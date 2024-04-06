Литва закупить для України 3 тисячі литовських безпілотників, а також надасть 15 мільйонів євро на програми реабілітації поранених українських військових. Про це домовилися під час зустрічі у Вільнюсі Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.
Також Литва надає 35 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів.
«Очікуємо на подальшу допомогу в реалізації оборонних реформ. На сприяння в ремонті пошкодженої військової техніки і тренування та реабілітацію наших військових», — сказав Денис Шмигаль.
Литва бере активну участь у відновленні України й надасть ще 5 мільйонів євро на освіту та 12 мільйонів євро на допомогу ветеранам, відбудову шкіл і дитсадків, облаштування укриттів.
Прем’єрміністр подякував за готовність Литви брати участь у реалізації формули миру Президента Володимира Зеленського та її сприяння в європейській та євроатлантичній інтеграції України.
«У регіональній політиці високо цінуємо внесок Литви в розвиток ініціативи Тримор’я. Незабаром у Вільнюсі відбудеться саміт та бізнесфорум цього об’єднання. Дякуємо за надання Україні можливості бути представленою на найвищому рівні», — зазначив очільник українського уряду.
За його словами, ініціатива трьох морів має всі можливості стати ключовою платформою для відбудови України. Зокрема, в бізнесфорумі заплановано участь понад 30 українських компаній та установ.
Денис Шмигаль також висловив вдячність Литві за чітку позицію щодо блокування експорту до ЄС російської та білоруської агропродукції, а також за лідерство на санкційному треці.
«Ми хочемо запропонувати нову ініціативу, нові санкції: заборону авіатранзиту до російської федерації та білорусі. Ця ініціатива покликана обмежити економічний потенціал агресора, а також посилити санкційний тиск на ворога», — повідомив український Прем’єр.
Як наголосив Денис Шмигаль, Литва та Україна нині поряд у боротьбі зі спільним ворогом: «Рівень співпраці, довіри та партнерства безпрецедентний. Упевнений, що він буде таким і в майбутньому».
Під час візиту в Литву Прем’єрміністр України провів зустріч із Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою.
«Для України надзвичайно важливою була і залишається всебічна допомога Литви. Зокрема, розраховуємо на продовження плідної співпраці в оборонній галузі», — наголосив очільник українського уряду.
Сторони обговорили санкції та конфіскацію російських активів, гуманітарну допомогу, інтеграцію України в ЄС і НАТО.
Денис Шмигаль зазначив, що українська формула миру залишається єдиним комплексним планом відновлення територіальної цілісності України та гарантування безпеки для міжнародної спільноти.
Прем’єрміністр передав Гітанасу Наусєді найщиріші побажання від Президента України Володимира Зеленського й подякував за надзвичайний рівень підтримки від литовського народу.
Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ