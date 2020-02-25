На останньому тижні останнього місяця зими погода нагадала українцям, якою може бути лютою цієї пори року. До нас прийшли одразу два циклони — «Ксантипп» і «Юлія», через що погода погіршилася на кілька днів. Негода показує себе у всій красі: Україну накрив сильний вітер, дощі, мокрий сніг. У деяких областях синоптики оголосили штормове попередження. Людям радять обережно проходити під деревами, білбордами та хиткими конструкціями.
У Карпатах сильний сніг, хуртовини, обмежена видимість, сніголавинна небезпека. За даними начальника Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимира Фриговича, середня висота снігового покриву в горах майже півтора метра.
«У Карпатах швидкість вітру сягала 34 метрів на секунду, в Івано-Франківську — 26 метрів на секунду. Метеорологи називають ці явища надзвичайними», — цитує Укрінформ слова Володимира Фриговича.
Негода вже традиційно додає роботи енергетикам і комунальникам. Адже шквальний вітер обриває високовольтні лінії, залишаючи населені пункти без електрики. Дані Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо цього змінюються щогодини. Учора спершу повідомляли, що через негоду в західних областях 251 населений пункт залишився без електрики: у Львівській області 70 сіл і містечок, в Івано-Франківській — 69, Тернопільській — 65, Волинській — 23, Чернівецькій — 12, Житомирській — 11, Рівненській — 1. Незабаром цифри змінилися: на Тернопільщині сильний вітер знеструмив 148 населених пунктів, на дороги повалив дерева. Як уточняло УНІАН, в селі Литвинів Підгаєцького району на площі 120 квадратних метрів вітер зірвав шиферне покриття з будівлі школи.
Довелося ліквідовувати наслідки негоди й залізничникам. Як повідомила пресслужба Укрзалізниці, внаслідок шквального вітру на території обслуговування регіональної філії «Львівська залізниця» зафіксовано падіння дерев на колію та нависання гілок на лініях електропередач, що спричинило затримку руху п’яти потягів. Залізничники закликають пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах про можливі зміни в розкладі руху поїздів.
Зачепили циклони і південні області, тож на Чорному та Азовському морях прогнозують шторми. У північно-західних районах Чорного моря очікують вітер з поривами 25—28 метрів на секунду, через що висота хвиль сягатиме 3—4 метрів. На Азовському вітер буде такої самої сили, але хвилі будуть меншими — 1,5—2 метри.
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«Урядового кур’єра»