Про необхідність заміни маршрутних таксі на сучасніші машини для перевезення пасажирів ідеться на державному й місцевих рівнях не одне десятиріччя. Але зачепившись на ринку міського транспорту ще у 1990 роки, комерційні маршрутки намертво застрягли в цьому сегменті, витіснивши інші види громадського транспорту. Є багато пояснень цього. Чи не найголовніші — фінансова неспроможність і відсутність політичної волі керівників невеликих міст і мегаполісів оновити в достатньому обсязі парк комунального електротранспорту, який би справлявся з пасажиропотоками.

Хоч би як містяни скаржилися на низьку якість обслуговування, дискомфорт, аварійний стан маршрутних таксі, численні ДТП за їхньою участю, відмови пільговикам, зміни в системі міських перевезень у будь-якому разі означають переділ ринку. А це, безперечно, зачіпає чиїсь інтереси.

Попри те що в Харкові ситуація мало чим відрізняється від інших міст, тут на вимоги жителів навести нарешті порядок у царині міських перевезень не стали тасувати маршрути та перевізників, імітуючи реформу. У лютому цього року в Харківській міській раді ухвалили рішення про закупівлю партії тролейбусів зі збільшеним автономним ходом на умовах фінансового лізингу.

Перший пішов!

Напередодні Дня Незалежності та Дня Харкова жителі спального мікрорайону Північна Салтівка-5 могли спостерігати неабияку дивину. Тролейбус, якого раніше не бачили в Харкові і який приваблював не лише сонячними відблисками на свіженькій фарбі, а й незвичною конфігурацією, зупинився біля кінцевої точки контактної електромережі. Штанги без втручання водія опустилися на дах машини, і тролейбус продовжив шлях вулицею, де споконвіку не було тролейбусної лінії.

Очевидці тестового рейсу стали свідками прокладення нового маршруту від станції метро «Героїв праці» до вулиці Дружби народів тролейбусом PTS-12 з автономним ходом.

Як розповів після тестової поїздки нового тролейбуса, де журналісти були першими пасажирами, заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євгеній Водовозов, цим маршрутом пустили тролейбус з автономним ходом, щоб задовольнити численні звернення жителів мікрорайону. Хоч тут і курсує автобус №54е, люди наполягали на електротранспорті. Це і дешевше, й без збоїв у графіку руху, а вже про комфорт і зручності говорити нічого.

«Ми прорахували економічну доцільність, з одного боку, будівництва тролейбусної лінії на вулиці Наталії Ужвій, а з іншого — придбання тролейбусів із запасом ходу, які можуть їхати певний час без контактної мережі. Другий варіант виявився вигіднішим. У жовтні отримаємо 13 тролейбусів, які вийдуть на цей маршрут або, можливо, ще на один», — розповів після тестової поїздки Євгеній Водовозов.

PTS-12 — машина нового класу і нового покоління

У Салтівському тролейбусному депо №2, куди із Броварів Київської області доставили новий тролейбус, розповідають, що аналогів такої машини немає не лише в Харкові. А один з водіїв емоційно і цілком щиро заявив, що на тролейбус можна молитися. Адже в ньому продумано все для зручності не лише пасажирів, а й водіїв.

Перша його відмінність полягає в тому, що PTS-12 на автономному ході може здолати майже 30 кілометрів, зберігаючи той самий функціонал, що й під час руху від контактної мережі. Для цих тролейбусів не потрібно будувати спеціальні зарядні станції, оскільки акумулятори заряджаються під час руху від контактної мережі. А це забезпечує таку мобільність, що тролейбуси PTS-12 можуть обслуговувати майже всі куточки міста.

Для сотні пасажирів, яких бере дванадцятиметровий PTS-12, у салоні створено всі умови. У ньому зручні антивандальні сидіння, вентиляція та кондиціювання повітря і навіть USB-роз’єми для заряджання мобільних пристроїв.

У конструкції тролейбуса використано інклюзивні технології. Передбачено систему нахилу тролейбуса на правий бік для спрощення висадження і посадки пасажирів, середні двері обладнано пандусом, а навпроти них — майданчик для інвалідного візка, обладнаний спеціальними кріпленнями.

Як розповів Юрій Бомбандьоров, керівник компанії-виробника «Політехносервіс», для складання тролейбусів використовують кузов з низьким рівнем підлоги білоруського виробництва. Систему управління та акумулятори виготовлено в Україні, для зниження центру ваги всі акумулятори розташовано в нижній частині кузова. Тролейбус обладнано інформаційною системою «Гранато», камерами, що дає змогу водієві контролювати салон, простір за тролейбусом і навіть штанги. Юрій Бомбандьоров підкреслив, що технічні характеристики PTS-12 відповідають усім європейським вимогам.

За принципом ланцюгової реакції

Придбавши 50 нових тролейбусів з автономним ходом, Харків відразу досягає кількох цілей: поліпшить екологічну ситуацію в місті, заощадить кошти, підвищить безпеку пасажирів та учасників дорожнього руху, забезпечить жителям міста комфортні умови пересування. Нові тролейбуси ще й розвантажать дороги мегаполіса від маршруток, які через незаплановані зупинки часто стають причиною заторів.

Загальна вартість партії PTS-12 — 520 мільйонів гривень, з яких 104 мільйони — у вигляді першого авансового платежу. Решту суми виплачуватимуть протягом п’яти років. Тобто кожен тролейбус коштує 10,4 мільйона гривень.

Як правило, наріжний камінь у прийнятті рішень про контракти на такі суми — економічна доцільність. І в цьому сенсі всі аргументи на користь нових тролейбусів, адже за рахунок відносної дешевизни електроенергії та обслуговування вони можуть окупити різницю в витратах порівняно з дизельним автобусом за шість років, а завдяки автономному ходу та маневреності не потребують затратних споруджень контактних мереж.

Шляхом тотального впровадження електротранспорту в міські перевезення йде весь світ. Європейський Союз, Світовий банк рекомендують великим містам відкривати якнайбільше маршрутів 12-метрових тролейбусів і витісняти маршрутки. І Харків, як кажуть у міськраді, не пастиме задніх.

Харківський міський голова Геннадій Кернес вже анонсував відкриття в місті тролейбусних маршрутів. За його словами, заплановано найближчим часом запустити маршрути на Північну Салтівку, П’ятихатки, Рогань, Горизонт і Жихар. На них курсуватимуть тролейбуси з автономним ходом.

Харків’яни підтримують нове придбання, яке активно обговорюють в соціальних мережах. Темою дискусій стають маршрути для PTS-12, їх доцільність у той чи той куточок Харкова. З’являються і пропозиції та власне бачення перспектив розвитку пасажироперевезень.