На сучасному полі бою нині працює актуальне правило «Дронів багато не буває»

БпЛА віднедавна стали невіддільною частиною сучасної війни. Масштабування їхнього застосування — надважливий чинник, який допомагає Силам оборони стримувати російську навалу та завдавати ворогові болючих втрат у ті моменти, коли він не очікує. Тому нині на полі бою працює правило «Дронів багато не буває».

Як відомо, в лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі «Рамштайн» з ініціативи Латвії та України було сформовано коаліцію дронів. Нині Латвія разом з Великою Британією координує роботу ініціативи. Крім лідерів, коаліція налічує ще 15 держав: Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина та Швеція.

Головна мета коаліції — забезпечити українські Сили оборони безпілотниками та зміцнити оборонну промисловість України й держав-партнерів заради створення технологічної переваги над ворогом в довгостроковій перспективі.

«Коаліція дронів за цей рік наблизила нас до мети у вигляді асиметричної переваги над росіянами на полі бою. Плідна робота країн-партнерів у межах цієї ініціативи протягом усього часу — свідчення принциповості й лідерства, а також готовності допомогти збільшити кількість успішних операцій Сил оборони за допомогою цих дронів», — наголошує заступник міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За час роботи коаліції відбулося чимало позитивних зрушень. Акумульовано 176 млн євро у спільному фонді, в який роблять внески члени коаліції. У ме-жах спільного фонду коаліція проводить тендери, що зокрема є інструментом для пошуку інноваційних рішень, які можна масштабувати для створення асиметричної переваги над ворогом на полі бою.

Проведено два міжнародні тендери. Як результат першого було відібрано п’ять постачальників FPV, які протягом наступних шести місяців поставлять в Україну сумарно 30 тисяч дронів.

Другий тендер було сфокусовано на поліпшених FPV та дронах-перехоплювачах для посилення боротьби з ворожими ударними дронами. Уперше в конкурсі змогли брати участь українські виробники, за підсумками відібрали майже 20 українських компаній.

Розпочато приймання заявок на третій тендер, що триватиме до 17 березня. Його предметом стали мультироторні ISR тактичного рівня, які допоможуть Силам оборони мати кращу ситуаційну обізнаність.

Одержано допомогу від партнерів на понад 2 млрд євро у вигляді БпЛА і фінансової підтримки на закупівлю безпілотників українського й іноземного виробництва.

Побудовано військовий полігон у Латвії для тестування і випробування дронів. Це цінне доповнення до екосистеми коаліції, що збільшує можливості для випробувань в міру зростання закупівель.

Загалом у межах роботи Контактної групи з питань допомоги Україні утворено вісім коаліцій спроможностей: коаліцію повітряних сил, коаліцію інтегрованої ППО та ПРО, коаліцію морських спроможностей, коаліцію дронів, ІТ-коаліцію, коаліцію артилерії, коаліцію бронетанкової техніки та маневреності і коаліцію розмінування.

У січні 2025 року керівники оборонних відомств 14 держав-лідерів та України узгодили дорожні карти розвитку спроможностей усіх коаліцій. Це відбулося під час засідання Групи лідерів коаліцій спроможностей в межах Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).

Джерело: Міністерство оборони