Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у відкритті Музею математики «Кубоїд» та поспілкувалися з переможцями IV етапу Всеукраїнської олімпіади з математики.

Це перший математичний музей в Україні та п’ятий у світі. Ідея його створення з’явилася ще 2021 року на виконання указу Президента України «Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні», але через повномасштабне російське вторгнення проєкт вдалося реалізувати лише тепер.

«Безумовно, наслідки війни та виклики трішки відтермінували відкриття. Однак це говорить про те, що Україна живе, наука живе і попри будь-які виклики ми йдемо вперед», — сказав Володимир Зеленський.

Президент побажав, щоб після досягнення справедливого та сталого миру, який обов’язково настане завдяки героїчним українським воїнам, діти могли й далі розвиватися та здобувати нові знання.

«Знання, які щоденно відкриватимуть для вас світ, який справді дуже цікавий, прекрасний. І завдяки вам такий світлий. Я вам цього бажаю і думаю, що такий освітній простір тільки допомагатиме й розвиватиме ваші таланти, ваші успіхи», — додав глава держави.

Під час спілкування діти поцікавилися, яку роль математика відіграла в житті Президента, коли він навчався в школі, чи допомагає ця наука зараз та яку дисципліну він рекомендував би додати до освітнього процесу.

Володимир та Олена Зеленські оглянули експозицію музею. Загалом представлено 120 експонатів, шість тематичних зон та чотири навчальні простори для школярів і педагогів. Музей має допомогти подолати освітні втрати в галузі математики, спричинені війною, і стати центром розвитку новаторів, які відіграватимуть ключову роль у відновленні країни.

Серед інших важливих цілей музею — зміна системи викладання математики, зокрема завдяки інтеграції інноваційних методик навчання, популяризації STEM-дисциплін та забезпеченню практичного підходу до освоєння математичних знань. Освітянам тут пропонують курси, тренінги з інтерактивного навчання, а також платформу для обміну досвідом і підвищення кваліфікації.

Відвідувачі музею через гру зможуть розв’язувати задачі, вивчати теорію та реальні кейси, розвивати критичне мислення, логіку й просторову уяву.

Проєкт «Кубоїд» реалізували Національний центр «Мала академія наук України» та Міністерство освіти і науки за підтримки UNICEF Ukraine та Theirworld. Музей відкриють для відвідувачів у травні в третьому павільйоні Національного комплексу «Експоцентр України».

Джерело: Офіс Президента