Житлово-комунальні послуги коштують нині недешево. А тому природно, що споживачі за свої гроші хочуть, щоб ці послуги були якісними. Втім, фахівці зауважують, що, крім вимог споживачів, комунальники мусять керуватися низкою бюрократичних чинників – це інструкції, нормативно-правові документи, стандарти якості послуг.

Аналізуючи звернення, що надійшли на урядову «гарячу лінію» за 2017 рік, можна зробити висновок, що житлово-комунальні послуги в Україні задовольняють громадян не повною мірою. Збільшення тарифів зазвичай не впливає на якість наданих населенню послуг. Це підтвердило і проведене Урядовим контактним центром прогнозне дослідження на тему «Результати реформування житлово-комунальної сфери: забезпечення прав споживачів організаціями ЖЕК та ОСББ», висновки якого показали, що ЖКГ України потребує істотних реформ. 37,9% респондентів зазначили, що якість отримуваних ними комунальних послуг незадовільна. Найсуттєвішими проблемами у цій сфері люди назвали поточний ремонт будинку (35% опитаних відзначили цю проблему), гаряче водопостачання (30,5%), прибирання будинку та прибудинкової території (25,6%). При цьому на загальну оцінку якості послуг майже не впливає тип населеного пункту, де проживають респонденти. Але високий відсоток негативних оцінок припадає саме на ЖЕК (за типом обслуговуючої контори, роботу ЖЕК негативно оцінило 45,4% опитаних), що значною мірою детермінує недовіру й певну упередженість частини населення по відношенню до поки що незвичного і не дуже поширеного ОСББ.

Нагадаємо, 7 грудня 2017 року Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про комунальні послуги». У ньому передбачено право споживача платити за житлово-комунальні послуги менше, якщо постачальники надають послуги поганої якості, не в повному обсязі або зовсім їх не роблять.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, за 2017 рік на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 130 тисяч звернень щодо надання комунальних послуг. Насамперед, громадяни скаржилися з приводу ненадання та неякісного надання послуг водо- та електропостачання, а також опалення.

Так, жителька Херсона поскаржилася на урядову «гарячу лінію», що станом на початок листопада в її будинку ще не було підключено послугу централізованого опалення, то ж у будинку дуже холодно, температура повітря у кімнатах набагато нижча норми. Жінка попросила в найкоротші терміни посприяти у вирішенні питання щодо підключення централізованого опалення. Звернення розглядалося Херсонською облдержадміністрацією. Після зворотного зв’язку працівники «гарячої лінії» встановили, що вже наступного дня після звернення розпочались ремонтні роботи теплотраси та за декілька днів було підключено послугу централізованого опалення.

Заявниця із м. Дніпра повідомила працівників «гарячої лінії», що у під’їзді її будинку на сходах загального користування прорвало батарею опалення, з якої б'є гаряча вода. Жінка намагалась зателефонувати до аварійної служби, але невдало, тому попросила сприяння в усуненні проблеми. Після розгляду звернення Дніпропетровської облдержадміністрацією розрив труби було усунено, що й підтвердилося зворотним зв’язком.

Жителька села Сатиїв Рівненської області зателефонувала на урядову «гарячу лінію» і повідомила, що у її будинку відбувся перепад напруги в електромережі, а відтак – іскрить лічильник. Заявниця зауважила, що електричний струм від лічильника проходить на стіни її квартири. З цього вона вже зверталась в район електричних мереж (РЕМ), проте, безрезультатно, слухавку не піднімають. Жінка просила посприяти у проведенні ремонтних робіт через загрозу займання запобіжника та лічильника, а в її квартирі проживає троє неповнолітніх дітей. Розглянувши звернення, Рівненська облдержадміністрація негайно вислала на місце події бригаду працівників місцевого РЕМ, які відремонтували електромережу в її будинку. Під час зворотного зв’язку заявниця повідомила працівникам Центру, що проблема була оперативно усунена протягом години.

За період з 2 по 8 січня 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 34557 дзвінків, а також 691 звернення зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua