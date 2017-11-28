У жовтні цього року ухвалено Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій». За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, уряд працює, щоб створити мотиваційні механізми участі в пенсійній програмі, аби відновити дієздатну збалансовану систему пенсійного забезпечення. Як поінформували «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, після набрання чинності цим законом на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 27 тисяч звернень громадян щодо пенсійного забезпечення. Загалом люди зверталися по детальні роз’яснення щодо змін, внесених до законів про пенсійне забезпечення. Зокрема стосовно єдиної формули розрахунку пенсій, порядку розрахунку коефіцієнта страхового стажу, права дострокового виходу на пенсію, комплексних змін у пенсійному забезпеченні військовослужбовців, правоохоронців і державних службовців. Вони скаржилися на малий розмір підвищення після осучаснення та не проведений своєчасно перерахунок пенсій.
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Пенсіонер із Запоріжжя із 40-річним трудовим стажем, який отримує 1300 гривень, попросив роз’яснити, чому після перерахунку розмір виплати не змінився. Розглянувши звернення, Пенсійний фонд України повідомив заявника, що після перерахунку розмір його пенсії становить 1717,18 гривні. Доплату в сумі 391,30 гривні пенсіонер отримав у листопаді разом з основною пенсією.
Жителька Івано-Франківська зателефонувала на урядову «гарячу лінію» із проханням роз’яснити, скільки років страхового стажу можна добровільно придбати та яка вартість одного року. ПФУ повідомив заявниці, що статтею 12 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що люди, які не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 цього закону, мають право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Згідно із статтею 10 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (в редакції від 11. 10. 2017 р.) договором про добровільну участь може бути передбачено одноразову сплату особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (зокрема за період з 1 січня 2004-го по 31 грудня 2010 року).
При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок і більшою за суму єдиного внеску, обчисленого з огляду на максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору. Відповідно до цієї статті, яка стане чинною з 01. 01. 2018 р., сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2.
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За період з 20 по 26 листопада 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 115 114 дзвінків, 1388 звернень зареєстровано через інтернет. Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів «Київстар», «Vodafone Україна», «Лайфселл».
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Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.
Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.
Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.