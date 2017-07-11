На Дніпропетровщині розпочато будівництво чергової сучасної котельні, яка працюватиме без використання газу — на соняшникових пелетах. Вона опалюватиме велику міську лікарню і три прилеглі житлові будинки.
Комунальний заклад Дніпропетровської обласної ради — Четверта дніпровська міська багатопрофільна клінічна лікарня розрахована на 745 ліжко-місць, має в своєму складі багато важливих відділень. Серед них — ендокринологічний, гематологічний, нефрологічний, онкопроктологічний, хіміотерапевтичний центри, відділення трансфузіології, гемодіалізу (тут, зокрема, надається допомога вимушеним переселенцям й жителям Донбасу, які не можуть отримати важливу для життя медичну послугу вдома), неврологічне та терапевтичне, два урологічних, два хірургічних, центри хірургії судин, гострих отруєнь, патології голови й шиї, лікування профзахворювань та інші.
Такий важливий медичний заклад наразі має застарілу і зношену систему опалення. Нині для майбутньої котельні на території лікарні побудували приміщення і встановили там п’ять котлів вітчизняного виробництва, один з яких — резервний. За словами підрядника Дмитра Новосада, нова котельня буде ефективною, з високим коефіцієнтом корисної дії, надаватиме споживачам якісне тепло із знижкою — на відміну від абонентів комунальних мереж. При цьому енергоефективність будівлі лікарні підвищиться на 20-30%.
«Ми розв’язуємо проблему тепла в лікарні, в навколишніх будинках. Це інвестиції, це нові робочі місця, податки, які йдуть до бюджету. Виробник палива — пелетів — теж з Дніпропетровщини. Торік ми запустили такі котельні в Марганці та Покрові, тепер — готуємо до роботи», — розповів радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик. Вартість будівництва котельні для Дніпровської четвертої лікарні становить 35 мільйонів гривень. Всі кошти для цього надає інвестор. Котельню планують запустити цієї осені.
Це не перший такий проект на Дніпропетровщині. Альтернативне опалення успішно використовують і в інших медичних закладах краю. Зокрема, торік на вулиці Космічній у Дніпрі відкрили котельню на соняшникових пелетах. Нині це найпотужніша в Україні котельня, яка забезпечує теплом чотири лікарні.
«Ми активно впроваджуємо енергоефективні технології. За два останні роки перевели на твердопаливне устаткування понад три десятки котелень у дитсадках, школах та медзакладах. Загалом в області більше сотні котелень на альтернативному паливі. Вони екологічні та економні — це суттєве заощадження бюджетних коштів», — зазначає голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.
До слова. Альтернативні котельні дуже виручили під час негоди цьогорічною весною, коли випав сніг наприкінці квітня і запустити знову централізовану систему опалення було досить проблематично. Завдяки цим котельням діти і пацієнти не замерзали під час несподіваних весняних холодів у дитсадках та лікарнях.