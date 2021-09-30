Усі, хто потребує допомоги в оплаті комунальних послуг, одержать підтримку від держави. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна на пресконференції в Укрінформі.

«Механізм субсидій стабільно працюватиме за будь-якого перебігу опалювального сезону. Хоч би як змінювалися тарифи, всі, хто потребує допомоги в оплаті комунальних послуг, обов’язково матимуть підтримку від держави», — наголосила вона і зауважила, що після посилення цільового характеру виплат субсидії отримають родини, які їх насправді потребують, для яких це питання життєво важливе.

Фінансів вистачить

За словами міністра, в держбюджеті на цей рік на виплату субсидій передбачено 35,2 мільярда гривень.

«На сьогодні всі заявки органів соціального захисту населення на виплату житлових субсидій населенню фінансує Мінсоцполітики в повному обсязі. У Верховній Раді перебуває законопроєкт, який передбачає збільшення фінансування субсидій у цьому році ще більш ніж на 12 мільярдів гривень», — повідомила Марина Лазебна.

Вона зазначила, що в разі збільшення комунальних тарифів розмір субсидій збільшуватиметься автоматично: «Жодних додаткових заяв чи інших документів від людей не потрібно. Якщо ж людина не отримувала субсидію, але через зростання тарифів їй знадобилась така допомога, вона може звернутися по неї в будь-який момент. І субсидію призначать одразу в місяць звернення».

Для жителів регіонів, які потраплять до «червоної» зони внаслідок поширення COVID-19, автоматично на 50% буде збільшено норми споживання основних комунальних послуг під час розрахунку субсидій.

«Коли люди вимушено перебувають удома, працюють із дому, діти вчаться дистанційно, вони споживають більше води, газу та електрики. Збільшення норм споживання відбудеться автоматично», — запевнила Марина Лазебна.

Міністр додала, що минулого опалювального сезону субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримувало близько 3 мільйонів домогосподарств. Мінсоцполітики очікує, що цього сезону буде зіставна цифра. На вересень житлову субсидію призначено майже 2,5 мільйона домогосподарств, з них автоматично — майже 2 мільйонам. Заяви від людей надходять, процес призначення триває.

Згідно з очікуваннями Мінсоцполітики, середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальному сезоні 2021—2022 років становитиме близько 2 тисяч гривень.

Пенсії зростатимуть, як заплановано

Уряд уже запланував послідовне підвищення пенсій на 2022 рік. За словами міністра, наступного року мінімальна пенсійна виплата у людини віком понад 70 років за наявності страхового стажу 35 років у чоловіка та 30 — у жінки буде не меншою, ніж 3 тисячі гривень.

«По-перше, з 1 березня пройде індексація пенсій. Сподіваюся, що у 2022 році вона відбудеться для всіх пенсіонерів за однаковими правилами. По-друге, реалізація президентської програми вікових доплат до пенсій, якою ми послідовно охоплюємо людей віком понад 70 років, дає нам змогу вийти на нову мінімальну пенсійну гарантію», — пояснила Марина Лазебна.

Зусилля всіх гілок влади слід спрямувати на три ключові позиції: відновити справедливість у солідарній системі; запровадити обов’язкові пенсійні накопичення та стимулювати розвиток добровільних; забезпечити для кожної людини поважного віку доступність необхідних соціальних послуг гарантованого обсягу та якості відповідно до її індивідуальних потреб. Зокрема, готують законопроєкт про реформу системи державних гарантій підтримки доходів непрацездатних осіб.

До речі, цього року було підвищено всі страхові пенсії, а саме для 10,3 мільйона пенсіонерів. Це, за словами міністра, вдалося зробити завдяки кільком крокам: з 1 березня пенсії зросли внаслідок індексації; з 1 липня — у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму та встановленням доплати до пенсій, які не індексували протягом попередніх двох років.

«Також із 1 липня до 2 тисяч гривень ми підвищили військовим пенсії, які не збільшували з 2018 року. А ще — на 2000—2500 гривень зросли пенсії людям з інвалідністю, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС», — пояснила Марина Лазебна.

Міністр нагадала, що з 1 жовтня доплати до пенсії почнуть отримувати люди віком 75—80 років у межах розширення вікової лінійки доплат, яке ініціював Президент України. А з 1 грудня зростуть пенсійні виплати у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму. Унаслідок збільшення мінімальної заробітної плати до 6500 гривень мінімальна пенсія для людей старших за 65 років за наявності повного страхового стажу (для жінки — 30 років страхового стажу та 35 років — для чоловіка) збільшиться до 2600 гривень.

За даними Мінсоцполітики, нині середня пенсія становить 3867 гривень, її розмір збільшився на 25% за останні півтора року.

«Середні цифри важливі, щоб відстежувати тенденції, але вони не розкажуть, як живуть люди. Для цього треба дивитися глибше, за групами пенсіонерів. Тому всі програми підвищення пенсій ми робили максимально адресними, щоб насамперед підняти найменші пенсії. Адже коли прийшов наш уряд, 4 мільйони людей отримували пенсії нижчі за 2 тисячі гривень», — зауважила Марина Лазебна.

Міністр зазначила, що завдяки поетапним підвищенням для 2 мільйонів 300 тисяч пенсіонерів пенсії вже перевищили 2 тисячі гривень. «І ми не зупиняємося. Уже із середини наступного року пенсій менших за 2 тисячі гривень у країні не буде», — наводить слова Марини Лазебної офіційний сайт Мінсоцполітики.