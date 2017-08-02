На початку липня цього року інженер-конструктор КВ-2 ДП «АНТОНОВ» Андрій Яценко став чемпіоном України в класі кордових пілотажних моделей, а також посів перше місце в цьому ж класі в рамках етапу Кубку світу з авіамодельного спорту, який відбувся в кінці червня у місті Пуатьє (Франція). У цьому класі брали участь 20 спортсменів з різних країн світу, в основному з Франції, Бельгії, Китаю. Ця перемога – не перша в житті спортсмена. Щороку Андрій бере участь у змаганнях міжнародного та всеукраїнського рівня. Авіамодельним спортом займається з шести років. На станцію «Юних техніків» його привів старший брат Юрій, з яким він тепер інколи ноді їздить на змагання, хоча живуть у різних містах (брат у Харькові). Батько – слюсар Південного гірничо-збагачувального комбінату (ПГОК, Кривий Ріг) дав синам перші уроки майстрування.

До КБ «АНТОНОВА» у скрутні 90-ті Андрій Яценко потрапив на роботу саме завдяки захопленню авіамоделюванням. Тоді мешканців інших міст на підприємство не брали, але Генеральний конструктор Петро Балабуєв, дізнавшись, що Андрій кандидат у майстри з авіамодельного спорту дав особисту вказівку – зарахувати. Петро Васильович чудово знав, що з хлопця, який має такі навички, вийде гарний інженер.

Цікаво, що на міжнародних змаганнях з цього виду спорту саморобні моделі літаків презентують не всі спортсмени. Більшість учасників купують моделі. Щоб зробити самотужки авіамодель, потрібно бути авіаінженером. «Може літати Баба-Яга, двері, візок і навіть сокира… Колись з колегами зробив авіасокиру: причепили до неї двигун, кермо і продемонстрували на Сорочинській ярмарці у 1986 році. До одного з відвідувачів виставки довелося викликати швидку, оскільки через свій сміх він отримав… серцевий напад», – розповідає Яценко.

Українські спортсмени не мають змоги відвідувати всі етапи Кубку світу з авіамодельного спорту, які проводяться у різних країнах світу регулярно. Цей спорт – задоволення не з дешевих. Щоб побудувати літак, потрібно мати гарні умови та відповідні верстати, або кошти на придбання техніки. Захоплюються авіамоделюванням люди багатьох професій.

Авіамодельна лабораторія, заснована ще при Олегові Антонові, служить спортсменам підприємства понад 50 років. Багато з них стали чемпіонами світу, Європи, СРСР і України. А троє з них – нині майстри спорту міжнародного класу є членами збірної команди України. Один з них – Андрій Яценко. Він розповів «УК» про стан авіамодельного спорту в Україні та його значимість для авіаційного розвитку держави.

УК: Андрію, скільки треба часу і фінансів, щоб скласти одну авіамодель?

— Виготовлення авіамоделі триває від трьох місяців до півроку. Оскільки на змаганнях вона може розбитися, треба мати дві-три аналогічні машини. Плюс вартість пального. Економлю за рахунок того, що роблю все сам.

УК: Що потрібно для занять цим видом спорту?

— Інтерес до авіації, прагнення щось робити своїми руками і гроші.

УК: Скільки коштів витрачаєте на участь у міжнародних змаганнях?

— З урахуванням вартості палива на авто та проживання в готелі в середньому 50 євро за добу. Крім того, внесок за змагання, витрати на їжу. Керівництво ДП «АНТОНОВ» допомагає у фінансуванні, сприяє в організації поїздок на чемпіонати світу і Європи.

УК: Які перемоги пам’ятні?

— Призові місця на чемпіонатах світу та Європи, кубок чемпіонів у Лондоні. Запам’яталася наша з братом участь у цікавому чемпіонаті з авіамоделювання у США. Перед чемпіонатом тут судді виставляють оцінки за красу побудови літака, за те, наскільки якісно він пофарбований. Про це ми дізналися останньої хвилини, навіть не встигли обтерти модель від масла та відполірувати. Максимальна оцінка — 20 балів. Моєму літаку дали 17 балів. Це дуже висока оцінка від суддів.

УК: Скільки людей займаються авіамоделюванням в Україні?

— Тих, хто літає, до тисячі. Фахівців світового рівня — до 200 осіб за всіма класами авіамодельного спорту. У змаганнях високого рівня в Україні беруть участь 20—30 спортсменів у кожному класі.

УК: А як оцінюєте стан авіамоделювання в країні?

— За часів СРСР для знайомства молоді з технікою держава спрямовувала значні кошти, нині ж кількість технічних гуртків зменшилася. Якщо не відродити такі секції, через 10—15 років у нас виростуть технічно безграмотні люди. Раніше в районі Нивок і Святошина було чотири авіамодельні гуртки, два з них антоновські. Тепер жодного! Керівництво ДП «АНТОНОВ» працює над відродженням авіамодельного гуртка в дитячо-оздоровчому комплексі «Антей».

Мій друг японець, колишній головний інженер заводу «Хонда», розповідав: коли 2000-го в Японії підрахували, що через 15 років там буде дефіцит інженерів, то відкрили тисячу(!) гуртків технічної творчості з викладачами- інженерами. За 30 кілометрів від французького міста Пуатьє розташоване маленьке село, де живе мій знайомий, чемпіон Європи з авіамодельного спорту. Там лише 20 будинків, але є авіамодельний гурток. Україні слід замислитися над своїм інженерним майбутнім.

ДОСЬЄ «УК»

Андрій ЯЦЕНКО народився у 1964 році у Кривому Розі. У 1982 році працював слюсарем на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті (ПГОК). В 1991 році закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «інженер». Після його закінчення працює на ДП «АНТОНОВ» інженером-конструктором.

Вікторія КОВАЛЬОВА

для «Урядового кур’єра»