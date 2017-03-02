Головні дипломати Великої Британії та Польщі вирішили засвідчити свою підтримку Україні у дні, коли минає третя річниця окупації Росією українського Криму: Борис Джонсон і Вітольд Ващиковський відвідали Київ із символічним візитом.
Напередодні поїздки до української столиці міністри закордонних справ оприлюднили заяву, в якій вказано, що Лондон і Варшава повністю підтримують суверенітет України й твердо переконані в тому, що Крим — це територія України, і Росія повинна негайно припинити анексію, повідомляє УНІАН. Також зазначено, що Велика Британія й Польща — два найбільші донори у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні, яка стежить за припиненням вогню і виведенням важких озброєнь на Донбасі.
Вітольд Ващиковський зокрема наголосив, що Польща і Велика Британія від початку Революції гідності підтримували Україну на її проєвропейському шляху. «Дуже радий, що разом із міністром Борисом Джонсоном ми вкотре можемо підтвердити нашу прихильність європейському вибору України, її суверенітету й територіальній цілісності», — зауважив глава польського МЗС. Він нагадав, що Польща була першою країною, яка визнала незалежність України, і відтоді розглядає нашу країну як стратегічного партнера. «Ми й надалі підтримуватимемо процес реформ в Україні», — запевнив польський дипломат.
Борис Джонсон зазначив, що Велика Британія підтверджує свою відданість справі захисту суверенітету України. «Ми твердо переконані, що анексія Росією Криму незаконна і закликаємо Росію припинити її», — наголосив британський міністр. Він привітав український уряд із прогресом, досягнутим у здійсненні реформ, зокрема у боротьбі з корупцією.
Перебуваючи в Києві, Вітольд Ващиковський відвідав меморіал пам’яті українських та польських жертв тоталітаризму в Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили». «Міністр Ващиковський віддав шану жертвам, що спочили на цвинтарі у Биківні», — повідомило Посольство Польщі в Україні у Twitter.
Тим часом Борис Джонсон скуштував піцу у піцерії Pizza Veterano і поспілкувався з її засновником ветераном АТО Леонідом Остальцевим, який написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що розповів британському міністрові про війну на сході. «Він зовсім нічого не знає про те, що в нас відбувається (або вдає)», — зробив висновок гостинний господар.
Другу половину дня польський і британський міністри присвятили офіційним зустрічам з українськими урядовцями, зокрема переговорам з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом і міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»