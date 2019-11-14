Представництво Президента у Криму перетвориться на потужну впливову державну інституцію, яка бере активну участь у вирішенні питань щодо тимчасово окупованого півострова, зокрема із захисту українських громадян на цій території, її деокупації та реінтеграції. Цю можливість забезпечено указом глави держави, яким значно посилено спроможності представництва. Таку заяву під час першого брифінгу оновленої команди цього державного органу зробив постійний представник Президента в АРК Антон Кориневич.

Він розповів, що тактичний центр представництва залишиться в Херсоні, а у столиці з’явиться стратегічний центр. «Працюватимемо у двох містах. Щоб не лише ефективно допомагати нашим громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території, а й бути в центрі, виносячи кримське питання на загальнодержавний порядок денний», — зазначив Антон Кориневич. І додав, що завдяки президентському указу орган державної влади отримав повноваження щодо розроблення концепції перехідного правосуддя (дорожньої карти подолання наслідків конфлікту і збройної агресії) й більше повноважень у відносинах із центральними органами виконавчої влади. Це оновлена команда обіцяє використати на благо Криму і кримчан, прямуючи до повернення контролю над тимчасово окупованою територією.

Розроблення потрібних для кримчан законопроєктів, інформаційна політика й підтримка зв’язків із населенням півострова, захист прав кримчан — такі основні напрями роботи представництва на 2020 рік озвучив Антон Кориневич.

«Намагатимемося стати органом, який розробляє потрібні для Криму й кримчан законопроєкти, що стосуються захисту прав кримчан і уникнення так званих дискримінаційних положень щодо них. Уже є певні напрацювання. Сподіватимемося це поширити. Щодо інформполітики і зв’язків із громадянами, які проживають на тимчасово окупованій території, треба порушувати тему Криму в наших національних ЗМІ й бути доступними на тимчасово окупованій території», — цитує УНІАН слова Антона Кориневича.

Він акцентував, що громадяни старшого віку пам’ятають Україну, знають її й мають зв’язок з нею. Але триває шостий рік окупації, і в Криму вже є діти, які можуть не знати, що таке Україна і материнська держава. Тому, крім інформаційної складової, потрібні культурні, освітні ініціативи для кримчан. Як анонсувала заступник постійного представника Таміла Ташева, уже планують створити фонд для обдарованих дітей із тимчасово окупованого Криму і для культурних та освітніх ініціатив. Проведено консультації, зокрема з міжнародними партнерами, донорами, державними органами влади. Центр упроваджуватимуть для того, щоб будь-яка талановита дитина, яка живе на окупованих територіях, могла повернутися зокрема по стипендію для навчання і здобувати якісну освіту в Україні.

Говорив Антон Кориневич і про те, що на території тимчасово окупованого півострова немає тотальної підтримки ідей так званого рускава міра. Представництво тісно спілкується з людьми, які перебувають у Криму. Це і правозахисники, й адвокати, і звичайні наші громадяни, які не підтримують режиму держави-окупанта. «Там є люди, які чекають на Україну, які чекають від України спочатку меседжів, потім реальних дій», — акцентував він.

А ще Україна неодмінно відреагує на відкриття Росією залізничного руху Керченським мостом. «Ми знаємо про ці ініціативи, про відповідну ціну так званих квитків. Безумовно, держава-окупант не має права робити те, що робить. Відповідне сполучення і доступ на тимчасово окуповану територію АРК та міста Севастополя поза межами пунктів пропуску на українській території «Чонгар», «Каланчак» та «Чаплинка» протизаконні й порушують Кримінальний кодекс України», — підкреслив він. Використання мосту, який також зведено неправомірно, спричиняє певну екологічну шкоду Чорноморсько-Азовському регіону. Відповідні кримінальні провадження є в українських правоохоронних органах.

На жаль, Росія не лише незаконно господарює на території українського півострова, а й переслідує тих, хто відкрито виступає проти окупаційної влади. Останній приклад — винесення в Ростові-на-Дону вироку фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Вони отримали різні терміни ув’язнення — від 7 до 19 років. Правозахисники закликали міжнародну спільноту продовжити тиск на Росію з вимогою припинити переслідувати людей за надуманими звинуваченнями. Засудило політично вмотивований вирок і Посольство США в Україні. Антон Кориневич заявив, що це воєнний злочин, тому Україна звернеться з цього приводу до Міжнародного кримінального суду.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»