Якщо на Стрітення день морозний, похмурий — весна буде ранньою та холодною

Відійшов у минуле ще один рік нашого протистояння гібридній російській війні. Упродовж новорічних і різдвяних свят, бажаючи одне одному миру, добра й усіляких гараздів, сподівалися, що бодай у ці дні ворог перестане чинити агресію. Адже із прадавніх християнських часів у традиційній молитві на Святвечір ідеться: «Якщо між членами сім’ї або сусідами були якісь непорозуміння чи сварки, їх слід залагоджувати взаємними вибаченнями, запорукою на подальший мир і злагоду». Не сталося. Окупанти на Донеччині та Луганщині не припиняли обстрілів на всій лінії розмежування. Накопичуючи біля наших кордонів армади живої сили і техніки, волали на весь світ про «загрозу нападу з боку України». Але реакція на цю безглузду риторику була жорсткою: США і Європа застерегли агресора про нові, цього разу нищівні санкції, якщо хоч один російський танк перетне кордон України.

А Папа Римський Франциск проголосив у проповіді День молитви за мир і згадав Україну: «Із тривогою стежу за зростанням напруження, що загрожує завдати нового удару по миру в Україні та підважує безпеку на всьому європейському континенті. Звертаюся з палким закликом до всіх людей доброї волі підносити молитву до Бога, щоб кожна політична дія та ініціатива більше служили загальнолюдському братерству, а не частковим інтересам».

Добре, що світ розуміє, хто провокує диктаторську руйнацію загальнолюдського братерства та миру на землі задля імперських інтересів. Тільки навряд чи вселенська молитва знешкодить кремлівського вампа. Хіба що в такий спосіб, як закликав колись протидіяти злу російський поет Володимир Висоцький:

Покарай рукой своей,

Господи,

Я имею в виду кулаком!

І кулак цей стає дедалі могутнішим завдяки зміцненню Збройних сил України і вагомій допомозі закордонних партнерів.

Та хоч би якими були наші сподівання і тривоги, плин життя спонукає до повсякденних турбот і прогнозів на майбутнє. Другий місяць зими хоч і завдав подекуди шкоди буревіями та ожеледицею, минув, на щастя, без дошкульних морозів. За повідомленнями синоптиків, середньомісячна температура в лютому теж буде помірною, з опадами в межах норми. «Лютий на порозі, весна у дорозі», — стверджує прислів’я. О цій порі, між зимою та весною, хлібороби починають готуватися до нового трудового сезону: вивозять на поля добрива, готують до сівби насіння, перевіряють справність техніки.

Старі люди й народні синоптики прогнози на майбутні весну і літо складають, спостерігаючи за станом погоди в такі дні лютневих свят: Макара Весноукажчика (1), Тимофія Напівзимника (4), Оксани Веснопровісниці (6), Стрітення Господнє (15).

Про перший день місяця побутує прислів’я: «Макар до Оксани приїде на санях, якщо на Тимофія снігу навіє». Якщо на Макара день сонячний, весна буде ранньою й теплою. Яка погода цього дня, такою вона буде впродовж місяця.

Вважають, що на Тимофія минає половина зими. Якщо цього дня йтиме сніг, то заметілі й морози ще можуть нагадати про себе і наприкінці місяця. Погожа сонячна днина — провісник ранньої теплої весни. Пасічникам слід навідатися до вуликів і послухати, як поводяться крилаті трудівниці. Якщо гудуть тихенько, почуваються добре. Гучне тривожне гудіння означає, що сім’ї бракує їжі.

Оксана Веснопровісниця нагадує господарям, що час перевірити запаси кормів для худоби. До першого весняного випасу їх знадобиться не менше вже з’їдених. Корівок слід підгодовувати перед доїнням, а телятам і ягнятам давати малими порціями двічі на день. Яка погода на Оксани, такою буде весна.

Останнє велике зимове релігійне свято — Стрітення Господнє. Його ще називають Зимобор, Громниці. За давнім повір’ям, на сороковий день після Різдва Христового зима зустрічається з весною. Віряни освячують у храмах воду і свічки. Стрітенська вода вважається цілющою. Нею окроплюють помешкання, хворих людей, худобу і птицю. Свічку-громничку вважають оберегом. Якщо когось із членів сім’ї проводжають у далеку дорогу, йому дають крихту воску з неї — це запорука безпечного повернення.

Досі збереглося багато стрітенських народних прикмет. Більшість із них стосується прогнозування погодних умов. Наприклад, святкова свіча горить тихо на спокійне літо, а якщо потріскує, літо буде із грозами; якщо день морозний, похмурий, — весна буде ранньою й холодною; сонячна погода — на врожай зернових і добре роїння бджіл; капіж зі стріх — гарно вродить пшениця. За давньою традицією, на Стрітення випускають із кліток на волю диких пташок, а в садах і біля обійстя вивішують на деревах шпаківні. Це традиційні подарунки провісникам весни.

Останнього тижня перед Великоднім постом відзначаємо свято Колодія. Його ще називають Масниця, Колодки, Сиропусний тиждень. У міських парках, скверах відбуваються велелюдні гуляння. На останніх цього сезону вечорницях дівчата обирають собі суджених.

На жаль, не в кожній українській сім’ї пануватиме піднесений настрій на Стрітення Господнє і Колодія. Між цими велелюдними святами віднедавна навіки вкарбовано в історію нашої держави дві сумні дати: День пам’яті Героїв Небесної Сотні і День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

У Міжнародному суді ООН і Європейському суді з прав людини взято до розгляду позови «Україна проти Росії» щодо Криму. Їх поповнюватимуть позовами про злочини агресора проти людяності на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Рано чи пізно відповідати Росії за ці злодіяння доведеться. Зійсняться пророчі слова Тараса Шевченка: «Борітеся — поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!»

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»

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11 лютого — Міжнародний день жінок і дівчат у науці

13 лютого — Всесвітній день радіо

14 лютого — День святого Валентина. Свято закоханих

15 лютого — День вшанування учасників бойових дій на території інших держав; Стрітення Господнє

16 лютого — День вшанування військового журналіста

20 лютого — День пам’яті Героїв Небесної Сотні; День соціальної справедливості; Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого — Міжнародний день рідної мови

26 лютого — День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

28 лютого — День штурманської служби авіації Збройних сил України; Колодія, Масниця