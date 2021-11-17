Прем’єр-міністр про вимикання світла в населених пунктах: це відбувається лише згідно з плановими ремонтними роботами

Тернопільщина, яка входить у ТОП-10 успішних областей України з будівництва інвестиційних та інфраструктурних проєктів, має добрі перспективи підніматися далі в рейтингах серед регіонів. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресбрифінгу за підсумками робочої поїздки в Тернопільську область.

Очільник уряду оглянув стан поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення й новозбудовану в межах національної програми «Велике будівництво» загальноосвітню школу з дошкільним закладом у селі Підгороднє. Ознайомився з роботою центру масової вакцинації населення.

«Проінспектували об’єкти. Тернопільщина надзвичайно інтенсивно розвивається і в частині інфраструктури, і в частині застосування нових технологій у галузях опалення, енергозбереження», — зазначив Прем’єр. Він укотре заявив, що опалювальний сезон проходитиме напружено, але уряд розуміє, як його провести стабільно.

«Нині енергосистему повністю збалансовано і забезпечено електроенергією. Спокійно проходимо початок опалювального сезону: напередодні Укренерго ще підвищило потужність атомної генерації країни (вона працює потужніше, ніж у попередні осінньо-зимові періоди). Працює гідрогенерація в частині маневрових потужностей, навіть один гідроблок є ще в резерві. Дає свою частку вітрова та сонячна генерація. Вугільні станції працюють, але в режимі економії вугілля, яке є на складах, очікуючи підходу семи кораблів, що везуть імпортне вугілля в Україну. Очікуємо, що до кінця цього місяця — на початку наступного воно надійде і країна вийде на стандартні параметри», — зауважив Денис Шмигаль.

За його словами, світло якщо й вимикають у певних населених пунктах на годину-дві, то це відбувається лише через планові ремонтні роботи. Ознайомитися наперед із плановими заходами обл-енерго, розписаними по годинах, можна на сайті Міненерго. Саме там є щоденні плани ремонтів.

Говорив Прем’єр і про те, що Тернопіль має добрий досвід у заміні котелень. За кошти міжнародних кредиторів реконструйовано котельні Тернопільміськ-теплокомуненерго. Модернізація об’єкта вже дала змогу знизити споживання газу й електроенергії. Котельня працює повністю в автоматичному режимі, замінено мережі, втрати тепла під час транспортування мінімізовано.

«Дуже важливий момент — встановлюють індивідуальні теплові пункти в будинках, що зменшує суми в комунальних платіжках. Це добрий приклад для інших міст застосовувати апробовані проривні новітні технології. Наступний етап — ми вже анонсували велику програму енерго-збереження для багатоповерхових будинків. Ідеться про комплексні зміни: нова котельня, ізоляція труб. Наприклад, Тернопіль вже частково перейшов на дві труби з чотиритрубної системи постачання гарячої води й тепла, що також дуже важливо для енергозбереження, зокрема економії газу.

Усі енергоефективні заходи сприятимуть зменшенню споживання газу в Україні. Паралельне з цим збільшення його власного видобутку зробить нашу державу самодостатньою у споживанні енергоресурсів протягом опалювального сезону. Таку програму можна реалізувати щонайменше за три роки, максимум — за п’ять», — переконаний Денис Шмигаль.

Він ознайомився з будівельними роботами на ділянці дороги Єдності М-30. Об’їзна дорога Тернополя протягом десятків років потребувала ремонту. Завдяки програмі «Велике будівництво» вона нарешті отримала належне оновлення, що допоможе розвантажити трафік містом.

«Об’єкти будують комплексно, і, якщо це в межах міста, то із тротуарами. За цей рік на Тернопільщині збудовано 60 кілометрів тротуарів. Загалом відремонтовано доріг: 275 кілометрів — цього року, понад 160 — торік. Це більше, ніж за всі попередні роки, що важливо для розвитку і області, і міста», — підкреслив очільник уряду.

У Підгородянській громаді Прем’єр відвідав новозбудовану школу з дошкільним навчанням (1—4 класи і дошкілля).

«Це добрий приклад для масштабування. Сучасний об’єкт

з дотриманням концепції без-бар’єрності. Абсолютно ринкова адекватна ціна будівництва, максимальний термін від будівництва об’єкта з нуля до початку навчання дітей — 1,5 року. До слова, школа нині працює, бо 100% членів колективу школи вакциновані», — акцентував Денис Шмигаль. Він не оминув нагоди закликати українців активніше вакцинуватися, бо це єдиний шлях подолати пандемію коронавірусу.

Прем’єр нагадав, що напередодні Президент оголосив про підтримку людей і окремих галузей. Ідеться про систему ваучерів-сертифікатів. Їх держава видаватиме двічі вакцинованим людям зокрема через додаток «Дія».

«Тисячу гривень можна буде цільово використати на постраждалі від коронавірусу галузі: креативні індустрії, кіно, театри, музеї. Розраховуємо на те, що програма діятиме і в цьому, і в першій половині наступного року. Усі вакциновані зможуть нею зручно користуватися через «Дію», — резюмував Прем’єр.