Відзавтра на Івано-Франківщині запроваджують «червоний» рівень епідемічної небезпеки та посилюють обмежувальні заходи. Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Ситуація в Івано-Франківській області залишається напруженою і не поліпшується ні у частині зайнятості ліжок, ні в частині недужих і госпіталізованих. Ми маємо досвід ізоляції областей на початку пандемії, що призупинило поширення захворювання. Тож треба ухвалити зважене й правильне рішення, яке не допустить подальшого загострення ситуації», — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання комісії.

За словами заступника міністра охорони здоров’я — головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в Івано-Франківській області від початку року щотижнева кількість нових хворих на COVID-19 зросла вшестеро, а за останній тиждень приріст становить 30%.

«Рівень госпіталізації протягом останнього тижня вдвічі перевищує встановлений Кабінетом Міністрів показник (60 осіб на 100 000 населення). Івано-Франківщина залишається єдиною областю в Україні, де заповненість ліжок із киснем перевищує 50% навіть з урахуванням додатково розгорнутих місць. Попри один з найвищих показників забезпеченості ліжок у країні, в Івано-Франківській області реанімаційні ліжка зайнято на 82%, а майже в половині лікарень — на 100%», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Віктора Ляшка.

Тож Державна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення запровадити з 00 години 00 хвилин 26 лютого «червоний» рівень епідемічної небезпеки з обмеженнями, передбаченими постановою №1236. Додатково до цих обмежень буде заборонено посадку та висадку пасажирів на регулярні й нерегулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним і автомобільним транспортом у населені пункти Івано-Франківської області та з них.

Денис Шмигаль дав доручення голові Івано-Франківської облдержадміністрації організувати контрольно-пропускні пункти на в’їздах-виїздах на території області й забезпечити залучення медичних працівників для проведення температурного скринінгу, опитування осіб щодо наявності у них респіраторних симптомів, чергування бригад екстреної медичної допомоги, працівників Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Україна повертається до адаптивного карантину з поділом на «кольорові» зони залежно від епідемічної ситуації. Відповідні обмеження триватимуть щонайменше до 30 квітня. Територію України розподілено на різні зони: від «зеленої» з найм’якшими обмеженнями до «червоної» із жорсткими обмеженнями й заборонами. «Колір» кожного регіону залежить від завантаженості ліжок у лікарнях, кількості тестів на COVID-19, заражених коронавірусом і динаміки зростання захворюваності.

У «червоній» зоні карантину опинилися Івано-Франківська та Чернівецька області, в яких складна ситуація з поширенням хвороби. Вінницька, Житомирська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська — у «помаранчевій» зоні, повідомляє УНІАН. Інші області України, а також Київ потрапили в «жовту».

Відділ новин

«Урядового кур’єра»