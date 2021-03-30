Люди, яким виповнилося 65 і більше років, повторно заражаються COVID-19 майже вдвічі частіше за молодих, з’ясували данські науковці. Літні гірше переносять інфекцію і частіше помирають від неї, тому нові дані необхідно враховувати у стратегіях боротьби з пандемією, наголошують фахівці.

У Данії існує комплексна програма тестування, в межах якої ПЛР-дослідження проводять усім охочим незалежно від наявності симптомів. Більш як дві треті населення пройшли ПЛР-дослідження 2020 року. Фахівці державного інституту сироваток у Данії розділили пацієнтів на тих, у кого був позитивний результат під час першої хвилі хвороби, торік із березня по травень, і під час другої — з вересня по жовтень. Вони звернули увагу на повторне зараження. З’ясувалося, що у пацієнтів, молодших за 65 років, які перехворіли на COVID-19, ризик повторного зараження знижується на 80%, а у тих, хто старший, — лише на 47%.

«Наше дослідження підтверджує те, що до нас припускали інші спеціалісти: молоді здорові люди повторно заражаються рідко, а літні піддаються більшому ризику інфікування», — каже лікар Стін Етельберг, один з авторів дослідження, опублікованого в журналі Lancet.

«Легко знайти інформацію, що природна інфекція захищає від повторних заражень, — ідеться в дослідженні. — Але тільки 80% перехворілих стають захищеними, а серед літніх людей — 47%. Це куди тривожніші цифри, ніж у попередніх дослідженнях».

Нові дані показують важливість вакцинації, зокрема серед тих, хто вже перехворів, підкреслюють дослідники.

«Підсумки підтверджують, що в разі інфікування SARS-CoV-2 сподіватися на імунітет не варто, — повідомляють вони. — Глобальна програма вакцинації — значно ефективніше рішення».

Люди похилого віку переносять COVID-19 важче, й у них підвищений ризик смерті внаслідок хвороби, тому з огляду на нові дані необхідно забезпечити їм захист за рахунок колективного імунітету.

«Оскільки люди похилого віку частіше стикаються з важким перебігом хвороби і частіше помирають, наші висновки доводять, наскільки важливо проводити політику їх захисту під час пандемії, — кажуть дослідники. — Підсумки демонструють, наскільки важливо, щоб люди дотримувалися заходів, спрямованих на безпеку самих себе і навколишніх, навіть якщо вони вже перехворіли на COVID-19. Наші висновки можуть лягти в основу політики, яка ґрунтується на стратегіях масової вакцинації й послабленні обмежувальних заходів».

Похилий вік — додатковий чинник ризику поширення SARS-CoV-2, з’ясувала раніше група дослідників з США. Вони повідомляють, що люди похилого віку із зайвою вагою видихають у середньому втричі більше мікрокрапель, ніж інші. Концентрація вірусу в повітрі, яке видихають, залежить і від вірусного навантаження. Однак навіть у разі безсимптомного перебігу хвороби ожиріння і вік сприяють викиду вірусних частинок. 80% видихуваних мікрокрапель припадають на 18% людей. Це відповідає традиційному для епідемій розподілу, коли на 20% хворих припадає 80% випадків передачі інфекції. Кількість видихуваних мікрокрапель підвищується в міру прогресування хвороби, досягаючи максимуму через тиждень після зараження. Із розвитком недуги вірусні частинки зменшуються, досягаючи розміру мікрона на піку хвороби. Дрібні частинки з більшою ймовірністю поширюватимуться під час дихання, кашлю або розмови, зазначають дослідники. Вони можуть довше перебувати в повітрі, переміщатися на більші відстані й проникати глибше в легені в разі інфікування. Склад і структура слизу в дихальних шляхах залежать від віку людини, її харчування і способу життя, пояснюють науковці. Фізіологічні зміни впливають на слиз, що позначається на кількості мікрокрапель з вірусними частинками. Нагадаємо, що у Європейському Союзі вводять паспорт вакцинації. Такий єдиний санітарний сертифікат вимагатимуть авіакомпанії, а якщо його не буде, людині доведеться здавати тест на коронавірус. Документ буде введено 15 червня, заявив комісар з питань внутрішнього ринку Євросоюзу Тьєррі Бретон 28 березня. Саме він відповідає в Єврокомісії за вакцинацію населення.

За словами Т. Бретона, в документі буде вказано паспортні дані громадянина, ім’я, дату народження, яким препаратом його прищеплено і чи хворів на коронавірусну недугу. Тьєррі Брето зазначає, що паспорти робитимуть добровільно, однак тим, хто не захоче їх оформляти, перед перельотом робитимуть тест на коронавірус. Електронні паспорти вакцинації ввели і в Нью-Йорку. Там створили інтернет-ресурс, на якому розміщуватимуть інформацію про щеплення або негативні тести на COVID-19. Інтернет-платформа Excelsior Pass стала першим у США паспортом вакцинації. Вона має надати легкий доступ до надійного джерела вакцинації.