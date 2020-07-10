На Луганщині три дні гасять лісові пожежі в Новоайдарському районі. Як справедливо помітили користувачі фейсбуку, ця прифронтова територія — двічі червона зона. Тут регулярно фіксують обстріли. До речі, цю обставину розглядають як одну із причин лиха. Через небувалу спеку та сильний суховій ситуацію тут ще напередодні пожежі у ДСНС визначали як «рівень пожежної небезпеки червоний», тобто найвищий.

У підсумку ці чинники призвели до того, що, за офіційними повідомленнями, зареєстровано п’ять смертей (більшість людей загинули від задухи). Медична допомога знадобилася більш ніж шести десяткам осіб. Пожежі охопили майже 5 тисяч гектарів. Знищено вогнем більш як сотню приватних будівель, серед яких дачі. Протягом кількох хвилин люди втратили все, що наживали роками.

Президент України, перебуваючи в селі Смолянинове, жителі якого найбільше постраждали від лісового вогню, пообіцяв допомогу і підтримку держави всім погорільцям.

«Село запалало приблизно о першій годині дня. Але до цього ліс, який від нас через дорогу, горів уже зо два дні. Тими днями стояла страшенна спека, був сильний вітер.

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Народна оцінка

Ось вітром й перекинуло вогонь на наше село.

Тут був просто жах. Діти бігли, кричали, плакали. Люди тікали від вогню хто на машинах, хто на велосипедах. Хочу спитати: де була наша влада? Адже бачили, що ліс горить. Чому не проїхати і через гучномовець не закликати людей евакуюватися? Чому не крикнути: люди добрі, збирайтеся, старих вивозьте? Наш сусід згорів у власному домі. І будинок, і людина загинули у вогні. Хазяїн був не те щоб старий — 63—64 роки. Не встиг вискочити — так швидко все відбулося. Полум’я — до неба. І з неба полум’я!» — не стримує емоцій Надія Сумська з вулиці Піщаної, що найбільше постраждала у селі Смолянинове.

Так, на цій вулиці дуже важко дихати. Входиш на одне подвір’я — чорні обвуглені стовпи на колишньому майданчику для дитини. Поряд залишки згорілого мопеда. Обвуглений холодильник. Загиблий у вогні півень.

На храмовій території — дві церкви. В одній упала баня. У другій бані вціліли навіть у страшному вогні.

Про пережите тут поки що не можуть розповідати спокійно. Усе як відкрита рана.

«Таких пожеж тут зроду не було — із жертвами. Після початку війни у нас стали з’являтися біженці з тієї території. Хати собі купували. А тепер он як усе обернулося», — розповідає місцева жителька.

«Таке село в нас дружне! Тепер ось треба допомогти людям, у яких будинки постраждали. Куди їх розселяти? Ми на ніч-другу по хатах їх розібрали. А що далі?» — пристає до розмови інша жінка. Поряд зупиняється чоловік із візком, повним пляшок з водою.

«Я відчув, наче смерть іде. Вогонь летить! За моєю спиною паркан горить, сараї. Вхопив відро з водою й черпаком лив навкруги, де тільки тліти починало. А вогонь — і на город, і на ворота. Справжнє пекло! Ми з дружиною обоє інваліди. Вона кинулася телефонувати в поліцію. А там питають: де що горить? Але ж ліс коло нас другу добу горів. Та ось ніяк не заспокоюся: чому всі служби порятунку так довго до нас їхали? Пожежні машини аж під вечір добралися! Спасибі, сусіди хороші — допомагали один одному», — згадує вчорашні події Олександр Борівський

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Лихо довго пам’ятають, а добро — ще довше

Тільки у Смоляниновому повністю згоріли 24 будинки. Ще 59 постраждали частково. На дорозі між найбільш постраждалою вулицею і школою, поряд із якою збудували штаб, людно. Приїхав Президент України, Секретар РНБО, міністр внутрішніх справ. Послухати їх зібралося все село. Володимир Зеленський обіцяє, що по 300 тисяч гривень на купівлю нового житла буде надано кожній родині, яка втратила будинок унаслідок масштабної лісової пожежі. Кожному потерпілому додатково буде надано по 20 тисяч гривень, сказав Президент. І за кожного загиблого буде виплачено компенсацію.

Він доручив місцевій владі негайно зібрати і підготувати точні цифри кількості постраждалих, щоб якомога оперативніше виплатити потерпілим гроші.

У дворах представники поліції вже збирають відомості. Ретельно записують зі слів погорільців перелік втраченого. Дуже швидко поширюється інформація, що Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив: гроші будуть незабаром.

На вулицях із машин патрульної поліції роздають перші набори гуманітарної допомоги. «Ці продукти весь минулий вечір та ніч збирали жителі Сєверодонецька і найближчих населених пунктів, звозили до бази рятувальників, звідки їх й доставляємо до потерпілих», — пояснили в управлінні патрульної поліції в Луганській області.

На узбіччі дороги, біля оперативного штабу — цілий острівець із пляшок з питною водою. Можна брати безплатно. Частково це пряма допомога від Програми ООН з відновлення та розбудови миру. Свою допомогу потерпілим надають курсанти і студенти ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка — таке рішення курсантсько-студентського самоврядування.

Благодійників уже чимало. Харків’яни заявили, що готові прийняти у себе луганських погорільців. «Наша область готова розмістити в себе постраждалих від лісових пожеж на Луганщині. Перебування людей на Харківщині оплатять благодійники», — заявив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер в ефірі місцевого телеканалу.

Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр», на гасінні пожежі працюють представники чотирьох регіонів країни, і харків’яни серед них.

А чи не навмисний підпал?

На запитання про причини того, що сталося, ніхто з високопосадовців, які розмовляли з людьми у Смоляниновому, поки що не відповідав. «Треба, аби спочатку пожежники надали повну інформацію», — сказав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Поки що не визначено, звідки саме пішов вогонь. Правоохоронці розглядають три основні версії виникнення масштабної пожежі на Луганщині. А саме: погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал зорема і з метою приховування незаконного вирубування лісу. Очільник Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що, за оперативною інформацією, напередодні того, як виникло загоряння в Новоайдарському районі Луганської області, терористи стріляли трасуючими боєприпасами по військовому опорному пункту. І це також могло стати причиною загоряння.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»