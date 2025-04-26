Про важливість цього йшлося на зустрічі президентів України та Південно-Африканської Республіки

Дипломатичні зусилля для закінчення війни справедливим миром, звільнення військових і цивільних полонених та повернення незаконно депортованих і переміщених росією українських дітей були головними темами переговорів президентів України та Південно-Африканської Республіки. Про це Володимир Зеленський повідомив після закінчення зустрічі. Це перший двосторонній візит Президента України до ПАР з моменту встановлення дипломатичних відносин між двома державами.

Володимир Зеленський зокрема поінформував про наслідки російських обстрілів України в ніч на четвер. Глава держави повідомив, що через цю російську атаку він вирішив скоротити програму візиту до ПАР. Щоб проявити повагу та провести всі заплановані зустрічі, в Південно-Африканській Республіці залишився міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса обговорили те, як важливо зараз максимально об’єднати всі глобальні зусилля й забезпечити тиск на росію заради миру. Окремо йшлося про можливості на рівні «Групи двадцяти», у якій ПАР головує цього року.

«Південно-Африканська Республіка готова та продовжує підтримувати всі зусилля, зокрема багатосторонні, для досягнення справедливого, сталого, всесяжного миру», — зазначив Президент ПАР.

Глава Української держави наголосив на проблемі звільнення полонених і повернення дітей. Під час зустрічі він передав список 400 українських дітей, яких викрала росія.

Крім того, лідери обговорили питання двостороннього порядку денного. Володимир Зеленський акцентував, що Україна має можливості в гарантуванні енергетичної безпеки,сільському господарстві, виробництві добрив, безпекових виробництвах і технологіях. Україна запропонувала ПАР створити спільний мінеральний хаб для виготовлення й транспортування добрив.

«Ми можемо також працювати разом для істотного збільшення генерації електроенергії у вашій країні — від атомної до відновлюваної енергетики. Доступна й дешева енергія завжди допомагає економічному зростанню. Я доручив нашим урядовцям докладно опрацювати кожен можливий спільний проєкт», — сказав Президент.

Сиріл Рамафоса зазначив, що Південно-Африканська Республіка зацікавлена в розвитку всіх можливих напрямів співпраці з Україною.

«Ми відзначаємо зусилля, яких докладає Україна, зокрема Президент Зеленський, для розширення відносин з африканськими країнами. Ми відзначаємо ініціативу з постачання зерна, харчових продуктів, а також ініціативу щодо створення зернового хабу в Момбасі в Кенії», — підсумував Президент ПАР.

Спілкуючись із представниками ЗМІ, Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна не може погодитися на домовленості, які суперечатьнашимцінностям та Конституції. Він зазначив, що Україна хоче закінчити війну й отримати надійні гарантії безпеки. Але першим кроком до мирних переговорів має стати повне безумовне припинення вогню.

«Ми все робимо, що пропонували партнери. Тільки те, що суперечить нашому законодавству та Конституції, ми не можемо робити. І це зрозуміло, бо навіть боротьба за незалежність нашої держави, за наш суверенітет і за територіальну цілісність — це наше виживання. І тут ми абсолютно прямі й абсолютно прозорі», — зауважив Президент.

За словами Володимира Зеленського, важливо, щоб весь світ підтримав мирні ініціативи та змусив росію закінчити війну.

Джерело: Офіс Президента