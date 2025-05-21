Обговорили забезпечення стабільної роботи та перспективи розширення мережі мобільних аптечних пунктів, особливо у прифронтових районах і віддалених громадах, де немає доступу до стаціонарних аптек.

Нагадаємо, в січні 2024 року в Харківській області запрацював перший мобільний аптечний пункт. Його маршрут охоплював 86 сіл, зокрема прифронтові громади, де не було жодної аптеки. Відтоді мережа мобільних аптек стрімко зростає.

На травень 2025 року в Україні працюють 29 мобільних аптечних пунктів у 17 областях. Ще один готується до виїзду найближчим часом. Маршрути переважно охоплюють саме ті населені пункти, де зовсім немає стаціонарних аптек. Ідеться про найвіддаленіші громади, прифронтові райони, села з обмеженим доступом до медичної інфраструктури.

«Ми відрядили першу мобільну аптеку в січні 2024 року одним маршрутом в Харківській області. Нині маршрути мобільних аптек охоплюють понад 1000 населених пунктів. Це тисячі людей, які отримали доступ до ліків там, де раніше не було жодної аптеки.

У воєнний час мобільна аптека — це не просто точка продажу. Це точка довіри, стабільності й турботи про людей у громадах. У таких аптеках можна придбати і рецептурні, і безрецептурні препарати, зокрема за програмою «Доступні ліки», що дає змогу людям економити кошти й головне — не переривати лікування.

Ми продовжимо розвивати цю мережу там, де вона справді потрібна. І для цього нам необхідна активна участь громад і аптечного бізнесу. Держава вже створила умови, а тепер важливо, щоб ці ініціативи активно втілювали на місцях», — наголосив міністр охорони здоров’я.

Найбільше населених пунктів охоплюють маршрути мобільних аптек в Харківській, Київській, Черкаській і Чернігівській областях. За кількістю мобільних аптек лідери — ті самі області: по три пункти в кожній. Ініціативу підтримують і комунальні, і приватні оператори: 14 мобільних аптек працюють на базі державних та комунальних підприємств, 15 — на базі приватних.

Завдяки роботі мобільних аптек ліками вже забезпечено понад 70 тисяч пацієнтів. Згідно з даними Держлікслужби, в них погашено понад 4000 електронних рецептів за програмою «Доступні ліки». Найбільший попит серед пацієнтів мають ліки від тиску, серцеві препарати, знеболювальні, вітаміни та засоби для поліпшення травлення.

Фармацевти, які працюють у мобільних аптеках, не лише відпускають ліки — вони підтримують жителів, надають базові консультації й за потреби доставляють необхідні препарати на замовлення. Автомобілі мобільних аптек оснащено згідно з усіма вимогами: вони мають холодильники, спеціальні шафи для зберігання та забезпечують дотримання необхідного температурного режиму.

Однак аптечний бізнес стикається з певними викликами, про які йшлося під час зустрічі, яку ініціював міністр охорони здоров’я. Серед них незадовільний стан доріг, відсутність або нестабільність інтернет-зв’язку, слабка поінформованість громадян про графік виїздів мобільних аптек, а також потреба в посиленні роботи з лікарями первинної ланки щодо виписування е-рецептів.

Для поліпшення поінформованості громадян міністр Віктор Ляшко доручив департаментам охорони здоров’я обласних військових адміністрацій провести наради та зустрічі з головами громад для координації комунікаційної роботи на місцях щодо графіків виїзду мобільних аптек і забезпечення доступу людей до актуальної інформації.

МОЗ запровадило регуляторні зміни, спрямовані на спрощення відкриття аптек у сільській місцевості: знижено вимоги до площі аптечних приміщень, спрощено умови відкриття нових аптек, а також запроваджено механізм відпуску ліків через фельдшерсько-акушерські пункти.

Однак у частині населених пунктів, зокрема сільських громадах, досі немає доступу до аптек у межах зручної пішої чи велосипедної доступності. Якщо залучити до відпуску ліків фельдшерсько-акушерські пункти, ситуація може істотно поліпшитися. Наразі понад 1300 медичних закладів уклали договори з аптеками на реалізацію ліків, а міністерство ініціювало збільшення дозволеного обсягу реалізації через ФАПи з 250 до 500 тисяч гривень на рік. Утім, у багатьох громадах саме мобільні аптеки залишаються найбільш оперативним і гнучким рішенням для забезпечення людей необхідними препаратами.

Окремо діє спільна з Укрпоштою ініціатива МОЗ «Укрпошта. Аптека». Сервіс дає змогу людям отримати необхідні ліки, зокрема за програмою «Доступні ліки», з безплатною доставкою. Проєкт охоплює понад 21 тисячу сільських населених пунктів. Уже доставлено понад 57 тисяч замовлень.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я