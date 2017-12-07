Прем’єр попросив добросовісно поставитися до розбудови навчальної інфраструктури, щоб до 2020 року забути про дефіцит місць у дитсадках

Цього разу Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розпочинав роботу заспокійливим зверненням. Мовляв, він чудово усвідомлює, що нині в кожній оселі найчастіше лунають запитання «Як ми житимемо завтра?» та «Як розвиватиметься Україна?» У меншій кількості родин намагаються знайти відповідь на те, «чи вдасться здолати рух, спрямований на руйнацію держави?» На все це глава уряду відповів швидко: «У нас завжди є вибір створювати й будувати чи знищувати та руйнувати. Я в своєму житті завжди створював та будував. Я завжди буду проти тих осіб, котрі намагається руйнувати нашу державу. Що буде завтра? (йдеться про 7 грудня. — Авт.) Важливий день для затвердження проекту закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Від рішення залежатиме, як ми проживемо наступний рік». А наступний рік Прем’єр планує прожити у стабільній державі, яка дасть пересічним громадянам змогу працювати за гідний дохід, жити «в прогнозованому спокої».

«Завтра буде краще, ніж учора. Уряд і надалі змінюватиме ситуацію в країні», — резюмував Володимир Гройсман.

Він деталізував, що впевненість в економічному зростанні засвідчить розбудова нових дитячих садочків, шкіл, котелень, доріг, фермерських господарств, молочнотоварних комплексів. Окрім цього, країна видобуватиме більшими обсягами власне блакитне паливо і зменшуватиме залежність від імпортованого газу.

Щоб державний кошторис на 2018 рік набув законодавчих обрисів сьогодні, податковий і бюджетний комітети Верховної Ради повинні були ще вчора ухвалити всі необхідні рішення. Прем’єрське прохання щодо цього питання звучало так: «Це відповідальний день для парламенту. Із середини вересня ми проводили дискусії, підготували якісний проект бюджету на 2018 рік. Ми маємо шанс ухвалити бюджет завчасно, ухвалити всі рішення. Це бюджет розвитку і економічного зростання, який забезпечує модернізацію України».

Глава уряду підкреслив, що Кабінет Міністрів заклав у проект ефективні інструменти розвитку економіки, забезпечення добробуту людей, упровадження модернізації промисловості, будівництва інфраструктури й реалізації програм енергоефективності. Він подякував Президентові й представникам депутатського корпусу за допомогу в проведенні бюджетного процесу.

Коштів вистачить на всіх дошкільнят

Будівництво дошкільних закладів і дитячих садків має стати пріоритетом проектів, які фінансуються за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, а чергу в садках потрібно подолати не пізніше 2020 року. Прем’єр пообіцяв, що відтоді питання черг до дитячих садків не виникатиме. «Зрозуміло, що це треба було зробити раніше, але можливості не було. Тепер наше завдання в тому, щоб у ДФРР пріоритетним проектом став дитячий садок. Ухвалимо бюджет, я сподіваюся, і три тижні готуватимемося, щоб у кожному регіоні кожен отримав завдання і з початком будівельного сезону розпочав будівництво. Маленькі українці не мають стояти у чергах», — означив позицію Володимир Гройсман.

Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, згідно з планом Міністерства освіти і науки, у садках та дошкільних закладах до 2020 року має бути 97 147 додаткових місць. Це повністю задовольнить відповідну потребу суспільства. Проект закону «Про Державний бюджет на 2018 рік» передбачає надання 6 мільярдів гривень для Державного фонду регіонального розвитку.

У цьому контексті висловлювалася міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Вона пояснила, що розпорядженням уряду щодо розвитку дошкільної освіти передбачено створення передумов здобуття дітьми доступної дошкільної освіти. Нині у країні на 100 місць у дитячих садках припадає 113 дітей, а на початку 2016 року в чергах до дитсадків перебувало 90,5 тисячі дітей. Створення додаткових місць у дошкільних навчальних закладах дасть змогу не просто ліквідувати чергу, а забезпечити нормальну завантаженість груп у них.

Володимир Гройсман заявив, що фінансування навчальних закладів I і II рівнів акредитації з 2018 року стане відповідальністю місцевих органів влади. Його забезпечуватимуть у повному обсязі. «Колективам і цим установам нічого не загрожує. Буде забезпечено заробітну плату й фінансування діяльності. У нас є кошти, ми підстрахуємо. Але закликаю органи місцевої влади брати на себе відповідальність», — наголосив він. А ще КМУ наступного року пріоритетно спрямовуватиме кошти Державного фонду регіонального розвитку на будівництво дитячих садків.

Про мінімалку 4100 говорити зарано

Окремо Прем’єр доручив міністерствам юстиції і внутрішніх справ розібратися з новим видом вимагання щодо експортерів, коли від бізнесу вимагають сплати коштів під загрозою дискредитації на зовнішніх ринках. У такий спосіб він відреагував на слова міністра соціальної політики Андрія Реви. Мовляв, шахраї реєструють громадські організації й звертаються до експортерів із проханням зробити благодійний внесок. Якщо такі організації отримують відмову, то різноманітними методами досягають внесення до реєстру досудових розслідувань справ за скаргами про нібито низьку якість виробленої продукції, після чого звертаються до контрагентів експортерів. Це часто призводить до фінансових втрат. «Я такого ще не чув. Це шахрайство. Доручення Міністерству юстиції і Міністерству внутрішніх справ розібратися в ситуації. Завдають збитків державі і шкоди економіці, це питання потрібно взяти під контроль», — наполіг Володимир Гройсман.

А перед початком засідання уряду Андрій Рева розповів, що підвищення мінімальної заробітної плати до 4,1 тисячі гривень за наявності економічних ресурсів може відбутися до третього кварталу 2018 року. Його слова цитує УНІАН: «Розрахунки засвідчують, що з урахуванням індексу інфляції, інфляційних процесів у 2017 році та прогнозів на 2018 рік прожитковий мінімум має бути 4023 гривні. Тому пропозиція Президента зі встановлення мінімальної заробітної плати 4,1 тисячі гривень — прорахована норма, прорахований розмір мінімальної заробітної плати, яка, відповідно до законодавства, має бути в Україні в 2018 році». Він нагадав, що в проекті держкошторису-2018 залишається норма 3723 гривні.

За підсумками першого кварталу під час виконання норм бюджету можна буде розглянути можливість перегляду цього показника. Президент пропонує зробити це не пізніше осені 2018 року. «Але це буде реалізовано тоді, коли економіка дасть змогу це зробити», — додав Андрій Рева.

PS. Того дня КМУ дав старт постанові, яка посилює механізм роботи державних реєстраторів для усунення можливості їхнього сприяння аграрному рейдерству; схвалив створення Державної служби якості освіти, організаційного комітету та затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 100-річчя від дня заснування Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова».