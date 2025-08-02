На конференції з нагоди 50-річчя Гельсінського заключного акта Президент України наголосив, що потрібно повністю заблокувати воєнну машину російського агресора

Підштовхнути москву до припинення війни можливо: росіяни її розпочали, і їх можна змусити її закінчити. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-виступу на конференції з нагоди 50-річчя Гельсінського заключного акта, що є основоположним для ОБСЄ.

Глава держави поінформував про наслідки чергового масованого удару по Україні, якого ворог завдав у ніч на четвер, і про удар по в’язниці в Запорізькій області два дні тому. Президент наголосив, що кремль продовжує такі обстріли попри заклик світу припинити війну.

«Але якщо світ не має наміру змінити режим у росії, це означає, що навіть після закінчення війни москва й далі намагатиметься дестабілізувати сусідні країни. Вона продовжуватиме витрачати на це величезні кошти, ресурси і, можливо, навіть людські життя. Одна з головних ідей путіна — і зараз вона є мейнстримом у росії — полягає в тому, що росія не має чітких кордонів», — сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив: Європі доведеться довго захищатися від російського режиму, але реальний потенціал російського агресора набагато менший, ніж європейський.

«росія відстає в технологіях. І найголовніше: на відміну від Європи, москва не пропонує того способу життя, який хотілося б перейняти людям. Тому вона зазнає поразки», — переконаний він.

За словами Володимира Зеленського, головне завдання — зупинити росію зараз і зробити все можливе для зміцнення спільної сили в галузі безпеки, в економіці, технологіях і соціальному розвитку.

Глава держави подякував Президентові Фінляндії Александру Стуббу, усім європейським лідерам, кожній країні, яка підтримує Україну — її оборону, повітряний щит та стійкість. Володимир Зеленський окремо висловив вдячність за санкції проти росії та закликав робити все можливе, щоб Сполучені Штати та Європа діяли разом заради безпеки.

«Нам потрібно повністю заблокувати воєнну машину росії — відрізати її збройову індустрію, обмежити її прибутки від енергоносіїв і нарешті спрямувати всі заморожені російські активи, зокрема статки, набуті корупційним шляхом, на захист від російської агресії. Настав час конфіскувати російські активи. Не просто заморозити їх — конфіскувати й використати на потреби миру, а не війни», — наголосив Президент.

Цього року конференцію організувала Фінляндія — країна, яка головує в ОБСЄ. Володимир Зеленський став єдиним главою держави, якого запросили взяти участь у цьому заході.

Під час візиту до Гельсінкі участь у панельній дискусії Гельсінкі + 50 взяв міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом з міністрами закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен і Монголії Батцецег Батмунхіїн.

На початку виступу голова зовнішньополітичного відомства України ще раз поінформував колег про черговий жорстокий удар росії по українських містах, що вкотре демонструє справжні агресивні наміри москви. За словами Андрія Сибіги, путін «відсвяткував» 50-ту річницю Гельсінського заключного акта жорстоким обстрілом України. Глава МЗС наголосив на потребі захисту спільних фундаментальних принципів і пошуку інструментів, які здатні забезпечити їх дотримання і зробити ОБСЄ більш функціональною. Міністр нагадав, що безпека України та Європи неподільна. Сильні санкції, ізоляція та притягнення до відповідальності мають стати потужними інструментами примусу росії до миру.

«Гельсінський заключний акт не був насправді заключним. Історія ніколи не завершувалася. Сьогодні історія Європи пишеться кров’ю українців, які борються за свободу», — зазначив Андрій Сибіга.

Він запевнив, що Україна послідовна в реформах і боротьбі з корупцією в контексті ухвалення Верховною Радою запропонованих Президентом України законодавчих кроків для гарантування незалежності й ефективності антикорупційних інституцій. Андрій Сибіга закликав реформувати ОБСЄ, аби зробити її більш функціональною організацією. Міністр наголосив на необхідності мати ефективні міжнародні механізми для запобігання війнам. Він також зазначив, що Гельсінські принципи, захист свободи та демократії мають особливе значення для українського народу та «закарбовані в його ДНК».

Джерела: Офіс Президента

Міністерство закордонних справ