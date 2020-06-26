Цьогорічним випускникам загальноосвітніх шкіл, які виявили бажання складати Зовнішнє незалежне оцінювання, відверто не позаздриш. Тривалий коронавірусний карантин, з одного боку, дав змогу багатьом учням поліпшити річні оцінки, перебуваючи на дистанційному навчанні. Особливо тим, хто у першому півріччі не надто переймався результатами.

Крім того, наприкінці карантину стало відомо, що річне оцінювання дітей можна проводити за підсумками того-таки першого півріччя. Тобто дехто, геть нічим не переймаючись, спокійно прогуляв із середини березня по травень. Сподіваємося, серед таких мало хто зважився подавати документи на цьогорічне ЗНО. Та й наша розмова не про них.

А хто хотів учитися, той старанно продовжував цей процес. З іншого боку, саме на них припало величезне психологічне навантаження, помножене на віддалення від учителів, певну складність освоєння нових форм навчання й непередбачувану нервовість. Адже вислів: заочно навчатися — то все одно, що заочно харчуватися, не втратив своєї актуальності. Бо живого спілкування з учителем не замінить жоден вайбер чи зум.

Санітарна безпека — передусім

Відрізнятиметься й нинішня процедура проходження ЗНО. До відпрацьованих механізмів, так би мовити, інтелектуальної безпеки, додалися санітарні. Аби уникнути скупчення біля входу до пункту тестування, допуск учасників розпочався вчора о 9:50 і тривав годину. У запрошенні-перепустці вказано проміжок часу, протягом якого учасникові ЗНО рекомендовано прибути на місце й пройти процедуру допуску. Вона складалася з проходження термометрії та ідентифікації учасників ЗНО, повідомив напередодні Український центр оцінювання якості освіти.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО дозволено лише за наявності оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті; а також запрошення-перепустки для участі у ЗНО, яке діти мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Абітурієнтів не допустять у разі відсутності оригіналу сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у сертифікаті, або за умови надання копій цих документів чи електронної версії ID-картки у мобільному додатку «Дія». Хто запізнився — залишається за дверима.

Аудиторії провітрюватимуть перед початком тестування і протягом дня. За винятком аудиторій для ЗНО з іноземної мови. Бо в ньому передбачено частину аудіювання, яке потребує тиші й відсутності зайвих звуків ззовні.

Парти в аудиторіях розміщено на відстані, за однією партою перебуватиме одна особа.

Учасникам радять взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і, за потреби, скористатися, повідомляє Укрінформ.

Не можна мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження й відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачено процедурою тестування.

А під час тестування з математики було заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором тощо. Речі, не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання, учасники залишають у спеціально відведеному місці, на яке вкаже інструктор в аудиторії тестування.

До уваги постраждалих від повені

Хто не зміг потрапити на пункт тестування через температуру вище 37,2 чи з інших поважних причин, з 23 липня по 11 серпня передбачено додаткову сесію. Стосується це й школярів із постраждалих від негоди західних областей. Для того, щоб перенести участь у ЗНО на додаткову сесію через стихійне лихо, слід звернутись до регіонального центру оцінювання якості освіти постраждалої від повені області. Регіональні центри готові надати необхідну інформацію, а на їхніх сайтах буде розміщено зразок заяви про участь у додатковій сесії, яку мають подати учасники ЗНО.

ДОВІДКА «УК»

На ЗНО з математики зареєструвалися 186 072 особи, для яких створено 12 618 аудиторій у 795 пунктах тестування. Загалом до проведення ЗНО залучено 242 650 працівників і 11 630 медиків. На основну сесію ЗНО зареєстровано 379 493 учасників, які обрали 1 227 154 тестування. Надруковано 1 166 280 зошитів сертифікаційних робіт.

Графік на червень: математика — 25, українська мова й література — 30. У липні: фізика — 2, іспанська, французька, німецька мови — 6, англійська мова — 7, історія України — 9, біологія — 13, географія — 15, хімія — 17.

До 17 липня буде оприлюднено результати з математики й фізики, до 25. 07 — з української мови й літератури, історії України, іноземних мов, біології. До 29 липня оприлюднять результати з хімії та географії.

Додаткова сесія — з 23 липня до 11 серпня.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»