Міністерство соціальної політики та проєкт «Реабілітація травм для України» (Trauma rehabilitation for Ukraine, TRUE), що реалізуються за підтримки Швейцарії, посилять співпрацю задля розвитку комплексного процесу реабілітації. Про це домовилися сторони під час спільної зустрічі, в якій взяли участь міністр соціальної політики Оксана Жолнович та керівниця підрозділу Швейцарського центру міжнародного здоров’я доктор Гелен Прайтерх.

Проєкт «Реабілітація травм війни для України» стане логічним продовженням ініціативи «Реабілітація травм війни в Україні», яку Благодійний фонд «Пацієнти України» втілює за підтримки Посольства Швейцарії з 2022 року. Проєкт було створено у відповідь на виклики повномасштабної війни та гостре зростання потреби в якісній реабілітації. Тепер він трансформується в довгострокову програму підтримки розвитку якісної та доступної системи реабілітації. У межах нового етапу сторони планують розширити напрями співпраці, зосереджуючи увагу на стратегічних пріоритетах.

«Нам важливо підійти комплексно до допомоги не тільки людині з інвалідністю, а й її сім’ї. Наприклад, ми прагнемо забезпечити повний цикл підтримки родини від народження дитини, коли виявляється потреба в реабілітації. Так ми створюємо екосистему турботи, забезпечуючи цілісну підтримку на всіх етапах. Перші кроки вже зроблено, але певні процеси ще потребують перегляду, переосмислення та пропозицій нових підходів. Саме тому підтримка наших партнерів є ключовою в реалізації таких змін», — сказала Оксана Жолнович.

За словами Гелен Прайтерх, директорки проєкту «Реабілітація травм для України» та керівниці підрозділу Швейцарського центру міжнародного здоров’я, команда планує активності, орієнтуючись на нагальні потреби реабілітації в Україні, а також на підтримку її подальшого розвитку. Реалізовуватимуть їх протягом наступних чотирьох років.

«Ми раді підтримати ініціативи, які сприяють позитивним змінам в реабілітації. На цьому етапі для нас важливо обговорити потреби та виклики зі стратегічними партнерами, серед яких Мінсоцполітики, щоб спільно визначити найефективніші шляхи підтримки», — наголосила Гелен Прайтерх.

Нагадаємо, що на Глобальному саміті з питань інвалідності (GDS25) презентували досвід України в реалізації ініціатив на підтримку людей з інвалідністю.

Проєкт «Реабілітація травм війни для України», започаткований 2022 року, спершу мав на меті відповідати на ургентні виклики: забезпечити реабілітаційні відділення спроможної мережі сучасним обладнанням, навчати фахівців з реабілітації, інформувати пацієнтів. Згодом ініціатива розширилася, об’єднала професійні спільноти, державні інституції та міжнародних партнерів і почала системно підходити до розвитку галузі, розбудовуючи стійку систему реабілітації в Україні через зміну політик, об’єднуючи міжнародний досвід і найкращі українські практики. Тепер ініціатива переходить на новий рівень — стане платформою для комплексної міжвідомчої багаторічної роботи над розвитком цієї системи. Ініціативу реалізує Благодійний фонд «Пацієнти України» за підтримки Швейцарії, представленої Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва (SDC). Ініціативу також підтримують Європейський Союз, Nova Ukraine, Світовий банк, Міжнародна організація з міграції, Deutsche Gesellschaft fьr Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Бельгійське агентство з розвитку Enabe.

Джерело: Міністерство соціальної політики