Під час продуктивного годинного спілкування глави держав обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонніх відносин. Окрему увагу було приділено шляхам можливої взаємодії для встановлення справедливого і сталого миру для України, повідомив Офіс Президента.

Володимир Зеленський підтвердив незмінність позиції України щодо дотримання політики «одного Китаю» та подякував Голові КНР за підтримку Китаєм незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

Президент висловив вдячність китайській стороні за гуманітарну допомогу й зазначив, що Україна належно дбає про безпеку китайських громадян на території нашої держави. Сторони предметно обговорили шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства.

«До повномасштабного російського вторгнення Китай був торговельним партнером України номер один. Вірю, що наша сьогоднішня розмова дасть потужний імпульс для повернення, збереження та розвитку цієї динаміки на всіх рівнях», — акцентував Президент України. Цьому мають сприяти відновлення роботи двосторонньої міжурядової комісії та призначення Посла України в КНР.

Президент зазначив, що в Україні вшановують пам’ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС — найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Він підкреслив, що російська окупація Запорізької атомної станції та використання росією ЗАЕС як прикриття для військових ударів по наших містах і селах свідчать, що в москві не поважають справедливого інтересу всіх людей світу жити в гарантованій безпеці від будь-яких ядерних чи радіаційних загроз.

У цьому зв’язку глава держави закликав Китай відіграти дієву роль у врегулюванні питання безпеки довкола ЗАЕС. «Це відповідатиме духу Будапештського меморандуму», — підкреслив він.

Володимир Зеленський поінформував китайського очільника про ситуацію на фронті: «Ситуація на фронті складна, проте ми стоїмо. І будемо й надалі визволяти нашу землю. Ми не починали цієї війни, але маємо відновити суверенітет і територіальну цілісність нашої держави в міжнародно визнаних кордонах 1991 року разом із Кримом. Це цілком відповідає цілям і принципам Статуту ООН».

Глава держави окремо зупинився на руйнівних наслідках російського вторгнення, акцентувавши на тому, що росія викрала майже 20 тисяч українських дітей.

Президент України виклав зміст української формули миру та поінформував про дипломатичну роботу з організації Глобального саміту миру, яка триває. Володимир Зеленський висловив сподівання на активну участь Китаю в зусиллях для відновлення миру.

«Ніхто не бажає миру більше, ніж український народ. Ми на своїй землі й боремося за наше майбутнє, реалізовуючи невід’ємне право на самооборону. Мир має бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права та поваги до Статуту ООН. Не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів. Територіальна цілісність України має бути відновлена в кордонах 1991 року», — зазначив Президент України.

Сторони відзначили важливість зусиль, спрямованих на встановлення миру.

Глава Української держави окремо наголосив на важливості того, щоб усі держави утримувалися від підтримки росії у війні. Це має стосуватися військово-технічної співпраці, зокрема постачання зброї.

«Будь-яку підтримку, навіть часткову, росія конвертує у продовження своєї агресії, у свою подальшу відмову від миру. Що менше підтримки має росія, то швидше закінчиться війна і в міжнародні відносини повернеться спокій», — акцентував Володимир Зеленський.

Президент України підкреслив готовність нашої держави залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки. Володимир Зеленський зазначив, що наразі українські порти — заручники російської агресії, їх заблокувала держава-агресор, а разом з ними — і наші експортні шляхи. У цьому контексті сторони висловили спільну підтримку необхідності належної імплементації та продовження чинності Чорноморської зернової ініціативи. Володимир Зеленський поінформував про реалізацію глобальної гуманітарної програми «Зерно з України».

Лідери України та Китаю домовилися підтримувати регулярний діалог.

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