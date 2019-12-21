Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час традиційної «Години запитань до уряду» у Верховній Раді запевнив, що в Україні немає кризи з виконання видаткової частини державного бюджету. «Пенсії вже профінансовано, зарплати та соціальні виплати буде профінансовано, із субсидіями проблем немає. За капітальними видатками кожен день пріоритизуємо те, що є найголовнішим, тому що на все грошей не вистачає. Але точно закриємо те, що критично. Нам дістався дуже складний бюджет. Загалом закривати рік із чужим бюджетом складно, і це треба усвідомлювати», — підкреслив він. І додав, що проблеми з наповнюваністю дохідної частини бюджету виникли через посилення курсу гривні, кон’юнктури цін на енергоносії й непродуманих дій попереднього скликання парламенту.

Здешевлення позик

Міністр фінансів Оксана Маркарова запевнила, що її відомство контролює ситуацію і вживає заходів задля забезпечення фінансування всіх видатків держбюджету року. Щодо недовиконання доходів держбюджету за 11 місяців вона зауважила, що це недовиконання повністю контрольоване і не потребує жодних секвестрів. Міністр запевнила, що шахтарі до кінця року отримають надані урядом додаткові 322,6 мільйона гривень на погашення заборгованості із зарплатні.

«Ще у вересні, коли обговорювали бюджетне питання на 2020 рік, уряд наголошував на системній проблемі з фінансуванням зарплат шахтарям. У нас дуже небагато шахт, які або балансують на межі беззбитковості, або можуть на неї вийти, якщо буде інвестиційна програма. Є шахти, на яких собівартість видобутку така, що потрібно Верховній Раді, профільному міністерству сідати разом із шахтарями та профспілками й виходити на рішення, щоб насамперед це було на користь людям», — цитує УНІАН слова Оксани Маркарової.

А наступного року уряд планує залучати дешевші довгостроковіші кредитні ресурси задля зниження тиску на держбюджет. «Якщо подивитися на дві цифри — вартість, за якою держава позичала гроші в гривнях навесні і за якою це робить зараз, то побачите, що прогрес фантастичний. Навесні нам це коштувало 18%, а зараз 10,8%. І наступного року буде ще менше, якщо не буде провокацій і прагнень розгойдати ситуацію в країні», — наголосив Прем’єр. Він зазначив, що Україна має боргову стратегію, в якій вказано всі деталі і терміни погашення боргових зобов’язань.

Олексій Гончарук вважає хорошою ідеєю зберегти програму здешевлення кредитів під купівлю землі на кілька років, закріпивши її законодавчо. «Потрібні інструменти, якими б держава могла гарантувати якісь умови ведення бізнесу на певний період. Думаємо, як правильно це реалізувати. Закріплення такої програми підтримки АПК додасть фермерам упевненості. У нас подібні механізми працюють у галузі видобутку — це угоди про розподіл продукції, які дають змогу укладати договори на певний період і гарантувати збереження податкового режиму. Думаємо над подібними специфічними інструментами і для сільського господарства», — повідомив Олексій Гончарук.

Надія на звільнення

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар висловив сподівання, що до 31 грудня в межах скайп-конференції Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі вдасться домовитися про обмін утримуваними особами. Над цим працює переговорна група. Сказав він і про основне завдання після саміту лідерів країн нормандської четвірки.

«Саміт засвідчив відданість України мирному врегулюванню воєнного конфлікту на Донбасі, спричиненого агресією РФ. Сам факт проведення саміту не можна розглядати як підставу до послаблення політичного чи санкційного тиску на Москву. Головне для нас — забезпечити міжнародну солідарність, щоб змусити Російську Федерацію повноцінно забезпечити виконання взятих зобов’язань. Україна вже почала виконання своєї частини домовленостей. Зокрема йдеться про продовження на рік чинності Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (№ 2569)», — наголосив дипломат.

В МЗС вважають, що формула Штайнмаєра має бути інкорпорована в українське законодавство шляхом внесення змін до закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

«Ця формула передбачає набуття чинності закону про особливий статус після виборів. Це має бути прописано в тексті закону. Тобто має бути окремий закон про зміни до чинного закону, в якому прописано формулювання, коли набуває чинності цей закон після проведення виборів. Ці зміни обговорюватиме і ухвалюватиме Верховна Рада», — уточнив Василь Боднар.

МЗС співпрацює з Міністерством культури, молоді та спорту над формулюванням меседжів для жителів окупованих територій України насамперед шляхом створення спеціального телеканалу російською мовою, яким би можна було доносити сигнали до окупованої території. Про це Василь Боднар повідомив, відповідаючи в парламенті на запитання, як і коли проводитимуть інформаційну політику на окупованих територіях.

Голова Державної податкової служби Сергій Верланов поінформував, що в грудні буде відшкодовано платникам податків 10-11 мільярдів гривень податку на додану вартість. За його словами, нині баланс ПДВ залишається звичайним, відшкодування відбувається відповідно до заявок. У січні 2020 року служба у плановому порядку здійснить відшкодування ПДВ відповідно до заявок.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»