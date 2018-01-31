Надзвичайна ситуація будь-якого масштабу — це завжди екстрим для людей, і не лише для тих, хто опинився в епіцентрі події. А й для тих, хто перебуває поза зоною дії цієї надзвичайної ситуації, — через очікування або уявлення її наслідків. Тож зазвичай люди покладаються на швидку реакцію і професіоналізм рятувальників. А вони вивчають закордонний досвід дій в екстремальних обставинах.

Приміром, досвід Японії — країни, яка зазнала природних і техногенних катастроф. Під час аварії на АЕС «Фукусіма-1» для врегулювання ситуації активно задіяли національне телебачення: у прямому ефірі тривала трансляція з місця події, доповнена коментарями уряду та інших служб. Завдяки моментальному поширенню інформації вдалось уникнути чуток і панічних настроїв. Під час прямого увімкнення диктор зачитував дані японської метеослужби із зазначенням районів, де очікуються найбільші удари. Система оповіщення вказувала навіть приблизний час поштовхів. Наші рятувальники беруть на озброєння передовий досвід. Втім, добре було б, щоб він знадобився лише з навчальною метою.

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, на урядову «гарячу лінію» торік з питань надзвичайних ситуацій надійшло майже 3500 звернень. З них стосуються ситуацій природного характеру понад 1000 (клопотання щодо боротьби зі сніговими заметами, ремонту пошкоджених внаслідок погодних умов комунальних мереж, житлових будинків), соціально-політичного характеру — понад 500 (клопотання щодо ремонту будинків або надання компенсації за зруйноване житло внаслідок бойових дій у зоні АТО), техногенного характеру — майже 1000 (звернення щодо витоку газу, вилучення та знешкодження вибухових предметів, ліквідації наслідків пожеж, зокрема на військових складах зберігання боєприпасів у березні поблизу Балаклії на Харківщині та у вересні на Вінниччині).

Громадянка з Рівного повідомила, що телефонувала на номер 104 для виклику наряду працівників газової служби у зв’язку з тим, що у 9-поверховому будинку за адресою її проживання відчувається сильний запах газу і всі його мешканці вийшли на вулицю. Заявку прийняли, проте, за словами заявниці, працівники газової служби упродовж більш як десяти хвилин не прибули для ліквідації витоку газу. Заявниця просила сприяння щодо проведення перевірки системи газопостачання і газопроводу, щоб запобігти вибуху.

За підсумками розгляду звернення у регіональній газовій компанії «Рівнегаз» повідомили, що на ГРС «Рівне-1» було перевищено ступінь одоризації (введення в потік газу одоранту, який сигналізував би різким специфічним неприємним запахом про його витікання з газопроводів). На виконання всіх викликів було залучено додаткові сили і транспортні засоби кількістю 12 екіпажів. Також спрямовано аварійну бригаду та проведено обстеження газових мереж у будинку, де мешкає заявниця. Витоків газу не виявлено. Голова правління «Рівнегаз» подякував заявниці за небайдужість.

Заявниця з Полтави, яка фактично живе у селі Черкасівка Віньковецького району Хмельницької області, поінформувала, що через надзвичайну ситуацію природного характеру (паводок, вийшла з берегів ріка Вишиця) засмічено мулом криниці з питною водою, городи і джерело (струмок), з якого виходила труба для набирання питної води. Для вирішення питання жителі села зверталися до Покутинецької сільради, працівник якої намагався розчистити об’єкти підручним матеріалом, але безрезультатно. Нині ж питання вирішено. Віньковецька РДА повідомила, що Покутинецька сільрада вжила заходів щодо розчищення замуленого джерела технікою ТОВ «ГЕРРОМ Інвест-Ярмолинці», а також розчищено дороги від каміння та намулу.

За період з 22 по 28 січня 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 47 928 дзвінків, 896 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

♦ Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

♦ Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

♦ Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua