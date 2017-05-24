За рік жоден корумпований чиновник з оточення Януковича так і не опинився на лаві підсудних

В Україні панує атмосфера безкарності щодо корупціонерів. Про це заявив голова глобального антикорупційного руху Transparency International Хосе Угас під час прес-конференції у Києві. За його інформацією, у 2016 році в дослідженні TI, яке визначає індекс сприйняття корупції у світі, згідно з яким «0» — тотальна корупція, а «100» — її зовсім немає, Україна отримала 29 пунктів зі 100, опинившись на 131-му місці серед 176 країн, що є дуже невтішним результатом.

А віз і нині там…

Такі показники великою мірою пояснюються поширенням інформації про масштаби корупційних злочинів часів Януковича. До речі, саме Янукович у 2016 році очолив інший рейтинг ТІ — Unmask the Corrupt, у якому обирали найбільшого корупціонера світу. «Це свідчить про те, що не лише українці, а й люди у всьому світі чекали від влади в Києві рішучої реакції на злочини Януковича та його оточення, щоб в Україні нарешті перервався ланцюжок корупційної безкарності», — сказав Хосе Угас. Він наголосив, що під час торішньої зустрічі Президент Петро Порошенко пообіцяв йому робити все можливе заради імплементації антикорупційної реформи. Саме тому, за словами Хосе Угаса, він був здивований, коли, поспілкувавшись цього разу з представниками Генпрокуратури, Мін’юсту та НАБУ, зрозумів, що в Україні досі «немає жодного випадку судового покарання корупціонерів з уряду Януковича, а сам Янукович на волі в Росії, а проти нього порушено лише одну справу — через державну зраду, а не через причетність до корупції».

Схвальну оцінку за боротьбу з корупцією в Україні від Transparency International отримало лише Національне антикорупційне бюро. «Вони докладають зусиль, але перебувають під надзвичайним тиском парламенту й політичних партій, які намагаються обмежити їхню діяльність та зусилля», — відверто й безапеляційно заявив Хосе Угас.

У Transparency International розчаровані тим, що запровадження системи електронного декларування прибутків державних чиновників «досі не дало кінцевого результату. Жодного з чиновників не притягнуто до відповідальності за неправдиві дані в е-декларації, а перевірку декларацій навіть першої хвилі ще й досі не розпочато», — стверджує виконавчий директор «Transparency International Україна» Ярослав Юрчишин. Він критично оцінив заяви Генпрокурора Юрія Луценка про конфіскацію і повернення до бюджету України півтора мільярда доларів із рахунків Януковича та його оточення.

«Від громадськості досі приховують рішення суду, на підставі якого ці гроші було повернуто, отже, ми не знаємо напевне, чи було їх повернуто в держбюджет», — пояснив експерт.

Що обіцяє Генпрокурор

Як повідомив керівник програми протидії топ-корупції «Transparency International Україна» Андрій Слюсар, під час зустрічі в Києві з вуст Генпрокурора Юрія Луценка прозвучала обіцянка вже у червні завершити й спрямувати до суду справи екс-чиновників-корупціонерів Сергія Арбузова, Сергія Курченка й Олександра Клименка, яких звинувачують у відмиванні значних коштів.

Представникам Transparency International не вдалося почути від Генпрокурора точної інформації про те, скільки корупційних справ розслідують в Україні, хто до них причетний і про які суми грошей ідеться. За словами Андрія Слюсара, Генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв найближчим часом створити публічний реєстр корупційних справ, доступ до якого матиме кожен охочий і цікавий.

Те, що жоден корупціонер досі не сидить на лаві підсудних, в українській Генпрокуратурі пояснюють недосконалістю судової системи й корумпованістю самих суддів, які не хочуть розглядати справи, передані ГПУ. Не заперечуючи важливості судової реформи, Хосе Угас нагадує українській владі, що це тривалий процес на перспективу, а «боротьба з корупцією не може чекати».

Саме тому Transparency International наполягає на створенні антикорупційного суду «чи будь-якої іншої антикорупційної субсистеми», яка займатиметься виключно корупційними справами. Хосе Угас наголошує, що ефективність антикорупційного суду залежить від того, як його формуватимуть. «Лише міжнародні експерти зможуть підібрати до його складу незалежних і кваліфікованих суддів», — наголосив голова Transparency International.