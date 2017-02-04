Більшість українців, що спробували хліб трудового мігранта, поки що, на жаль, не бачать перспектив працевлаштування на батьківщині. Такі дані соціологічного дослідження, яке на замовлення Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування провела соціологічна група «Рейтинг», опитавши тих українців, хто має досвід роботи в інших країнах протягом останніх 5 років. На першому місці серед країн, куди нині їдуть працювати, — Польща.
Понад третина респондентів (38%) зазначили, що не мали жодних проблем під час роботи за кордоном. Серед проблем, з якими найчастіше стикалися, опитані відзначили мовний бар’єр та відчуття другосортності (по 27%). Крім того, згідно з результатами дослідження, більшість (77%) виїжджала на сезонні роботи і лише 15% працювали на постійній основі, розповів Олексій Антипович, керівник соціологічної групи «Рейтинг».
Найбільше опитаних виїжджали на роботу в Польщу — 36%, на другому місці Росія (25%), по 5% працювали у Чехії та Німеччині, 3% — в Італії, решта — в інших країнах переважно Західної Європи. Утім, повторно їхати до Росії готові лише 5% опитаних, і це не може не тішити.
18% опитаних особисто стикалися з випадками шахрайства в Україні під час оформлення офіційних документів для працевлаштування за кордоном, 78% не стикалися. 35% опитаних працювали за кордоном офіційно, 61% — неофіційно, 4% не надали відповіді.
Учасники прес-конференції, на якій оприлюднили результати цього дослідження, наголосили: час ламати стереотипи щодо трудових мігрантів. «У розумінні більшості людей трудовий мігрант — це малоосвічена людина, готова найнятися на найважчу роботу. Однак це не так. Нинішнє покоління трудових мігрантів з України — жителі великих міст, які мають вищу освіту. Попри те, що на сезонні роботи їздять чимало українців, очевидно, що освічені та розвинені люди також хочуть спробувати заробити гроші в інших країнах, особливо в Європі. Крім того, трудова міграція — це цілком нормальне явище, яке існує в усьому світі. Ті, хто виступають проти трудової міграції, не розуміють, що заборонити людині їхати в іншу країну працювати неможливо, якщо не хочете жити в тоталітарному суспільстві», — переконаний голова Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
Усі соціологічні дослідження демонструють, що люди, які спробували працевлаштуватися за кордоном, здебільшого хочуть повернутися додому, до рідних міст, друзів та родини. Отже, головне завдання, яке стоїть перед Державною службою зайнятості, — знайти роботу на батьківщині для цих людей, допомогти їм повернутися й бути корисними рідній країні. За словами заступника голови Державної служби зайнятості Сергія Кравченка, служба готова навчити і перенавчити на ту чи ту спеціальність. «Потрібно дивитися ширше, і людям, які поїхали за кордон, слід запропонувати багато програм, які допомогли б їм повернутися, відкрити власну справу і розвивати щось в Україні», — наголосив він.