До завершення опалювального сезону залишається півтора місяця. У промові перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив: «Можна впевнено сказати, що ми пройшли найважчий період. Витримали російський енергетичний терор та забезпечили тепло в оселях українців. Україна виграла битву не лише за тепло, а й за світло. 17 днів поспіль в енергетичній мережі немає дефіциту потужності. Найближчим часом її не прогнозуємо, якщо не буде масованого ракетного обстрілу».

Очільник уряду подякував мужнім та вправним енергетикам і тепловикам за самовіддану працю, українським силам протиповітряної оборони — за професійність, міжнародним партнерам — за підтримку, кожному українцеві та українці — за ощадливість та стійкість.

«Будемо ще сильнішими. Не просто відновимо втрачене, а й модернізуємо, децентралізуємо та убезпечимо нашу енергосистему. Ця робота вже триває і прискорюватиметься», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Прем’єр-міністр сказав, що рівно рік тому, на п’ятий день повномасштабної війни, з ініціативи Президента України Володимира Зеленського було підписано заявку України на членство в Європейському Союзі.

«Тоді декому здавалося, що це нездійсненна мрія. Сьогодні маємо конкретні результати: Україна стала державою-кандидатом у члени Євросоюзу; ми виконали 2/3 Угоди про асоціацію; отримали п’ять безвізів з ЄС (енергетичний, транспортний, економічний, митний, цифровий); ЄС надає нашій державі безпрецедентну політичну, військову, фінансову, гуманітарну підтримку та впровадив уже десять санкційних пакетів проти росії.

Маємо амбіцію цього року почати переговори про членство, а за два роки бути цілком готовими до вступу в Євросоюз. Демонструємо нашу відданість європейським цінностям на полі бою та в питанні проведення реформ. Важливо провести точну оцінку наших зусиль, побачити слабкі місця та зрозуміти, де слід посилитися», — зазначив Денис Шмигаль.

У контексті цього уряд ухвалив постанову про селф-скринінг (самоаудит) українського законодавства щодо його відповідності євростандартам. До 30 червня 2023 року міністерства та центральні органи виконавчої влади мають провести таку роботу, а до 30 серпня — подати уряду звіт. У ньому обов’язково мають бути конкретні пропозиції, як узгодити секторальне законодавство відповідно до права ЄС.

Є ресурс для підвищення пенсій

Прем’єр-міністр зупинився на знаковій події, що відбулася у Києві, — розпочав роботу Офіс Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

«Україну вже визнано потенційним членом цієї організації, вона має перспективу приєднатися до клубу демократичних країн з ринковою економікою. Відкриття Офісу ОЕСР дасть нам змогу ефективно обмінюватися досвідом у питаннях повоєнного відновлення, проведення реформ, формування державних політик. Розраховуємо, що ОЕСР буде одним із драйверів плану відбудови України», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що іншим стратегічним партнером України залишаються Сполучені Штати Америки.

«У Києві провів зустріч із міністром фінансів США Джанет Єллен. Подякував за 13 мільярдів доларів грантової підтримки, які Україна отримала торік. Очікуємо до вересня отримати від американських партнерів ще 10 мільярдів доларів для покриття бюджетного дефіциту.

Допомога партнерів дає змогу нашій державі в повному обсязі виконувати всі соціальні зобов’язання, зокрема щодо пенсійних виплат. Уже вдруге за час повномасштабної війни з ініціативи Президента України проводимо індексацію пенсій. Знайдено для цього ресурси. Виконуємо свої зобов’язання. Допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує», — підкреслив очільник уряду.

Він зауважив, що 1 березня розпочнуть індексувати пенсії. Вони зростуть на 20%. Індексація стосуватиметься 10,5 мільйона пенсіонерів. Виплати буде підвищено для пенсіонерів силових відомств. Пенсії зростуть і для громадян, яким їх призначено у 2020—2022 роках.

«В умовах війни ресурси держави обмежені. Головним пріоритетом залишається фінансування нашої оборони. Тому максимальний розмір підвищення становитиме 1,5 тисячі гривень. Тоді як мінімальне підвищення буде 100 гривень, навіть якщо за розрахунком сума індексації менша. Це справедливий баланс.

Уряд продовжує програму щомісячних додаткових виплат, яку ініціював Президент України. Пенсіонери, старші за 80 років, отримуватимуть додатково 570 гривень щомісяця. Для пенсіонерів віком 75—80 років доплата становитиме 456 гривень, а віком 70—75 років — 300 гривень», — зазначив Прем’єр-міністр.

Він додав, що з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють. Улітку індексація буде для пенсіонерів-науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування.

Уряд разом з народними депутатами працює над фундаментальною пенсійною реформою. Ідеться про запровадження системи обов’язкового пенсійного накопичення. Українці матимуть власні пенсійні накопичувальні рахунки. Створення архітектури нової пенсійної системи — одне із ключових завдань Кабміну на цей рік.

Рішення уряду

Уряд схвалив проєкт угоди з Мексикою про взаємну адміністративну допомогу в митних справах. У Міністерстві фінансів роз’яснили, що документ сприятиме припиненню митних правопорушень, безпеці міжнародної торгівлі, обчисленню мита, інших податків та платежів відповідно до митного законодавства.

Кабмін схвалив Порядок формування та перевірки електрон­них студентських (учнівських) квитків закладу фахової передвищої, вищої та/або професійної (професійно-технічної) освіти та їхніх електронних копій.

Міністерство освіти і науки роз’яснило, що так унормовано застосування е-студентських (учнівських) квитків, використання яких було запроваджено в межах експериментального проєкту, затвердженого урядовою постановою 2019 року.

«Порядок визначає механізм формування е-студентських (учнівських) квитків закладу фахової передвищої, вищої та/або професійної (професійно-технічної) освіти та їхніх електронних копій і процедуру перевірки документів власниками (держателями) інформаційно-комунікаційних систем, іншими юридичними особами та фізичними особами-підприємцями. Це сприятиме забезпеченню безперервності використання електронних студентських (учнівських) квитків та розширенню сфери їхнього застосування», — йдеться в роз’ясненні.