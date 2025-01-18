Уряд ухвалив Стратегію розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року і затвердив план її реалізації на найближчі три роки

Про це повідомив учора Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. «План виконання стратегії має чіткі індикатори, конкретні кроки, відповідальних. Наше завдання — збудувати одну з найкращих і, що не менш важливо, одну з найбільш доступних медичних систем світу», — наголосив він.

За словами Прем’єра, уряд ставить три стратегічні цілі. Перша — універсальний доступ громадян до медичних послуг.

«Для цього передбачили розширення ролі первинної ланки медичної допомоги та інтеграцію монопрофільних медзакладів до багатопрофільних лікарень. Посилимо систему реагування на загрози пандемій та війн, а також адаптуємо медицину під потреби ветеранів. Частиною змін буде також відбудова та модернізація лікарень», — зауважив очільник уряду.

Друга — посилення міжсекторальної координації в управлінні медициною. «Для цього плануємо зміцнити всі ланки управління, зокрема МОЗ, НСЗУ, Центр громадського здоров’я та інші. Удосконалюватимемо систему фінансування та ефективного використання ресурсів. Створимо міжсекторальний координаційний механізм. Адаптуємо Україну як майбутнього члена Євросоюзу до медичних стандартів ЄС», — сказав Прем’єр.

Третя — розвиток людського капіталу та залучення інвестицій. «Ідеться про кращу медичну освіту. Зокрема за рахунок створення багатопрофільних лікарень при університетах та інтеграції освітньої й наукової роботи», — зазначив глава уряду.

За словами Дениса Шмигаля, це також передбачає запровадження сучасних технологій — таких як телемедицина, інструменти штучного інтелекту, розвиток трансплантології, біоінженерії.

«Ставимо за мету цифровізувати управління медициною, повністю відмовитися від паперу й перейти в цифру. Плануємо залучати інвестиції в медичну галузь. Зокрема, за рахунок долучення приватних лікарень до реалізації програми медичних гарантій», — наголосив Прем’єр-міністр.Він нагадав, що під час війни в Україні повністю або частково відновлено понад 950 об’єктів охорони здоров’я. «В умовах повномасштабної війни медицина так само зіткнулася з великою кількістю викликів. Багато вже зроблено, але попереду ще багато роботи. Ми забезпечуємо лікарні сучасним обладнанням. Тільки за минулий рік медичні заклади отримали понад 100 тисяч одиниць сучасної техніки та медичних приладів», — зазначив Прем’єр.

Крім того, усемеро збільшено кількість фахівців з реабілітації, створено понад 30 центрів ментального здоров’я, і їх кількість буде збільшено до 200.

«Замість МСЕК запровадили систему оцінювання повсякденного функціонування людини, яке здійснюють понад 1,5 тисячі експертних команд. Почали доставляти ліки через мобільні аптеки та Укрпошту. Особлива увага — до прифронтових регіонів та віддалених селищ», — наголосив Денис Шмигаль.

Започатковано також програму безкоштовного зубопротезування та зуболікування для наших захисників і ветеранів. Як повідомив очільник уряду, 2025 року бюджет програми медичних гарантій зросте на 10%: «Це демонструє, що попри всі виклики медицина — пріоритет для нашого уряду не на словах».

Прем’єр-міністр означив завдання на 2025 рік, зокрема долучення відомчих та спеціалізованих медичних закладів до програми медичних гарантій, реалізація 15 пріоритетних регіональних інвестиційних проєктів у медицині, розширення доступу до медичних послуг для ветеранів війни. А також розширення програми «Доступні ліки»; створення понад 300 амбулаторних реабілітаційних просторів та багато іншого; відновлення Охматдиту; подальша розбудова системи якісних укриттів у лікарнях.

Учора Кабінет Міністрів ухвалив постанову про диференціацію пільгового тарифу за рахунок механізму ПСО. Тепер споживачі, які використовують електроопалювальні установки, платитимуть за повним тарифом лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт 2 тисячі кВт/год. Решту спожитої електроенергії оплатять за тарифом 2,64 грн. За словами Прем’єра, це рішення — частина комплексної підтримки українців, яку уряд запроваджує цієї зими і яка триватиме після її завершення. Зокрема, 10,5 млрд грн фінансування вже надали фізичним особам та бізнесу для встановлення енерго обладнання, яке робить кожну оселю і кожне підприємство більш автономним та енергостійким. Завдяки цьому фінансуванню в енергосистему буде додано 470 МВт потужності.

8,2 млн людей вже отримали допомогу обсягом тисяча гривень за програмою «Зимова єПідтримка». Кількість заявок через «Дію» перевищила 10 мільйонів. «Такі цифри й результати цієї та інших програм «Зимової єПідтримки» демонструють своєчасність та важливість цієї ініціативи», — підсумував Прем’єр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ