Найпотужніше виноробне підприємство півострову з однією з найбільших у світі колекцій вин російські окупанти незаконно виставили на торги на аукціоні

У жовтні 2020 року стало відомо, що так зване міністерство майнових і земельних відносин Криму продає кримський винзавод «Масандра». Під час заочного голосування 14 жовтня «депутати парламенту Криму» погодили проведення приватизації виробничо-аграрного об’єднання «Масандра». За рішення про приватизацію проголосували 60 депутатів, проти — 13, утримався один, не голосував один. Окупанти на торги виставили 100% акцій АТ «Виробничо-аграрне об’єднання «Масандра» з початковою вартістю 5,3 мільярда рублів, або близько 70 мільйонів доларів. Щоб узяти участь в аукціоні, необхідно заплатити 20% стартової ціни акцій, тобто близько мільярда рублів. Аукціон відбудеться 14 грудня.

«Масандра» — найстаріший і найбільший винзавод Криму. 1998 року його колекцію вин вписали у Книгу рекордів Гіннесса як найбільшу в світі. Виноробне підприємство належить Мінагрополітики України. Росія «націоналізувала» підприємство (тобто вкрала державне майно України) після окупації півострова навесні 2014 року. Окупанти оголосили «Масандру» власністю управління справами президента Росії. Проте на материковій частині України діє концерн «Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра».

Що ж забрала Росія в України?

Національне виробничо-аграрне об’єд­нан­ня «Масандра» — виноградо-виноробний комбінат харчової промисловості України в селищі Масандра на Південному березі Криму. Колекція вин Масандри (близько мільйона пляшок) одна з найбільших у світі.

До НВАО «Масандра» входить дев’ять заводів первинного і вторинного виноробства і три самостійні заводи. Головне підприємство НВАО «Масандра» — Ялтинський завод марочних вин.

На 2012 рік було вісім виноробних підприємств: ДП «Лівадія» (Лівадія), ДП «Гурзуф» (Гурзуф), ДП «Таврида» (Кипарисне), ДП «Алушта» (Алушта), ДП «Малоріченське» (Малоріченське), ДП «Привітне» (Привітне), ДП «Морське» (Морське), ДП «Судак» (Судак).

«Масандра» — найстаріше вин­не підземне сховище в Україні. Головний блок тунелів побудовано 1897 року: це сім тунелів завдовжки 150 метрів, завширшки 5 метрів кожен. Тунелі розходяться віялом від центральної галереї. У них завжди зберігається температура 10—12°C — найбільш прийнятна для витримки вина.

Після окупації Криму Росією 2014 року комбінат «Масандра» зіткнувся зі складнощами в роботі через російські норми, які зараховують його продукцію до розряду «винних напоїв». Російські норми, на відміну від міжнародних, зараховують до «винних напоїв» усі вина, для кріплення яких використовують будь-які види спирту, крім виноградного.

До початку окупації Криму РФ виноробний комбінат «Масандра» випускав 60 марок марочних і ординарних вин. 2006 року вироблено 658 625 декалітрів вина, 2009-го — 1,5 мільйона декалітрів. Щорічно розливали близько 10 мільйонів пляшок.

«Бізнес керується вигодою»

Із 2014 року Росія «націоналізувала» в Криму близько 480 українських підприємств і організацій.

2020-го окупаційний «парламент Криму» схвалив внесення акцій «Масандри» до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, разом з іншими підприємствами (наприклад, Феодосійським оптичним заводом, який планують передати у структуру держкорпорації «Ростех»).

Відповідне розпорядження так званого радміну 15 жовтня 2020 року підписав «прем’єр-міністр республіки» Юрій Гоцанюк. «Встановити щодо майна, внесеного в прогнозний план (програму) приватизації майна, що перебуває у державній власності Республіки Крим, на 2020 рік, затверджену постановою державної ради Республіки Крим від 6 листопада 2019 року №143-2/19, зазначеного в додатку до цього розпорядження, спосіб приватизації — аукціон», — йдеться в документі. (Подаємо скрин-копії цього розпорядження).

10 листопада 2020 року так зване міністерство майнових та земельних відносин Республіки Крим оприлюднило наказ №6138 «Про умови приватизації звичайних акцій Акціонерного товариства виробничо-аграрного об’єднання «Масандра», що перебуває у державній власності Республіки Крим», де описано умови приватизації акцій «Масандри».

«Приватизувати рухоме майно, внесене до складу державного майна Республіки Крим та реєстру майна, що перебуває у власності Республіки Крим, — звичайні акції в кількості 3 575 899 662 (три мільярди п’ятсот сімдесят п’ять мільйонів вісімсот дев’яносто дев’ять тисяч шістсот шістдесят дві) штуки номінальною вартістю 1 (один) рубль за одну акцію загальною номінальною вартістю 3 575 899 662 (три мільярди п’ятсот сімдесят п’ять мільйонів вісімсот дев’яносто дев’ять тисяч шістсот шістдесят два) рублі 00 копійок, складові 100% статутного капіталу акціонерного товариства «Виробничо-аграрне об’єднання «Масандра» шляхом продажу єдиним лотом на аукціоні в електронній формі. Встановити початкову ціну продажу майна обсягом 5 300 674 000 (п’ять мільярдів триста мільйонів шістсот сімдесят чотири тисячі) рублів», — ідеться в документах окупантів.

У середині жовтня депутат держдуми Росії від партії «Єдина Росія» Євген Федоров в інтерв’ю телеканалу «Перший Севастопольський» припустив, що торги за «Масандру» можуть привернути увагу насамперед забудовників, а не виноробів: «Бізнес керується вигодою. Якщо вигідніше продати землю, ніж налагодити виробництво, то так і зроблять — просто подивляться на цифри. Є певні розрахунки: виторг підприємства за п’ять-десять років має перевищувати виторг від простого продажу землі. Якщо це станеться, то власник розпродасть землі «Масандри» — це очевидно. Думаю, що на приватизацію передовсім підуть саме компанії-забудовники».

До речі, потенційними покупцями російські журналісти називають прізвища бізнес-омбудсмена Росії Бориса Титова, ексміністра сільського господарства Росії Олександра Ткачова і президента «Сбербанку» Росії Германа Грефа. Саме останнього російські та кримські ЗМІ вважають фаворитом у купівлі української «Масандри». Однак потрібно пам’ятати, що потенційним покупцям загрожують українські та міжнародні санкції за операції із захопленим у Криму майном.

Реакція України

Віцепрем’єр-міністр України Олексій Резніков, коментуючи інформацію про продаж окупантами «Масандри», заявив, що у список успішних судових справ України проти Росії може увійти справа про пограбування кримського винзаводу «Масандра».

«Питання пограбування українського винзаводу «Масандра», цілком імовірно, увійде до переліку успішних судових кейсів проти РФ. Ми знаємо про цю ситуацію. Такі випадки будуть предметом фіксації центру, про який ми з вами говоримо», — сказав віцепрем’єр.

Раніше він повідомив, що триває робота над створенням в Україні центру реагування на порушення прав людини, який здійснюватиме моніторинг і систематизуватиме доказову базу порушень, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації.

«Питань успішних судових кейсів буде багато. Хочу навести приклад справи Ощадбанку — переможну, вони вже мають судові рішення на стягнення з Російської Федерації коштів, які втратив банк; справа НАК «Нафтогаз». Так само і питання пограбування нашої «Масандри» увійде до цього переліку. Ми точно це фіксуємо і знаємо про цей факт», — додав О. Резніков.

Представництво Президента України в АР Крим зібрало й передало до Прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя інформацію про незаконну «націоналізацію» державного концерну «Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра», який на 1 січня 2014 року належав до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«У межах міжвідомчої співпраці Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомила, що за цими фактами здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження кримінальних правопорушень щодо незаконного привласнення та розтрати майна, викрадення та привласнення документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем тощо», — йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що представники незаконно створених на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополя «державної ради Республіки Крим», «ради міністрів Криму» та інших незаконних органів влади ухвалили рішення про так звану націоналізацію та розпродаж майна, яке перебуває на балансі державних підприємств, установ, організацій, у зв’язку з чим державі заподіяно збитки в особливо великих розмірах. Передані представництвом матеріали перевіряють та долучають до кримінальних проваджень.

Міжнародні санкції не забарилися

Після тимчасової окупації Криму «Масандра» не може продавати свої вина за кордоном, адже потрапила під міжнародні санкції. Нагадаємо, 2014 року Європейський Союз ввів санкції проти дев’яти кримських компаній, чотири з яких — виробники вин та алкогольних напоїв. Під санкції потрапили Азовський лікеро-горілчаний завод, виробничо-аграрне об’єднання «Масандра», агрофірма «Магарач» та завод шампанських вин «Новий світ». Того самого року Рада ЄС заборонила імпорт товарів із Криму. Україна зберегла за собою право продавати вино під брендом «Масандра».

Вина «Масандри» намагалися привозити на виставки як російський продукт. 2017 року поліція Італії через це арештувала продукцію виробника.

2015-го українська прокуратура відкрила кримінальне провадження проти директора «Масандри» Яніни Павленко, яка самовільно відкрила 240-річну пляшку вина для Володимира Путіна і експрем’єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі.

До речі, днями видання «Крим­інформ» з посиланням на прес­службу окупаційної адміністрації повідомило, що так звані депутати міста Ялти погодили призначення гендиректора «Масандри» Яніни Павленко на посаду першого заступника голови окупаційної адміністрації міста. За узгодження її призначення проголосували 24 з 26 присутніх на засіданні депутатів Ялтинської «міськради». Раніше т.зв. глава Криму Сергій Аксьонов запропонував генеральному директорові підприємства «Масандра» взяти участь у конкурсі на посаду голови адміністрації Ялти. Павленко цю пропозицію прийняла і пообіцяла зробити Ялту «містом щастя для кожного її жителя».

Нагадаємо, що США та Європейський Союз не визнали Крим у складі Російської Федерації, а 2014 року було введено економічні санкції стосовно Росії та компаній, які співпрацюють із підприємствами окупованого Криму.

Раніше Україна направила інформаційні листи про незаконне привласнення Росією українського приватного і державного майна в окупованому Криму до Міжнародного кримінального суду.

Лілія КАРП’ЯК

для «Урядового кур’єра»