Про педагогічний колектив Роганської гімназії кажуть, що там працює творчий, ініціативний згуртований колектив. Учителі не на словах, а на ділі дбають, щоб їхні учні мали змогу здобувати в закладі освіти селища різнобічні глибокі знання, як у великому місті. Отож коли педагоги дізналися, що вивчати іноземну мову в їхній гімназії можна за новітніми технологіями, шансу не пропустили. Вони підготували мініпроєкт «Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології у вивченні іноземних мов» для участі в обласному конкурсі мініпроєктів «Разом у майбутнє» і перемогли.

Інноваційний клас

Загальний бюджет мініпроєкту — 171 280 гривень. З обласного бюджету було надано 50%, тобто 85 640 гривень, з місцевого — 45% , що становило 77 076 гривень. Кошти ініціативної групи педагогів становили 5% — 8564 гривні. Для кабінету іноземних мов гімназія придбала 15 ноутбуків, мультимедійний проєктор з екраном і роутером, які були необхідні для облаштування інтерактивного, сучасного мотиваційного простору для вивчення іноземних мов.

— Узяти участь в обласному конкурсі мініпроєктів запропонувала селищна рада, — розповідає директор гімназії Віра Меленті. — Оскільки в гімназії українська мова навчання, з першого класу учні поглиблено вивчають англійську, з п’ятого додаються ще дві мови: німецька та російська, яку викладають факультативно, тому ми схопилися за цю ідею. І в нас усе вийшло. У гімназії є всі можливості ефективно готуватися дітям до ЗНО. Усе тестування минулих років є на сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Отож на кожному уроці цьому тестуванню приділяють небагато часу — всього 5 хвилин. Але учні, які тестуються, відразу бачать свої результати. І вони разом з педагогами розуміють, над чим їм іще треба попрацювати.

За словами директора гімназії, завдяки інноваційному комп’ютерному комплексу учні можуть виходити в інтернет наприклад для участі в інтернет-олімпіадах, спілкуватися з друзями з англомовних країн у режимі онлайн, у скайпі тощо. Крім того, в учнів є доступ до багатьох англомовних програм і проєктів, кросвордів.

— Такий клас у нас поки що один, — долучається до розмови вчитель англійської мови та інформатики Максим Лементаренко. — Але розклад складають так, щоб усі учні гімназії могли навчатися в лінгафонному кабінеті.

Тут, як розповіли самі гімназисти, вони можуть займатися і в післяурочний час, аж до сьомої години вечора. А щодня до їхніх послуг — освітній проєкт «На урок», де проходять олімпіади, працюють із сайтом «Кахут», який ми бачили на уроці англійської мови в 10 класі. Це, як нас поінформували, американський ресурс, який дає змогу у подальшому проходити сертифікацію «Тісі» і «Тойфул».

Можна не складати ЗНО

— Згідно з новим наказом, якщо учень отримує сертифікат з «Тойфул», то він може не складати ЗНО й автоматично отримує 200 балів, — пояснює Максим Лементаренко. — Тобто ми готуємо учнів до того, щоб вони самостійно могли отримати сертифікат і навчатися.

Поряд із сучасним лінгафонним кабінетом розміщено кабінет з вивчення німецької мови, і всі учні, хто її опановує, користуються новим комп’ютерним обладнанням. У них програмне забезпечення має назву «Так». Як розповіли гімназисти, вивчення німецької мови проходить у віртуальній подорожі країнами. Лінгафонний кабінет використовують і для вивчення української мови. Але переважно тут працюють учні, що вивчають іноземні мови.

«Найголовніше, що наш колектив має бажання щось змінювати, не сидіти, а йти вперед, — резюмує директор гімназії. — У нас усі 57 працівників дуже енергійні. У гімназії навчається 450 учнів, і вони мають здобувати освіту такої якості, як у міських школах. І ми цього досягли. У 2017 році наші учні брали участь у міжнародному проєкті «Година коду» з інформатики за темою «Зберегти себе в інтернеті» й вибороли призове третє місце на всеукраїнському рівні. А у світі посіли 16 місце. Наші гімназисти — постійні члени Малої академії наук, де в конкурсах наукових робіт виборюють призові місця в області. Вони беруть активну участь у всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів. Щодо мов, то позаторік учениця 11 класу Анастасія Шеломкова брала участь у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з англійської мови й на районному етапі посіла перше місце, а на обласному — третє. У 2019 році учень 11 класу Роман Воронін повторив результат Анастасії. А ще одна наша гімназистка-третьокласниця Поліна Карацюба брала участь у IV (Всеукраїнському) етапі XIX Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика і виборола друге місце. Її нагороджував Президент України».

Досвід надихнув і окрилив

Сучасний комп’ютерний клас успішно працює в Роганській гімназії понад два роки. Заохочені успіхом від перемоги в обласному конкурсі мініпроєктів «Разом у майбутнє» вчителі та батьківське самоврядування гімназії торік підготували новий мініпроєкт із капітального ремонту танцювальної зали й перемогли вдруге. Цього разу загальна вартість проєкту становила 280 000 гривень, з яких 45% (126 000 гривень) надав обласний бюджет, 45% (126 000) — місцевий та 10% (28 000) вклало батьківське самоврядування гімназії.

— Це дуже добре, що ми мали позитивний досвід участі в попередньому обласному конкурсі мініпроєктів, — зазначає Віра Меленті. — Той перший успіх нас так надихнув і окрилив, що ми вже разом з батьками вирішили спробувати своє щастя ще раз. І не помилилися.

У танцювальній залі, яку спонсори з картонної фабрики облаштували ще в 2000 році, діти навчаються хореографії й танців. Звісно, все обладнання там застаріло, і його потрібно було замінювати. Із таким проханням батьки гімназистів звернулися торік до селищного голови Роганської ОТГ Федора Шевченка. Той не відмовив і запропонував разом думати, як це зробити швидко з найменшими затратами для місцевого бюджету. Тоді й зародилася думка взяти участь у конкурсі мініпроєктів. Батьки й педагоги написали програму «Танцювальний простір — дітям Роганської громади». Педагогів, як і завжди, запалювала директор гімназії Віра Меленті. Батьківську ініціативну групу очолила голова батьківського самоврядування Наталія Бірюкова. А допомагав їм створювати конкурентоспроможний мініпроєкт заступник селищного голови Микола Котелевець. Результат був позитивним: танцювальну залу відремонтували.

— Замінили освітлення, дзеркала, спеціальний лінолеум для танцювальних класів привезли з Дніпропетровської області, — розповідає Віра Меленті. — Будівельники довго не могли його знайти в Харкові, бо за всіма правилами хореографії підлога в танцзалі має бути дерев’яна. Але коли вона старіє, діти травмують руки і ноги. Тож ми вирішили зробити покриття з неслизького лінолеуму. І тепер в оновленій залі успішно працюють танцювальні гуртки «Атлантіс» та «Фаворит». А на останній сесії Роганської селищної ради, у лютому, надано кошти на ремонт рекреацій третього поверху гімназії та облаштування на ньому туалетних кімнат.

Бажань багато не буває

Одночасно з ремонтом танцювальної зали гімназії в селищі Докучаєвське Роганської ОТГ було реалізовано ще один мініпроєкт «Спорт для всіх — для громади успіх» загальною вартістю 229 850 гривень. Його ініціювала громадська організація «Ресурсний центр розвитку «Громада». Обсяги співфінансування: 45% — обласний бюджет, 45% — місцевий, 10% — кошти громадської організації.

Цьогоріч, як повідомили в селищній раді, громадські організації та батьківські комітети закладів освіти, що працюють на території об’єднаної громади, готують проєктні заявки для участі в обласному конкурсі мініпроєктів «Разом у майбутнє». Їх планують подати на розгляд конкурсної комісії найближчими днями.

Батьківський комітет Роганської гімназії готується до подачі мініпроєкту щодо поліпшення доступності закладу освіти для маломобільних груп населення. А батьківський комітет Пономаренківської ЗОШ І—ІІІ ступенів розробляє до конкурсу мініпроєкт з доукомплектування шкільної спортивної зали обладнанням для тренувань з різних видів єдиноборств. Громадська організація «Ресурсний центр розвитку «Громада» ініціює мініпроєкт зі створення простору відпочинку під час перерви для учнів Роганського аграрного ліцею.

Хочуть виграти в обласному конкурсі ще дві громадські організації: «Центр розвитку культури, молоді та спорту» і «Довіряй молоді». Перша підготувала мініпроєкт з дообладнання дитячого клубу «Сонечка» в селищі Докучаєвське інтерактивним обладнанням для всебічного розвитку дітей. Друга планує подати проєктну заявку на створення баскетбольного майданчика в селі Хроли Роганської ОТГ.

Важливо, що кожний із цих проєктів — не просто продукт спільної праці, спрямований на розв’язання локальних проблем громади, а розуміння життєвих потреб конкретних людей.

— Багато проєктів не буває, — стверджує голова об’єднаної громади Федір Шевченко. — Головне, щоб була зацікавленість самих жителів у розв’язанні проблем, ініціатива. Тоді й кошти знайдуться.

Голова ОТГ пригадав, як у грудні 2016 року відбулися вибори і до Роганської об’єднаної територіальної громади увійшло два селища і п’ять сіл, у яких близько 15 тисяч жителів.

— У нашій громаді три освітні заклади, три дитячі садки, два будинки культури, музична школа й агроуніверситет, — розповідає Федір Шевченко.

— До об’єднання бюджет Роганської селищної ради становив понад 10 мільйонів гривень, Пономаренківської, з якою об’єдналися, — близько 5 мільйонів гривень. Після злиття бюджет ОТГ зріс майже до 60 мільйонів гривень. А на 2020 фінансовий рік у нас затверджено вже 112 мільйонів гривень. Основний платник податків — це підприємство «Філіп Морріс Україна». Воно давно було на нашій території, але податок на прибуток ішов не в наш селищний бюджет, а в місто Харків. Закон про добровільне об’єднання громад розставив усе на свої місця. Коштів в ОТГ істотно побільшало, і ми вкладаємо їх у дороги, ремонт освітніх та інших закладів.

У Роганській ОТГ реалізують ще два важливі для громади проєкти: «Безпечне селище» та «Поліцейські офіцери громади».

— Ми вже забезпечили поліцейських робочими місцями, необхідною матеріально-технічною базою, — каже голова об’єднаної громади. — Передбачили в бюджеті кошти на камери відеоспостереження, бо твердо вирішили: у нас це буде.

Світлана ВЕРШИНІНА,

Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

ДОВІДКА «УК»

На поліпшення добробуту громад Харківщини завдяки мініпроєктам соціального спрямування у 2019 році було надано 67,2 мільйона гривень; заходи з благоустрою та екології профінансовані обсягом 10,8 мільйона гривень; на збереження історико-культурної спадщини та розвиток туризму залучено 2,1 мільйона гривень. Половину цих коштів надано з обласного бюджету, як це й передбачено умовами конкурсу «Разом у майбутнє».