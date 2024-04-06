Прем’єр­-міністр повідомив, що ця країна Балтії закупить для наших захисників 3 тисячі безпілотників власного виробництва

Литва закупить для України 3 тисячі литовських безпілотників, а також надасть 15 мільйонів євро на програми реабілітації поранених українських військових. Про це домовилися під час зустрічі у Вільнюсі Прем’єр­-міністр України Денис Шмигаль і Прем’єр-­міністр Литви Інгріда Шимоніте.

Також Литва надає 35 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів.

«Очікуємо на подальшу допомогу в реалізації оборонних реформ. На сприяння в ремонті пошкодженої військової техніки і тренування та реабілітацію наших військових», — сказав Денис Шмигаль.

Литва бере активну участь у відновленні України й надасть ще 5 мільйонів євро на освіту та 12 мільйонів євро на допомогу ветеранам, відбудову шкіл і дитсадків, облаштування укриттів.

Прем’єр­міністр подякував за готовність Литви брати участь у реалізації формули миру Президента Володимира Зеленського та її сприяння в європейській та євроатлантичній інтеграції України.

«У регіональній політиці високо цінуємо внесок Литви в розвиток ініціативи Тримор’я. Незабаром у Вільнюсі відбудеться саміт та бізнес­форум цього об’єднання. Дякуємо за надання Україні можливості бути представленою на найвищому рівні», — зазначив очільник українського уряду.

За його словами, ініціатива трьох морів має всі можливості стати ключовою платформою для відбудови України. Зокрема, в бізнес­форумі заплановано участь понад 30 українських компаній та установ.

Денис Шмигаль також висловив вдячність Литві за чітку позицію щодо блокування експорту до ЄС російської та білоруської агропродукції, а також за лідерство на санкційному треці.

«Ми хочемо запропонувати нову ініціативу, нові санкції: заборону авіатранзиту до російської федерації та білорусі. Ця ініціатива покликана обмежити економічний потенціал агресора, а також посилити санкційний тиск на ворога», — повідомив український Прем’єр.

Як наголосив Денис Шмигаль, Литва та Україна нині поряд у боротьбі зі спільним ворогом: «Рівень співпраці, довіри та партнерства безпрецедентний. Упевнений, що він буде таким і в майбутньому».

Під час візиту в Литву Прем’єр­міністр України провів зустріч із Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою.

«Для України надзвичайно важливою була і залишається всебічна допомога Литви. Зокрема, розраховуємо на продовження плідної співпраці в оборонній галузі», — наголосив очільник українського уряду.

Сторони обговорили санкції та конфіскацію російських активів, гуманітарну допомогу, інтеграцію України в ЄС і НАТО.

Денис Шмигаль зазначив, що українська формула миру залишається єдиним комплексним планом відновлення територіальної цілісності України та гарантування безпеки для міжнародної спільноти.

Прем’єр­міністр передав Гітанасу Наусєді найщиріші побажання від Президента України Володимира Зеленського й подякував за надзвичайний рівень підтримки від литовського народу.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ