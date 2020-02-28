Щороку 26 лютого Україна відзначатиме День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ №58/2020 з нагоди відзначення річниці проведення 26 лютого 2014 року в Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців і представників інших національностей. У документі йдеться про те, що День спротиву окупації запроваджено задля вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій Росією території — в Автономній Республіці Крим та Севастополі, в обстоюванні територіальної цілісності України.

На це рішення одразу ж після оприлюднення намірів у притаманному їй цинічно-блюзнірському стилі відреагувала Росія. Адже указом Україна наступила Кремлю на болючий мозоль, який він, хоч і не дуже вміло, прагне приховати від усього цивілізованого світу. Як повідомляє УНІАН, своє невдоволення висловив прес­секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Думаю, кращу реакцію можуть дати самі кримчани, які розкажуть, що стало причиною для рішення Криму возз’єднатися з Росією. Ми з таким формулюванням категорично не погоджуємося, вважаємо, що це жодним чином не відповідає дійсному стану справ навколо Криму», — багатозначно й завуальовано заявив він. Та нам, як кажуть, своє робити.

Обличчям до людей

Під час виступу в Києві на форумі Age of Crimea («Час Криму»), присвяченого Дню кримського спротиву російській окупації, Президент Володимир Зеленський нагадав, що шість років тому наше життя змінилося: стало зрозуміло, що живемо у світі, де меморандуми нічого не варті, а система міжнародного права та світової безпеки недосконала і вразлива.

«Сьогодні ми робимо все можливе, щоб припинити війну на Донбасі і не втрачати щодня найкращих наших українців. На це спрямовано всі наші зусилля, та це не означає, що Крим знімається з порядку денного чи може стати ціною для миру на Донбасі, миру в Україні. Зробимо все, щоб над тимчасово окупованим Кримом знову замайорів український прапор. Так, це дуже складно і не може, на жаль, статися вже завтра. Але повернення Криму до України — не просто моя мета як Президента або позиція як громадянина України. Це не тільки наша спільна мрія. Це запорука безпеки на планеті, відновлення віри, віри в міжнародне право та справедливість», — наголосив він, додавши, що вірить: настане час, коли боксер Олександр Усик проведе бій у Судаку, співачка Джамала дасть концерт у Коктебелі, режисер Олег Сенцов презентує нову стрічку в Ялті, а Меджліс кримськотатарського народу зможе повернутися до Сімферополя.

Глава держави підкреслив, що є речі, які українська влада може і повинна робити вже сьогодні. «Насамперед це підтримка громадян, які живуть у Криму або мають кримську реєстрацію. Багато з них чекають на повернення до України. І те, що нині з міркувань власної безпеки вони не кажуть про це вголос, не означає, що їх немає. І вони мають знати, що держава про них не забула», — акцентував Президент.

Протягом попередніх років влада на кожному куточку, на кожному плакаті заявляла, що Крим — це Україна, а в реальності кримчани отримують українські свідоцтва про народження через дуже складну судову процедуру.

«Не можуть відкрити навіть рахунок у банку. Фінмоніторинг вносить кримчан до групи ризику, і вони не мають шансів на кредит. Це неприпустимо й ганебно для кожного українця. Шість років існують ці проблеми, і лише зараз їх почав активно розв’язувати уряд», — запевнив він.

Володимир Зеленський зазначив: дуже важливо, яку Україну бачать кримчани, що перетинають КПВВ: «Це має бути комфортна, безпечна, освітлена країна, з нормальними дорогами та, вибачте, будь ласка, з вбиральнями, які працюють. Саме тому таку увагу ми приділяли облаштуванню комфортних КПВВ. І ми це зробили».

Президент анонсував до кінця року відкриття на КПВВ «Чонгар» великого хабу для обслуговування громадян. Держава спільно з компанією Socar облаштує повноцінний центр надання адмінпослуг, зону відпочинку та інші дуже важливі об’єкти.

Глава держави нагадав про домовленості із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом про будівництво 500 квартир для кримських переселенців. Найближчими днями представники турецької сторони приїдуть в Україну, щоб підібрати ділянки для будівництва.

Щодо кримськотатарського каналу ATR Володимир Зеленський зауважив: «Дуже важливо забезпечити мовлення на Крим. Людям там потрібно джерело об’єктивної інформації про сучасну Україну. Канал ATR продовжить мовлення, ніхто не позбавить його державної підтримки. Це питання вирішать найближчим часом».

Небезпека дипломатичної м’якості щодо Росії

Президент зовсім скоро очікує на звільнення решти українських бранців із в’язниць в РФ та на окупованих територіях. «Нам вдалося повернути багатьох наших громадян в Україну. Серед них кримські політв’язні Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Володимир Балух і Олег Сенцов. Останній подарував мені банку, яку тримав у російській колонії, і ми домовилися заповнювати її бирками звільнених українців. Уже українській владі вдалося повернути додому 111 наших громадян. Щодня робимо все заради звільнення кожної нашої людини і віримо, що зовсім скоро цю банку буде заповнено», — підкреслив він.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко наголосив на необхідності посилення політичного та економічного тиску на Росію. «Політика поступок щодо агресора в надії на його умиротворення — це утопія, принаймні коли маємо справу з Росією та її імперськими амбіціями. Крим не став для Москви відкупною проти продовження війни в центрі Європи, як думали деякі наші іноземні партнери та багато хто в Україні. Кримський успіх лише сп’янив кремлівських лідерів і заохотив їх до нових завоювань, на жаль, кривавіших. Дипломатична м’якість у протидії агресії Кремль сприймає як слабкість і лише провокує її розширення. Міжнародний політичний та економічний тиск на агресора має стати ще дієвішим, послідовнішим, інтенсивнішим і невідворотнішим. У випадку з Росією санкції — це єдиний спосіб врегулювати цей конфлікт мирними політико-дипломатичними методами», — переконаний міністр.

Він констатував: «Росія — величезна країна з величезною армією, але її анахронічна, побудована на фальшивих імперських міфах політика історично приречена. Якщо ми будемо впевнені в своїх силах і в силах міжнародної демократії, якщо наполегливо та цілеспрямовано боротимемося за справедливість і національну гідність, то обов’язково переможемо».

Про те, що міжнародна спільнота має й далі тиснути на Росію, під час форуму говорив в.о. заступника голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон. Він запевнив, що Америка залишається разом з Україною проти російської агресії на Донбасі й ганебної окупації Криму. Він закликав Росію завершити окупацію півострова й повністю відновити територіальну цілісність України, а також припинити кампанію із залякування кримських татар на півострові і порушення прав людини у Криму.

«США підтримуватимуть санкції проти РФ, аж поки Росія не поверне контроль над Кримом Україні. США і надалі підтримуватимуть Україну, щоб забезпечити демократію, процвітання економіки та спроможність України в галузі оборони», — запевнив Джозеф Пеннінгтон.

Український режисер колишній політичний в’язень Кремля Олег Сенцов заявив, що, на жаль, нині в Україні чути висловлювання від людей, політиків і навіть держслужбовців, які нагадують висловлювання років Януковича. «На жаль, реваншизм у нашій країні став підіймати голову. Я б дуже не хотів, щоб це були якісь ознаки майбутньої окупації всієї України. Українці зробили свій вибір і не хочуть повертатися ні до епохи Януковича, ні до Росії й бути сателітом Путіна. Переконаний, що українці не дадуть цього зробити нікому. Ми обов’язково переможемо. І святкуватимемо і День Незалежності, і повернення Криму», — резюмував митець.

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«Урядового кур’єра»