29 жовтня в Маріуполі розпочнеться інвестиційний форум RE: think. Invest in Ukraine. Президент України вже назвав його «стратегічним заходом не лише для регіону, а й України в цілому», бо «сьогодні питання залучення інвестицій на Донбас одне з пріоритетних для держави».

Луганщина готується представити головні інвестиційні проєкти свого регіону. Зокрема йдеться про будівництво залізниці. За словами директора департаменту економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму Луганської ОДА Сергія Медведчука, «на сьогодні область у плані залізничного сполучення практично від’єднана від центральної території України».

В очікуванні на вердикт міжнародників

Розмови про необхідність будівництва залізничної гілки, яка з’єднає українську Луганщину з Великою Україною, тривають із 2016 року. Говорять переважно про зручність такого шляху для аграріїв. Але це й пасажирські перевезення. Будівництво цієї залізничної гілки дасть змогу зробити безперебійним постачання вугіллям Луганської ТЕС і допоможе в передислокації військової техніки поблизу лінії розмежування.

«П’ять основних районів отримали б вихід на велику землю. І це території, які виробляють саме аграрну продукцію. Її в Україну нині доставляють автомобільним транспортом. А важкі зерновози розбивають наші дороги. І хоч як би ми ремонтували автошляхи, хоч би скільки грошей у це вкладали, вже через рік-другий результат буде сумним», — аргументує посадовець.

Єдиної думки щодо того, що область не може залишатися відрізаною від України, за його словами, в цьому році дійшли з партнерами із проєкту USAID. Але річ у тім, що на цьому етапі немає проєктно-кошторисної документації, яка б довела обґрунтованість ідеї. Держава грошей на створення такої документації не надає, а з міжнародними колегами вдалося домовитися про підготовку техніко-економічного обґрунтування будівництва залізничної перемички, щоб потім рухатися далі.

Область зацікавлена в такому проєкті, оскільки, за словами Сергія Медведчука, «ми розглядаємо цю залізничну гілку не тільки як економічну складову, а й відводимо їй соціальну роль».

Жителям області це зрозуміло. Наприклад, ця дорога з’єднає Станицю Луганську з Великою Україною. А для Станиці Луганської з її традиційним вирощуванням овочів у теплицях це світоглядний прорив, поворот від звичних ринків у тимчасово окупованому Луганську в бік України. Але економічні вигоди все-таки більші саме для північних районів, де багато земель виробників аграрної продукції «Агротон» і «Нібулон».

Чи не хочуть вони взяти участь у будівництві? Адже представники області попередньо оцінюють проєкт будівництва нової залізничної гілки в суму 2,5 мільярда гривень. А представники Донецької ділянки Укрзалізниці говорять про суму, вп’ятеро більшу.

«Ми розуміємо, що значною мірою ця дорога працюватиме на приватні підприємства аграрної галузі. Але це позначиться позитивно на стані наших доріг та інфраструктури. І це тільки один аспект. Якщо говоримо, що наше завдання — підтримувати Луганську область як частину України, то потрібні конкретні справи. І тут дуже вагома заявка, що Луганщина потрібна країні, і держава все для цього робить», — підкреслює Сергій Медведчук.

Представники області вже передали міжнародним донорам первинну інформацію, тепер чекають, коли ті видадуть первинні цифри техніко-економічного обґрунтування з’єднання залізничної гілки з центральною залізницею України.

А луганці очікують, що попередній вердикт представників програми USAID прозвучить уже під час інвестиційного форуму RE: think. Invest in Ukraine в Маріуполі.

«Адже набагато цікавіше, якщо це буде експертна оцінка незалежних фахівців», — каже Сергій Медведчук. І важко з ним не погодитися.

Єдина область, де немає медичних послуг третинного рівня

Другий великий проєкт, який представники області вже подали на розгляд до Офісу Президента України, — це будівництво центрального об’єкта поводження з відходами. Крім того, луганці підготували ще деякі соціально-гуманітарні інвестиційні проєкти. Це проблеми соціального характеру, розв’язання яких потребує область.

«Передовсім це організація третинного рівня медичного обслуговування — будівництво обласної лікарні та обласного онкологічного диспансеру. Проблема Луганської області в тому, що на сьогодні ми не заробляємо самі грошей. Тому коли говоримо про обласну лікарню, за всього бажання самі ніколи не здужаємо такого проєкту. За найскромнішими розрахунками, на нього буде потрібно до півтора мільярда гривень. Обласний бюджет розвитку — 530—550 мільйонів гривень на рік, тож це завдання нездійсненне», — підкреслює директор департаменту економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму Луганської ОДА.

Що, на його думку, на форумі має побачити Кабінет Міністрів? Якщо будуть пропозиції інвесторів, то основна функція і робота уряду полягатиме в тому, щоб створити умови для людей, готових вкладати гроші в розвиток регіону. Тобто змінити законодавство, нормативно-правову базу роботи зі східними областями. Саме цей форум і засвідчить, що держава надає гарантії стабільної ситуації на нашій території, щоб інвестор міг спокійно заходити сюди, переконані в Луганській ОДА.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»

Від форуму Голова Верховної Ради Дмитро Разумков очікує залучення інвестицій на прифронтові території. До Маріуполя вирушили представники комітетів парламенту та окремі народні депутати. «Тож я думаю, що представництво Верховної Ради буде більш ніж вагомим. Бо це важлива подія. Одна з перших, пов’язаних з дійсною реінтеграцією насамперед в економічному плані тих територій, які розташовані в безпосередній близькості до тимчасово окупованих та до лінії фронту», — цитує УНІАН слова посадовця. Він висловив сподівання, що уряду і Президенту вдасться залучити інвестиції на території, які розташовані біля лінії фронту, і створити умови, які покажуть «прорив у цьому напрямку».