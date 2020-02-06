«Ліквідували корупційну складову в галузі видобутку. Це сприятиме залученню інвестицій. Ми скасували узгодження облрадами надання родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. Адже насправді вони часто відмовляли інвесторам, зокрема державним компаніям, за корупційними мотивами», — прокоментував рішення Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Уряд ухвалив постанову про прискорення електронних аукціонів надрокористувача. При цьому копалини місцевого значення залишаються у віданні сільських, селищних, міських і районних рад і об’єднаних територіальних громад. «Тепер інвестори зможуть планувати діяльність завчасно. Уряд дозволив резервування земельної ділянки ще до виставлення її на аукціон. Надра будуть джерелом доходу для бюджету, а також нових робочих місць і енергетичної безпеки», — підкреслив Олексій Гончарук.

Уряд розпочав експеримент, скасувавши обов’язкове отримання дозволу від Державної архітектурно-будівельної інспекції про початок виконання робіт із капітального ремонту доріг загального користування. Скасування цієї норми скоротить процедуру оформлення документів приблизно на три — п’ять місяців.

«Тепер підрядник зможе розпочати роботи відразу після перемоги в тендері та укладення договору. Єдина умова — належну якість будівельних робіт має здійснювати інженер-консультант, а будівельні роботи на період будівництва і гарантійного терміну якості робіт має бути застраховано», — цитує УНІАН слова Олексія Гончарука. Ті компанії, які не хочуть брати участі в експерименті, проходитимуть загальну процедуру набуття права на виконання будівельних робіт.

Схвалено й річну націо­нальну програму Україна — НАТО нової якості, яка передбачає реформи сектору безпеки та оборони. «Уперше в центрі уваги програми — права, свободи і законні інтереси людини. Саме такий людиноцентричний підхід спо­відує Альянс. Уперше документ розробляли за міжнародною методикою Results-Based Management (RBM — «Управління, орієнтоване на результат»). Саме її використовують під час підготовки аналогічних стратегічних документів у державах-членах НАТО, Світовому банку та ООН», — зазначив очільник уряду. І додав, що річна національна програма передбачає реформи сектору безпеки та оборони і демократичні перетворення в країні. Вона максимально наближена за змістом і принципами до плану дій щодо членства у НАТО і має таку саму структуру. Програма — ключовий інструмент інтеграції в НАТО.

Розширено перелік пільгових категорій дітей, яким держава надасть допомогу для оздоровлення й відпочинку. До переліку пільгових категорій дітей внесено дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села. Діти зможуть отримати оздоровчі послуги й відпочити в дитячих центрах «Артек» та «Молода гвардія» за рахунок держбюджету.

Ухвалено рішення про створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, покликаного спростити отримання кредитів для малих фермерів, які не мають кредитної історії.

«У держбюджеті на 2020 рік передбачено 240 мільйонів гривень на формування статутного капіталу цього фонду. Фонд надасть доступ малим і середнім суб’єктам підприємництва (до 500 гектарів) до банківських кредитів, зменшивши вартість їх залучення. Це мінімізує ризики можливого неповернення кредитів. Малі й середні аграрії зможуть бути повноцінними учасниками ринку завдяки державній підтримці», — підкреслив Олексій Гончарук.

Задля покриття майже всієї території України 4G-інтернетом Кабмін ухвалив рішення про перерозподіл частот у діапазонах 800—900 МГц. Це поліпшить доступ до мобільного інтернету й полегшить операторам процес побудови мереж 4G. Завдяки перерозподілу частот уже в перших числах березня оператори оновлять свої ліцензії. У квітні свою мережу почне розвивати оператор «Інтертелеком», а в липні — інші мобільні оператори. Україна зберігає хороші темпи в досягненні мети щодо забезпечення до 2024 року 95% покриття транспортної інфраструктури, населених пунктів і соціальних об’єктів доступом до високошвидкісного інтернету.

Кабінет Міністрів визнав спроможними 38 об’єднаних територіальних громад. У цих громадах вибори депутатів сільських, селищних і міських рад ОТГ відбулися ще торік, але оскільки ОТГ досі уряд не визнав спроможними, існувала загроза не встановлення відносин між державним бюджетом і бюджетами цих громад.

Загалом в Україні створено 1045 ОТГ, із них у 936 відбулися перші місцеві вибори. Уряд вже визнав спроможними 876 ОТГ, що становить 93,5% тих, де вже відбулися перші місцеві вибори.

Уряд затвердив два протоколи з урядами Монголії та Аргентини, які передбачають збільшення вдвічі терміну безвізового перебування громадян України на територіях двох країн. Тепер українці зможуть подорожувати Монголією та Аргентиною без віз не 90, а 180 днів протягом одного року.

А після засідання в уряді підписано Меморандум про взаєморозуміння між АТ «Укрзалізниця», компанією Deutsche Bahn AG, компанією DB Engineering & Consulting GmbH щодо стратегічного партнерства з розвитку Укрзалізниці.

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«Урядового кур’єра»