 році ми збільшили обсяги, на 2018-й та в подальші роки будівництво доріг залишається нашим пріоритетом», — наголосив Прем’єр. Він вважає, що ще зарано говорити про радикальну зміну ситуації у дорожній галузі, хоч і перераховує приклади будівництва нових трас у всій країні. «Ми дійдемо до кожного куточка нашої прекрасної країни і відбудуємо дороги. Щороку громадяни відчуватимуть, що ситуація змінюється», — додав глава уряду, передавши слово в.о. керівника Державного агентства автомобільних доріг Славоміру Новаку.

Посадовець представив результати роботи Укравтодору за 2017 рік, розповів про перспективи проходження зими, окреслив ключові проекти, започатковані цього року, що триватимуть у наступні періоди. Окрім цього, Славомір Новак звернув увагу, що обсяг здійснених Укравтодором закупівель сягнув рекордних 54 мільярдів гривень. Це свідчить про значну активізацію роботи всієї дорожньої галузі.

За підсумками року Укравтодор планує відремонтувати близько 2 тисяч кілометрів доріг. «До кінця будівельного сезону залишилося не більш як два тижні. Плануємо відремонтувати найбільшу кількість доріг за останні п’ять років», — розповів посадовець.

А ще Державне агентство автомобільних доріг планує створити офіс управління дорожнім рухом для впровадження процедури зважування вантажівок під час руху і автоматичного контролю швидкості. Триває робота над концепцією такого офісу. Він відповідатиме за інтелектуальну транспортну систему, яка передбачає зважування вантажівок у русі, аналіз трафіку, а в майбутньому — систему збирання плати від вантажного транспорту і можливість автоматичного контролю швидкості.

У 2018 році в межах проекту gо Highway, який з’єднає Одесу і Гданськ автобаном, передбачено відремонтувати ділянку дороги від Тернополя до Умані, розпочати капітальний ремонт і реконструкцію дороги від Хмельницького до межі з Вінницькою областю. Наступного року на цей проект буде спрямовано 4 мільярди гривень.

Що стосується зими, Укравтодор на 70% забезпечено необхідними матеріалами для сезонного утримання доріг (ідеться про сіль, пісок, пальне). Техніка, яку використовують для цих потреб, у жахливому стані. «Міністр інфраструктури звернувся до міністра оборони з проханням про можливість надання списаної техніки в армії. Хоч вона стара, але краща, ніж в Укравтодору», — повідомив Славомір Новак.

Перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів говорив, що державні закупівлі через електронну систему ProZorro дали змогу заощадити 2,5 мільярда гривень на дорожньому будівництві. За його словами, прогресу в дорожньому будівництві вдалося досягти завдяки новим підходам. Це й інституційні зміни, і нова якість виконання робіт, і мінімізація корупції.

Митний тариф заручився підтримкою

Кабінет Міністрів ухвалив рішення підтримати проект закону «Про митний тариф України». Він не змінює ставки ввізного мита на товари, а лише запроваджує нову класифікацію деяких товарів. Усе — заради гармонізації українського законодавства з нормами міжнародного права і спрощення міжнародної торгівлі для України. В основу митного тарифу закладено нову версію української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), створену на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС) 2017 року й Комбінованої номенклатури Європейського Союзу, що враховує всі зобов’язання України в межах СОТ.

КМУ схвалив і Стратегію розвитку системи Міністерства внутрішніх справ до 2020 року. Роботу фінансуватимуть за кошти держбюджету, міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством. Згідно з нормами стратегії, вже найближчим часом з’явиться єдина служба екстреної допомоги «112», реформована поліція превентивної діяльності тощо. Значну увагу приділятимуть дотриманню прав людини органами МВС. Передовсім планують адаптувати відомчі нормативно-правові акти до законодавства Євросоюзу, вдосконалити нормативно-правове регулювання підстав і порядку застосування фізичної сили, розвивати систему захисту прав людей з особливими потребами.

Міністри створили й державну установу «Державний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту»; затвердили проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо статутів територіальних громад»; порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва другої черги Національного музею «Меморіал жертв Голодомору».

Окрім цього, утворено організаційний комітет і затверджено план заходів із підготовки та відзначення у 2017 році Дня гідності та свободи.