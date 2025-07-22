Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, який узяв участь у щорічній нараді українських послів. Глава держави подякував за візит, що засвідчує підтримку України. Жан-Ноель Барро зокрема відвідав один з постраждалих після нічного масованого російського обстрілу районів Києва.

«Ми вдячні Президентові Макрону за його підтримку, лідерство в межах коаліції охочих та допомогу в тому, чого потребувала Україна від початку цієї війни. Два дні тому ми мали з ним розмову й домовилися про деякі важливі рішення», — зауважив Володимир Зеленський.

Президент висловив окрему вдячність за літаки Mirage, які істотно посилили спроможності ударної авіації передусім у знищенні російських дронів і крилатих ракет.

На зустрічі обговорили оборонну підтримку від Франції, особливо критичну потребу в засобах ППО, а також тренування українських воїнів та підсумки зустрічей у форматі «Рамштайн». Володимир Зеленський наголосив, що наша держава готова розширювати спільне оборонне виробництво, і відзначив рішення французьких компаній розпочати виготовлення дронів на території України.

Серед інших важливих тем обговорення — посилення санкцій проти росії заради миру та процес переговорів про вступ України в ЄС. Президент відзначив зусилля Франції та партнерів для напрацювання механізму, який дасть змогу відкрити перший переговорний кластер.

Володимир Зеленський подякував Жану-Ноелю Барро за його особисту позицію щодо підтримки України та українців і відзначив його орденом Князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня.

Учора стало відомо, що Україна та Франція створять Фонд підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України із цільовим обсягом фінансування 200 мільйонів євро, а до кінця 2025 року підпишуть нову міжурядову угоду, яка передбачає поглиблення економічної співпраці та створення кращих умов для залучення інвестицій. Відповідні декларації про наміри підписали 21 липня 2025 року у присутності Прем’єр-міністра Юлії Свириденко міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та міністр Європи та закордонних справ Французької Республіки Жан-Ноель Барро.

«Вдячні Франції за послідовну підтримку критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки. Завдяки міжурядовій грантовій угоді, підписаній торік, французькі компанії спільно з українським бізнесом та громадами вже реалізують 19 проєктів на 200 мільйонів євро у стратегічних галузях економіки. Нова ініціатива Франції дасть змогу втілити в життя ще більше критично важливих ініціатив та розширити партнерство. Ми готуємося до підписання нової угоди, яка надасть можливості для ширшої економічної співпраці, залучення французьких інвестицій та інтеграції українських компаній до європейських виробничих ланцюгів», — зазначив Олексій Соболев.

Декларація передбачає, що Фонд підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України буде створено наступного року. Із 2027-го з коштів фонду фінансуватимуть проєкти зі зміцнення стійкості. Для наповнення фонду сторони залучатимуть якомога більшу частку співфінансування зокрема від компаній-учасниць, українських партнерів (державних або приватних), держбюджету України, французьких та українських органів місцевого самоврядування, міжнародних донорів.

В іншому підписаному документі сторони задекларували намір укласти нову міжурядову угоду між країнами, яка зокрема передбачатиме поглиблення економічної співпраці в галузях оборони, енергетики (зокрема відновлюваних джерел), ядерної енергетики, транспорту, цифрових технологій, аерокосмічній, сільському господарстві, водопостачанні, критичних мінералах та металах; створення умов для залучення французьких інвестицій та інтеграції українських компаній до європейських виробничих ланцюгів; спільну реалізацію масштабних проєктів та пошук фінансових і адміністративних механізмів для їх підтримки; підтримку реформ, пов’язаних з інтеграцією України до європейського ринку та енергетичної системи.

Джерела: Офіс Президента

Міністерство економіки