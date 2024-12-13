Триває ініційований Міністерством розвитку громад та територій пілотний проєкт з підготовки водійок вантажівок. Учасниці програми вже завершили теоретичне навчання та розпочинають практичні уроки водіння. Заплановано, що практичне навчання триватиме до лютого 2025 року. Після завершення практичної частини учасниці проєкту складатимуть іспит для отримання посвідчення відповідної категорії.

«Наше завдання — продемонструвати, що професія водія не має статі, а головне — необхідні навички та бажання опанувати новий фах. Мета проєкту — не просто навчити жінок, а забезпечити працевлаштування, адже лише так можна долати стереотипи та упередження щодо традиційно чоловічих професій. Нині учасниці готуються до практичних занять з водіння вантажівок. Ми бачимо їхню мотивацію, прагнення до розвитку та запит на знання. Зокрема, жінки цікавляться правильним проходженням процедур перевірки документів і вантажу, а також особливостями оформлення протоколів та іншої супровідної документації. Наша мета — забезпечити формування комплексних навичок, які дадуть водійкам змогу почуватися максимально впевнено за кермом під час кожного рейсу», — коментує заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Учасниці вже розпочали відвідувати підприємства компаній-партнерів, що висловили готовність працевлаштувати випускниць програми. Наприклад, відбулися візити до компаній Fozzy Group Логістика та Novus у Києві. Під час екскурсій на підприємства жінки дізнаються про переваги працевлаштування в конкретній компанії, рівень заробітної плати, умови роботи, особливості адаптації на робочому місці та безпосередньо ознайомлюються з автопарком підприємства.

На черзі — екскурсії на інші підприємства, зокрема ТОВ «ТрансЛогістик», МХП, Metro, AST, Kronospan Rivne.

Нагадаємо, пілотний проєкт з підготовки водійок вантажівок втілюють із вересня 2024 року в чотирьох містах: Київ, Рівне, Тернопіль та Хмельницький. Ключова мета ініціативи — розширити професійний потенціал жінок у галузі перевезень, що особливо важливо в умовах кадрової кризи та дефіциту водіїв-далекобійників в Україні. У межах ініціативи заплановано навчити щонайменше 100 жінок для працевлаштування в компанії-партнери, що займаються перевезеннями.

Пілотний проєкт з підготовки та працевлаштування водійок вантажівок реалізує ГО «Фундація інституційного розвитку» з ініціативи Міністерства розвитку громад та територій України за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій